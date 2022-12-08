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Чтобы точно сбылось: как правильно загадать желание на Новый год
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Как правильно загадать желание на Новый год 2023
Чтобы точно сбылось: как правильно загадать желание на Новый год
Как правильно загадать желание на Новый год 2023
Новогодняя ночь считается временем чудес и исполнения заветных желаний. Дети пишут письма Деду Морозу, а взрослые находят собственные способы, чтобы приблизить... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:36
2022-12-08T14:36
в мире
новый год
дед мороз
традиции
желания
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новогодняя ночь считается временем чудес и исполнения заветных желаний. Дети пишут письма Деду Морозу, а взрослые находят собственные способы, чтобы приблизить реализацию задуманного. Как правильно загадывать желания в Новый год, как можно заранее к этому подготовиться – в материале РИА Новости.Как правильно загадать желание на Новый годНовогодняя ночь - это не только праздничное застолье и время веселья, но важная точка отсчета, в которой связаны надежды на реализацию позитивных начинаний. Дети с малых лет загадывают желания Деду Морозу, и зачастую эта традиция переходит во взрослую жизнь. Даже скептики в этот день немного верят в чудо. И не зря.Как сформулироватьПсихологи отмечают, что загадывать желания полезно даже тем, кто совсем не верит в мистику: ведь так мы формулируем свою мечту, нащупываем ее. Таким образом происходит переход в намерение, а его, в свою очередь, можно разбить уже на выполнимые задачи, чтобы небольшими шажками двигаться к цели. Но для того, чтобы задуманное с высокой вероятностью исполнилось в наступающем году, важно правильно сформулировать свое желание:Несмотря на все рекомендации, самое важное – верить в свою мечту и представлять, как она будет осуществляться. Общего рецепта по реализации желаний нет, поэтому не стоит бояться, если что-то в формулировке не соответствует приведенным советам.Способы загадать желаниеВ конечном итоге исполнение мечты зависит только от самого человека. Все ритуалы по загадыванию желаний не являются волшебством и чудом, а лишь инструментом, чтобы конкретизировать и визуализировать желаемое, что поможет его воплощению в дальнейшем.Написать на листочке и сжечьОдин из самых популярных способов. Подходит для одного короткого и самого заветного желания. Его необходимо написать на листочке, а в Новогоднюю ночь под бой курантов поджечь бумагу и пепел высыпать в фужер с шампанским. Как только часы пробьют двенадцать раз – напиток нужно размешать и выпить до дна.Встать на стул и мечтатьПод бой курантов нужно встать на стул, закрыть глаза и представить, как мечта уже осуществилась. Если хотелось попасть за границу – представить прогулку по желаемой стране, если повышения на работе – представить себя начальником и т.д. До наступления Нового года важно максимально четко и конкретно представлять свою жизнь во время или после исполнения мечты.Написать письмо Деду МорозуНе стоит скептически относиться к такому ритуалу. Он помогает уделить побольше времени формулировкам, вернуться в детство и по-настоящему поверить в то, что все реально. Здесь нет ограничений в количестве – можно исписать хоть весь лист А4. Далее его нужно положить в красивый новогодний конверт, запечатать и подписать "Деду Морозу от...". Письмо следует убрать туда, где не получится наткнуться на него случайно. На следующий Новый год конверт можно вскрыть и проверить, что сбылось.Записка в пустой бутылкеСпособ очень похож на предыдущий, но вместо конверта нужна пустая бутылка из-под шампанского, которую открыли во время боя курантов. Записку со всеми желаниями нужно убрать в нее, параллельно повторяя их в уме. После этого бутылку закрыть и убрать подальше.