Как правильно загадать желание на Новый год 2023
© Фото : Pexels / Oleksandr PidvalnyiБокал шампанского в новогоднюю ночь
© Фото : Pexels / Oleksandr Pidvalnyi
Оглавление
- Как правильно загадать желание на Новый год
- Как сформулировать
- Способы загадать желание
- Написать на листочке и сжечь
- Встать на стул и мечтать
- Написать письмо Деду Морозу
- Записка в пустой бутылке
- Желания под подушкой
- Украсить квартиру символом своего желания
- Загадать желание на пламя свечи
- 12 виноградин
- 8 апельсинов
- Письмо самому себе
- Совершить прыжок в будущее.
- Желание над оригами
- Вкусный ритуал
- Можно ли записать новогоднее желание заранее
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новогодняя ночь считается временем чудес и исполнения заветных желаний. Дети пишут письма Деду Морозу, а взрослые находят собственные способы, чтобы приблизить реализацию задуманного. Как правильно загадывать желания в Новый год, как можно заранее к этому подготовиться – в материале РИА Новости.
Как правильно загадать желание на Новый год
Новогодняя ночь - это не только праздничное застолье и время веселья, но важная точка отсчета, в которой связаны надежды на реализацию позитивных начинаний. Дети с малых лет загадывают желания Деду Морозу, и зачастую эта традиция переходит во взрослую жизнь. Даже скептики в этот день немного верят в чудо. И не зря.
Как сформулировать
Психологи отмечают, что загадывать желания полезно даже тем, кто совсем не верит в мистику: ведь так мы формулируем свою мечту, нащупываем ее. Таким образом происходит переход в намерение, а его, в свою очередь, можно разбить уже на выполнимые задачи, чтобы небольшими шажками двигаться к цели. Но для того, чтобы задуманное с высокой вероятностью исполнилось в наступающем году, важно правильно сформулировать свое желание:
- —загадывать нужно сразу конечный результат, а не инструмент для его достижения. К примеру, если есть цель купить машину или съездить на отдых, то нужно желать именно это. Не нужно формулировать "получить много денег": они могут появиться, но, например, при этом обстоятельства сложатся не в пользу отпуска или покупки транспорта;
- —формулировать желание нужно лично для себя, а не для других. То есть неверным является "Мой муж/моя жена получит повышение на работе", можно перефразировать: "Доход моей семьи увеличится", но лучше всего в принципе изначально желать только для себя: "У меня появится машина", "Я съезжу на Мальдивы" и т.д.;
- —нельзя загадывать желания, подразумевающие вред другим людям. Негатив обязательно вернется;
- —не стоит употреблять в формулировке желания слова "должен", "будет" и "нет". Вместо "Я должен/должна получить работу своей мечты" лучше сказать: "Я получу работу своей мечты";
- —максима "Бойся своих желаний" актуальна не только для художественных произведений. Поэтому формулировка должна быть очень точной, без двусмысленности. Например, сказать: "Я получу работу своей мечты любой ценой" нельзя, ведь вдруг придется эту самую цену действительно заплатить. Лучше избегать подобных речевых оборотов, даже если это метафора;
- —желания существуют для того, чтобы откровенно помечтать, поэтому лучше избежать употребления союза "хотя бы". Не нужно заведомо преуменьшать задуманное, поэтому вместо "Я хочу получить хотя бы какую-нибудь работу" лучше сказать: "Я получу лучшую для себя работу";
- —загаданные желания нельзя никому говорить/показывать;
- —желания лучше сформулировать заранее, ведь новогодняя ночь одна и пролетит быстро за застольями и весельем;
- —загадывать реализуемое. Запретить желать полететь на Бали никто не может, но "Я хочу стать миллионером" при среднем доходе россиянина кажется нереальным, лучше тогда загадать что-то связанное с продвижением по службе и через какое-то время вернуться к мечтам о миллионах.
Несмотря на все рекомендации, самое важное – верить в свою мечту и представлять, как она будет осуществляться. Общего рецепта по реализации желаний нет, поэтому не стоит бояться, если что-то в формулировке не соответствует приведенным советам.
Способы загадать желание
В конечном итоге исполнение мечты зависит только от самого человека. Все ритуалы по загадыванию желаний не являются волшебством и чудом, а лишь инструментом, чтобы конкретизировать и визуализировать желаемое, что поможет его воплощению в дальнейшем.
Написать на листочке и сжечь
Один из самых популярных способов. Подходит для одного короткого и самого заветного желания. Его необходимо написать на листочке, а в Новогоднюю ночь под бой курантов поджечь бумагу и пепел высыпать в фужер с шампанским. Как только часы пробьют двенадцать раз – напиток нужно размешать и выпить до дна.
Встать на стул и мечтать
Под бой курантов нужно встать на стул, закрыть глаза и представить, как мечта уже осуществилась. Если хотелось попасть за границу – представить прогулку по желаемой стране, если повышения на работе – представить себя начальником и т.д. До наступления Нового года важно максимально четко и конкретно представлять свою жизнь во время или после исполнения мечты.
