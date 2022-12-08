https://ria.ru/20221208/zhelaniya-1837203681.html

Как правильно загадать желание на Новый год 2023

Чтобы точно сбылось: как правильно загадать желание на Новый год

Как правильно загадать желание на Новый год 2023

Новогодняя ночь считается временем чудес и исполнения заветных желаний. Дети пишут письма Деду Морозу, а взрослые находят собственные способы, чтобы приблизить... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:36

2022-12-08T14:36

2022-12-08T14:36

в мире

новый год

дед мороз

традиции

желания

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новогодняя ночь считается временем чудес и исполнения заветных желаний. Дети пишут письма Деду Морозу, а взрослые находят собственные способы, чтобы приблизить реализацию задуманного. Как правильно загадывать желания в Новый год, как можно заранее к этому подготовиться – в материале РИА Новости.Как правильно загадать желание на Новый годНовогодняя ночь - это не только праздничное застолье и время веселья, но важная точка отсчета, в которой связаны надежды на реализацию позитивных начинаний. Дети с малых лет загадывают желания Деду Морозу, и зачастую эта традиция переходит во взрослую жизнь. Даже скептики в этот день немного верят в чудо. И не зря.Как сформулироватьПсихологи отмечают, что загадывать желания полезно даже тем, кто совсем не верит в мистику: ведь так мы формулируем свою мечту, нащупываем ее. Таким образом происходит переход в намерение, а его, в свою очередь, можно разбить уже на выполнимые задачи, чтобы небольшими шажками двигаться к цели. Но для того, чтобы задуманное с высокой вероятностью исполнилось в наступающем году, важно правильно сформулировать свое желание:Несмотря на все рекомендации, самое важное – верить в свою мечту и представлять, как она будет осуществляться. Общего рецепта по реализации желаний нет, поэтому не стоит бояться, если что-то в формулировке не соответствует приведенным советам.Способы загадать желаниеВ конечном итоге исполнение мечты зависит только от самого человека. Все ритуалы по загадыванию желаний не являются волшебством и чудом, а лишь инструментом, чтобы конкретизировать и визуализировать желаемое, что поможет его воплощению в дальнейшем.Написать на листочке и сжечьОдин из самых популярных способов. Подходит для одного короткого и самого заветного желания. Его необходимо написать на листочке, а в Новогоднюю ночь под бой курантов поджечь бумагу и пепел высыпать в фужер с шампанским. Как только часы пробьют двенадцать раз – напиток нужно размешать и выпить до дна.Встать на стул и мечтатьПод бой курантов нужно встать на стул, закрыть глаза и представить, как мечта уже осуществилась. Если хотелось попасть за границу – представить прогулку по желаемой стране, если повышения на работе – представить себя начальником и т.д. До наступления Нового года важно максимально четко и конкретно представлять свою жизнь во время или после исполнения мечты.Написать письмо Деду МорозуНе стоит скептически относиться к такому ритуалу. Он помогает уделить побольше времени формулировкам, вернуться в детство и по-настоящему поверить в то, что все реально. Здесь нет ограничений в количестве – можно исписать хоть весь лист А4. Далее его нужно положить в красивый новогодний конверт, запечатать и подписать "Деду Морозу от...". Письмо следует убрать туда, где не получится наткнуться на него случайно. На следующий Новый год конверт можно вскрыть и проверить, что сбылось.Записка в пустой бутылкеСпособ очень похож на предыдущий, но вместо конверта нужна пустая бутылка из-под шампанского, которую открыли во время боя курантов. Записку со всеми желаниями нужно убрать в нее, параллельно повторяя их в уме. После этого бутылку закрыть и убрать подальше.