Желания под подушкойОтличный способ для тех, кто не празднует шумно Новый год и предпочитает ранний сон. На небольших листочках нужно написать свои желания (1 желание – 1 листочек), убрать их под подушку перед новогодней ночью и лечь спать. Проснувшись 1 января, необходимо не глядя достать первый попавшийся листочек – какое желание на нем написано, то и сбудется в наступившем году.Украсить квартиру символом своего желанияНужно выбрать самое заветное желание и подобрать к нему вещь, которая будет его символизировать. К примеру, если хочется поехать в отпуск на пляж – пусть символом станет пальма. Необходимо найти соответствующий декор и поставить его на видное место.Загадать желание на пламя свечиДля этого нужна специально купленная свеча, лучшего всего, чтобы она была связана с праздником и ассоциировалась с ним. Во время боя курантов ее надо зажечь и над пламенем произнести свое желание. Свеча должна догореть до конца.12 виноградинТакой ритуал распространен в Испании. Виноград считается символом благополучия, успеха и здоровья, поэтому используют именно его. Пока бьют куранты нужно успеть съесть 12 виноградин, при этом на каждой из них про себя проговаривать одно желание.8 апельсиновА этот способ уже из Китая. Для него потребуются 8 апельсинов без вмятин и повреждений. Прежде чем войти вместе с ними в дом, нужно перебросить каждый апельсин через порог. После этого необходимо поздравить самого себя с исполнением своей мечты и пожелать дальнейших успехов. Фрукты собрать, помыть и в первые семь праздничных дней дарить по апельсину близким людям, попутно желая им осуществления их желаний. На восьмой день последний плод съесть самому.Письмо самому себе31 декабря за час до наступления Нового года на листе бумаги нужно написать письмо, адресованное самому себе. В нем следует прописать все желания, а также указать, что нужно сделать для их осуществления. Убрать написанное в конверт и запечатать его. Во время боя курантов держать письмо в руках и сосредоточиться на всех желаниях, после этого убрать его в укромное место.Совершить прыжок в будущее.Это интересный ритуал для дружной компании. Всем вместе нужно встать на диван или на стулья, взяться за руки, одновременно подпрыгнуть так высоко, как получится, и после приземления каждый про себя должен проговорить свое желание в такой форме, словно оно уже исполнилось.Желание над оригамиСам процесс складывания оригами заставляет максимально сконцентрироваться, а это очень важно для формулировки желания. Заранее можно найти понравившуюся схему, потренироваться ее складывать и в новогоднюю ночь, думая об исполнении своей мечты, складывать бумагу. Получившуюся игрушку нужно повесить на елку, а после праздников хранить подальше от чужих глаз.Вкусный ритуалОтлично подходит для осуществления желаний о путешествиях. На новогодний стол нужно подать национальное блюдо той страны, куда хочется поехать. Очень важно приготовить его самостоятельно и в процессе подробно представлять поездку, планировать, какие места нужно посетить и т.д. Блюдо во время трапезы нужно съесть полностью, остатков быть не должно.Можно ли записать новогоднее желание заранееМногие ритуалы подразумевают формулировку и записывание желаний до наступления Нового года, поэтому ничего страшного в этом нет. Это, наоборот, поможет правильно все сформулировать и не совершить ошибку в праздничной суете. Главное одно – никто посторонний не должен прочитать/услышать о желаниях, а если такое все-таки случилось, лучше всего составить новый список. Также можно уделить время выбору ритуала заранее и подготовиться к нему.Если во время Новогодней ночи что-то пошло не по плану – не нужно расстраиваться. Важно всегда помнить о своих желаниях и помогать им воплощаться в реальность, а это можно сделать независимо от правильности проведения ритуала и формулировки мечты.
https://ria.ru/20221130/kak_vstretit_novyy_god-1835381051.html
https://ria.ru/20221130/novyy_god-1835104007.html
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в мире, новый год, дед мороз, традиции, желания
В мире, Новый год, Дед Мороз, Традиции, желания
14:36 08.12.2022
 