Написать письмо Деду Морозу
Не стоит скептически относиться к такому ритуалу. Он помогает уделить побольше времени формулировкам, вернуться в детство и по-настоящему поверить в то, что все реально. Здесь нет ограничений в количестве – можно исписать хоть весь лист А4. Далее его нужно положить в красивый новогодний конверт, запечатать и подписать "Деду Морозу от...". Письмо следует убрать туда, где не получится наткнуться на него случайно. На следующий Новый год конверт можно вскрыть и проверить, что сбылось.
Записка в пустой бутылке
© Фото : Pexels / Anastasia ShuraevaНовогодняя ночь
© Фото : Pexels / Anastasia Shuraeva
Новогодняя ночь
Способ очень похож на предыдущий, но вместо конверта нужна пустая бутылка из-под шампанского, которую открыли во время боя курантов. Записку со всеми желаниями нужно убрать в нее, параллельно повторяя их в уме. После этого бутылку закрыть и убрать подальше.
Желания под подушкой
Отличный способ для тех, кто не празднует шумно Новый год и предпочитает ранний сон. На небольших листочках нужно написать свои желания (1 желание – 1 листочек), убрать их под подушку перед новогодней ночью и лечь спать. Проснувшись 1 января, необходимо не глядя достать первый попавшийся листочек – какое желание на нем написано, то и сбудется в наступившем году.
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Украсить квартиру символом своего желания
Нужно выбрать самое заветное желание и подобрать к нему вещь, которая будет его символизировать. К примеру, если хочется поехать в отпуск на пляж – пусть символом станет пальма. Необходимо найти соответствующий декор и поставить его на видное место.
Загадать желание на пламя свечи
Для этого нужна специально купленная свеча, лучшего всего, чтобы она была связана с праздником и ассоциировалась с ним. Во время боя курантов ее надо зажечь и над пламенем произнести свое желание. Свеча должна догореть до конца.
12 виноградин
Такой ритуал распространен в Испании. Виноград считается символом благополучия, успеха и здоровья, поэтому используют именно его. Пока бьют куранты нужно успеть съесть 12 виноградин, при этом на каждой из них про себя проговаривать одно желание.
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8 апельсинов
А этот способ уже из Китая. Для него потребуются 8 апельсинов без вмятин и повреждений. Прежде чем войти вместе с ними в дом, нужно перебросить каждый апельсин через порог. После этого необходимо поздравить самого себя с исполнением своей мечты и пожелать дальнейших успехов. Фрукты собрать, помыть и в первые семь праздничных дней дарить по апельсину близким людям, попутно желая им осуществления их желаний. На восьмой день последний плод съесть самому.
Письмо самому себе
© Фото : Pexels / cottonbro studioПисьмо и новогодний подарок
© Фото : Pexels / cottonbro studio
Письмо и новогодний подарок
31 декабря за час до наступления Нового года на листе бумаги нужно написать письмо, адресованное самому себе. В нем следует прописать все желания, а также указать, что нужно сделать для их осуществления. Убрать написанное в конверт и запечатать его. Во время боя курантов держать письмо в руках и сосредоточиться на всех желаниях, после этого убрать его в укромное место.
Совершить прыжок в будущее.
Это интересный ритуал для дружной компании. Всем вместе нужно встать на диван или на стулья, взяться за руки, одновременно подпрыгнуть так высоко, как получится, и после приземления каждый про себя должен проговорить свое желание в такой форме, словно оно уже исполнилось.
Желание над оригами
Сам процесс складывания оригами заставляет максимально сконцентрироваться, а это очень важно для формулировки желания. Заранее можно найти понравившуюся схему, потренироваться ее складывать и в новогоднюю ночь, думая об исполнении своей мечты, складывать бумагу. Получившуюся игрушку нужно повесить на елку, а после праздников хранить подальше от чужих глаз.
Вкусный ритуал
Отлично подходит для осуществления желаний о путешествиях. На новогодний стол нужно подать национальное блюдо той страны, куда хочется поехать. Очень важно приготовить его самостоятельно и в процессе подробно представлять поездку, планировать, какие места нужно посетить и т.д. Блюдо во время трапезы нужно съесть полностью, остатков быть не должно.
Можно ли записать новогоднее желание заранее
Многие ритуалы подразумевают формулировку и записывание желаний до наступления Нового года, поэтому ничего страшного в этом нет. Это, наоборот, поможет правильно все сформулировать и не совершить ошибку в праздничной суете. Главное одно – никто посторонний не должен прочитать/услышать о желаниях, а если такое все-таки случилось, лучше всего составить новый список. Также можно уделить время выбору ритуала заранее и подготовиться к нему.
Если во время Новогодней ночи что-то пошло не по плану – не нужно расстраиваться. Важно всегда помнить о своих желаниях и помогать им воплощаться в реальность, а это можно сделать независимо от правильности проведения ритуала и формулировки мечты.
© Фото : Pexels / Vladimir VМама с дочкой
© Фото : Pexels / Vladimir V
Мама с дочкой