https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837278386.html
Медведев прокомментировал отказ Зеленского от переговоров
Медведев прокомментировал отказ Зеленского от переговоров - РИА Новости, 08.12.2022
Медведев прокомментировал отказ Зеленского от переговоров
Благодаря отказу Владимира Зеленского от переговоров Россия "доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы", заявил зампредседателя... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:50
2022-12-08T16:50
2022-12-08T16:57
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
дмитрий медведев
россия
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Благодаря отказу Владимира Зеленского от переговоров Россия "доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим масс-медиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров. Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы", - написал он в Telegram-канале. Фамилию Зеленского при этом он написал с маленькой буквы.Ранее американский журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя признание Зеленского человеком года со стороны американского журнала Time, заявил, что критерии издания не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима, носят зашоренный и оголтелый русофобский характер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, дмитрий медведев, россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Россия, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:50 08.12.2022 (обновлено: 16:57 08.12.2022)
Медведев прокомментировал отказ Зеленского от переговоров
Медведев: благодаря отказу Зеленского от переговоров Россия доделает всю работу до конца