https://ria.ru/20221208/zator-1837118365.html

Источник: Россия и Турция общаются по поводу заторов из танкеров в проливах

Источник: Россия и Турция общаются по поводу заторов из танкеров в проливах - РИА Новости, 08.12.2022

Источник: Россия и Турция общаются по поводу заторов из танкеров в проливах

Анкара и Москва находятся в координации по проблеме заторов из танкеров в турецких проливах, меры будут приняты при необходимости, сообщил РИА Новости источник, РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T09:33

2022-12-08T09:33

2022-12-08T09:33

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турция

экономика

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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Анкара и Москва находятся в координации по проблеме заторов из танкеров в турецких проливах, меры будут приняты при необходимости, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Газета Financial Times ранее со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании. Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance)."Координация по этому поводу (с российской стороной) есть. Все необходимые меры принимаются и будут приняты при необходимости. Это все, что я сейчас могу сказать. В СМИ почему-то проблему представляют как катастрофическую, ничего такого нет", - сказал собеседник агентства.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html

https://ria.ru/20221207/neft-1836754398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, турция, экономика