Как правильно загадать желание на Новый год 2023

© Фото : Pexels / Oleksandr PidvalnyiБокал шампанского в новогоднюю ночь
Бокал шампанского в новогоднюю ночь - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : Pexels / Oleksandr Pidvalnyi
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Оглавление
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новогодняя ночь считается временем чудес и исполнения заветных желаний. Дети пишут письма Деду Морозу, а взрослые находят собственные способы, чтобы приблизить реализацию задуманного. Как правильно загадывать желания в Новый год, как можно заранее к этому подготовиться – в материале РИА Новости.

Как правильно загадать желание на Новый год

Новогодняя ночь - это не только праздничное застолье и время веселья, но важная точка отсчета, в которой связаны надежды на реализацию позитивных начинаний. Дети с малых лет загадывают желания Деду Морозу, и зачастую эта традиция переходит во взрослую жизнь. Даже скептики в этот день немного верят в чудо. И не зря.
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Как сформулировать

Психологи отмечают, что загадывать желания полезно даже тем, кто совсем не верит в мистику: ведь так мы формулируем свою мечту, нащупываем ее. Таким образом происходит переход в намерение, а его, в свою очередь, можно разбить уже на выполнимые задачи, чтобы небольшими шажками двигаться к цели. Но для того, чтобы задуманное с высокой вероятностью исполнилось в наступающем году, важно правильно сформулировать свое желание:
  • загадывать нужно сразу конечный результат, а не инструмент для его достижения. К примеру, если есть цель купить машину или съездить на отдых, то нужно желать именно это. Не нужно формулировать "получить много денег": они могут появиться, но, например, при этом обстоятельства сложатся не в пользу отпуска или покупки транспорта;
  • формулировать желание нужно лично для себя, а не для других. То есть неверным является "Мой муж/моя жена получит повышение на работе", можно перефразировать: "Доход моей семьи увеличится", но лучше всего в принципе изначально желать только для себя: "У меня появится машина", "Я съезжу на Мальдивы" и т.д.;
  • нельзя загадывать желания, подразумевающие вред другим людям. Негатив обязательно вернется;
  • не стоит употреблять в формулировке желания слова "должен", "будет" и "нет". Вместо "Я должен/должна получить работу своей мечты" лучше сказать: "Я получу работу своей мечты";
  • максима "Бойся своих желаний" актуальна не только для художественных произведений. Поэтому формулировка должна быть очень точной, без двусмысленности. Например, сказать: "Я получу работу своей мечты любой ценой" нельзя, ведь вдруг придется эту самую цену действительно заплатить. Лучше избегать подобных речевых оборотов, даже если это метафора;
  • желания существуют для того, чтобы откровенно помечтать, поэтому лучше избежать употребления союза "хотя бы". Не нужно заведомо преуменьшать задуманное, поэтому вместо "Я хочу получить хотя бы какую-нибудь работу" лучше сказать: "Я получу лучшую для себя работу";
  • загаданные желания нельзя никому говорить/показывать;
  • желания лучше сформулировать заранее, ведь новогодняя ночь одна и пролетит быстро за застольями и весельем;
  • загадывать реализуемое. Запретить желать полететь на Бали никто не может, но "Я хочу стать миллионером" при среднем доходе россиянина кажется нереальным, лучше тогда загадать что-то связанное с продвижением по службе и через какое-то время вернуться к мечтам о миллионах.
Несмотря на все рекомендации, самое важное – верить в свою мечту и представлять, как она будет осуществляться. Общего рецепта по реализации желаний нет, поэтому не стоит бояться, если что-то в формулировке не соответствует приведенным советам.
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Способы загадать желание

В конечном итоге исполнение мечты зависит только от самого человека. Все ритуалы по загадыванию желаний не являются волшебством и чудом, а лишь инструментом, чтобы конкретизировать и визуализировать желаемое, что поможет его воплощению в дальнейшем.

Написать на листочке и сжечь

© Фото : Unsplash / MockaroonЛист бумаги
Лист бумаги - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : Unsplash / Mockaroon
Лист бумаги
Один из самых популярных способов. Подходит для одного короткого и самого заветного желания. Его необходимо написать на листочке, а в Новогоднюю ночь под бой курантов поджечь бумагу и пепел высыпать в фужер с шампанским. Как только часы пробьют двенадцать раз – напиток нужно размешать и выпить до дна.

Встать на стул и мечтать

Под бой курантов нужно встать на стул, закрыть глаза и представить, как мечта уже осуществилась. Если хотелось попасть за границу – представить прогулку по желаемой стране, если повышения на работе – представить себя начальником и т.д. До наступления Нового года важно максимально четко и конкретно представлять свою жизнь во время или после исполнения мечты.
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Написать письмо Деду Морозу

Не стоит скептически относиться к такому ритуалу. Он помогает уделить побольше времени формулировкам, вернуться в детство и по-настоящему поверить в то, что все реально. Здесь нет ограничений в количестве – можно исписать хоть весь лист А4. Далее его нужно положить в красивый новогодний конверт, запечатать и подписать "Деду Морозу от...". Письмо следует убрать туда, где не получится наткнуться на него случайно. На следующий Новый год конверт можно вскрыть и проверить, что сбылось.

Записка в пустой бутылке

© Фото : Pexels / Anastasia ShuraevaНовогодняя ночь
Новогодняя ночь - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : Pexels / Anastasia Shuraeva
Новогодняя ночь
Способ очень похож на предыдущий, но вместо конверта нужна пустая бутылка из-под шампанского, которую открыли во время боя курантов. Записку со всеми желаниями нужно убрать в нее, параллельно повторяя их в уме. После этого бутылку закрыть и убрать подальше.

