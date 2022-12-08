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Источник: Россия и Турция общаются по поводу заторов из танкеров в проливах - РИА Новости, 08.12.2022
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Источник: Россия и Турция общаются по поводу заторов из танкеров в проливах
Источник: Россия и Турция общаются по поводу заторов из танкеров в проливах - РИА Новости, 08.12.2022
Источник: Россия и Турция общаются по поводу заторов из танкеров в проливах
Анкара и Москва находятся в координации по проблеме заторов из танкеров в турецких проливах, меры будут приняты при необходимости, сообщил РИА Новости источник, РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T09:33
2022-12-08T09:33
россия
турция
экономика
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Анкара и Москва находятся в координации по проблеме заторов из танкеров в турецких проливах, меры будут приняты при необходимости, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Газета Financial Times ранее со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании. Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&amp;I-страхования (Protection and Indemnity Insurance)."Координация по этому поводу (с российской стороной) есть. Все необходимые меры принимаются и будут приняты при необходимости. Это все, что я сейчас могу сказать. В СМИ почему-то проблему представляют как катастрофическую, ничего такого нет", - сказал собеседник агентства.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html
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россия, турция, экономика
Россия, Турция, Экономика
09:33 08.12.2022
 
Источник: Россия и Турция общаются по поводу заторов из танкеров в проливах

Москва и Анкара находятся в координации по поводу заторов из танкеров в турецких проливах

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкНефтяные танкеры на рейде
Нефтяные танкеры на рейде - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры на рейде. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Анкара и Москва находятся в координации по проблеме заторов из танкеров в турецких проливах, меры будут приняты при необходимости, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Газета Financial Times ранее со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании. Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 08:00
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"Координация по этому поводу (с российской стороной) есть. Все необходимые меры принимаются и будут приняты при необходимости. Это все, что я сейчас могу сказать. В СМИ почему-то проблему представляют как катастрофическую, ничего такого нет", - сказал собеседник агентства.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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