Желания под подушкойОтличный способ для тех, кто не празднует шумно Новый год и предпочитает ранний сон. На небольших листочках нужно написать свои желания (1 желание – 1 листочек), убрать их под подушку перед новогодней ночью и лечь спать. Проснувшись 1 января, необходимо не глядя достать первый попавшийся листочек – какое желание на нем написано, то и сбудется в наступившем году.Украсить квартиру символом своего желанияНужно выбрать самое заветное желание и подобрать к нему вещь, которая будет его символизировать. К примеру, если хочется поехать в отпуск на пляж – пусть символом станет пальма. Необходимо найти соответствующий декор и поставить его на видное место.Загадать желание на пламя свечиДля этого нужна специально купленная свеча, лучшего всего, чтобы она была связана с праздником и ассоциировалась с ним. Во время боя курантов ее надо зажечь и над пламенем произнести свое желание. Свеча должна догореть до конца.12 виноградинТакой ритуал распространен в Испании. Виноград считается символом благополучия, успеха и здоровья, поэтому используют именно его. Пока бьют куранты нужно успеть съесть 12 виноградин, при этом на каждой из них про себя проговаривать одно желание.8 апельсиновА этот способ уже из Китая. Для него потребуются 8 апельсинов без вмятин и повреждений. Прежде чем войти вместе с ними в дом, нужно перебросить каждый апельсин через порог. После этого необходимо поздравить самого себя с исполнением своей мечты и пожелать дальнейших успехов. Фрукты собрать, помыть и в первые семь праздничных дней дарить по апельсину близким людям, попутно желая им осуществления их желаний. На восьмой день последний плод съесть самому.Письмо самому себе31 декабря за час до наступления Нового года на листе бумаги нужно написать письмо, адресованное самому себе. В нем следует прописать все желания, а также указать, что нужно сделать для их осуществления. Убрать написанное в конверт и запечатать его. Во время боя курантов держать письмо в руках и сосредоточиться на всех желаниях, после этого убрать его в укромное место.Совершить прыжок в будущее.Это интересный ритуал для дружной компании. Всем вместе нужно встать на диван или на стулья, взяться за руки, одновременно подпрыгнуть так высоко, как получится, и после приземления каждый про себя должен проговорить свое желание в такой форме, словно оно уже исполнилось.Желание над оригамиСам процесс складывания оригами заставляет максимально сконцентрироваться, а это очень важно для формулировки желания. Заранее можно найти понравившуюся схему, потренироваться ее складывать и в новогоднюю ночь, думая об исполнении своей мечты, складывать бумагу. Получившуюся игрушку нужно повесить на елку, а после праздников хранить подальше от чужих глаз.Вкусный ритуалОтлично подходит для осуществления желаний о путешествиях. На новогодний стол нужно подать национальное блюдо той страны, куда хочется поехать. Очень важно приготовить его самостоятельно и в процессе подробно представлять поездку, планировать, какие места нужно посетить и т.д. Блюдо во время трапезы нужно съесть полностью, остатков быть не должно.Можно ли записать новогоднее желание заранееМногие ритуалы подразумевают формулировку и записывание желаний до наступления Нового года, поэтому ничего страшного в этом нет. Это, наоборот, поможет правильно все сформулировать и не совершить ошибку в праздничной суете. Главное одно – никто посторонний не должен прочитать/услышать о желаниях, а если такое все-таки случилось, лучше всего составить новый список. Также можно уделить время выбору ритуала заранее и подготовиться к нему.Если во время Новогодней ночи что-то пошло не по плану – не нужно расстраиваться. Важно всегда помнить о своих желаниях и помогать им воплощаться в реальность, а это можно сделать независимо от правильности проведения ритуала и формулировки мечты.

https://ria.ru/20221130/kak_vstretit_novyy_god-1835381051.html

https://ria.ru/20221130/novyy_god-1835104007.html

https://ria.ru/20221201/puteshestviya-1835487548.html

https://ria.ru/20221201/goroskop-1835727184.html

https://ria.ru/20221201/retsepty-1835600668.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, новый год, дед мороз, традиции, желания