Желания под подушкой

Отличный способ для тех, кто не празднует шумно Новый год и предпочитает ранний сон. На небольших листочках нужно написать свои желания (1 желание – 1 листочек), убрать их под подушку перед новогодней ночью и лечь спать. Проснувшись 1 января, необходимо не глядя достать первый попавшийся листочек – какое желание на нем написано, то и сбудется в наступившем году.
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Украсить квартиру символом своего желания

Нужно выбрать самое заветное желание и подобрать к нему вещь, которая будет его символизировать. К примеру, если хочется поехать в отпуск на пляж – пусть символом станет пальма. Необходимо найти соответствующий декор и поставить его на видное место.

Загадать желание на пламя свечи

© Фото : Unsplash / Laura NyhuisСвечи
Свечи - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : Unsplash / Laura Nyhuis
Свечи
Для этого нужна специально купленная свеча, лучшего всего, чтобы она была связана с праздником и ассоциировалась с ним. Во время боя курантов ее надо зажечь и над пламенем произнести свое желание. Свеча должна догореть до конца.

12 виноградин

Такой ритуал распространен в Испании. Виноград считается символом благополучия, успеха и здоровья, поэтому используют именно его. Пока бьют куранты нужно успеть съесть 12 виноградин, при этом на каждой из них про себя проговаривать одно желание.
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8 апельсинов

А этот способ уже из Китая. Для него потребуются 8 апельсинов без вмятин и повреждений. Прежде чем войти вместе с ними в дом, нужно перебросить каждый апельсин через порог. После этого необходимо поздравить самого себя с исполнением своей мечты и пожелать дальнейших успехов. Фрукты собрать, помыть и в первые семь праздничных дней дарить по апельсину близким людям, попутно желая им осуществления их желаний. На восьмой день последний плод съесть самому.

Письмо самому себе

© Фото : Pexels / cottonbro studioПисьмо и новогодний подарок
Письмо и новогодний подарок - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : Pexels / cottonbro studio
Письмо и новогодний подарок
31 декабря за час до наступления Нового года на листе бумаги нужно написать письмо, адресованное самому себе. В нем следует прописать все желания, а также указать, что нужно сделать для их осуществления. Убрать написанное в конверт и запечатать его. Во время боя курантов держать письмо в руках и сосредоточиться на всех желаниях, после этого убрать его в укромное место.

Совершить прыжок в будущее.

Это интересный ритуал для дружной компании. Всем вместе нужно встать на диван или на стулья, взяться за руки, одновременно подпрыгнуть так высоко, как получится, и после приземления каждый про себя должен проговорить свое желание в такой форме, словно оно уже исполнилось.

Желание над оригами

Сам процесс складывания оригами заставляет максимально сконцентрироваться, а это очень важно для формулировки желания. Заранее можно найти понравившуюся схему, потренироваться ее складывать и в новогоднюю ночь, думая об исполнении своей мечты, складывать бумагу. Получившуюся игрушку нужно повесить на елку, а после праздников хранить подальше от чужих глаз.
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Вкусный ритуал

Отлично подходит для осуществления желаний о путешествиях. На новогодний стол нужно подать национальное блюдо той страны, куда хочется поехать. Очень важно приготовить его самостоятельно и в процессе подробно представлять поездку, планировать, какие места нужно посетить и т.д. Блюдо во время трапезы нужно съесть полностью, остатков быть не должно.

Можно ли записать новогоднее желание заранее

Многие ритуалы подразумевают формулировку и записывание желаний до наступления Нового года, поэтому ничего страшного в этом нет. Это, наоборот, поможет правильно все сформулировать и не совершить ошибку в праздничной суете. Главное одно – никто посторонний не должен прочитать/услышать о желаниях, а если такое все-таки случилось, лучше всего составить новый список. Также можно уделить время выбору ритуала заранее и подготовиться к нему.
Если во время Новогодней ночи что-то пошло не по плану – не нужно расстраиваться. Важно всегда помнить о своих желаниях и помогать им воплощаться в реальность, а это можно сделать независимо от правильности проведения ритуала и формулировки мечты.
© Фото : Pexels / Vladimir VМама с дочкой
Мама с дочкой - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : Pexels / Vladimir V
Мама с дочкой
 
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