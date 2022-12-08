https://ria.ru/20221208/zakonotvorchestvo-1837347765.html
Сайты с информацией об изготовлении боеприпасов хотят блокировать
Сайты с информацией об изготовлении боеприпасов хотят блокировать - РИА Новости, 08.12.2022
Сайты с информацией об изготовлении боеприпасов хотят блокировать
Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Думу проект о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию об изготовлении... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T22:17
2022-12-08T22:17
2022-12-08T22:20
общество
технологии
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Думу проект о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию, документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается отнести к запрещенной информации информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию, в частности, предусматривается блокировка интернет-ресурсов, содержащих данную информацию", - указывается в пояснительных материалах.Изменения вносятся в законы о СМИ и об информации, информационных технологиях и о защите информации.
https://ria.ru/20221208/zakonotvorchestvo-1837337568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Технологии, Вячеслав Володин, Госдума РФ
22:17 08.12.2022 (обновлено: 22:20 08.12.2022)
Сайты с информацией об изготовлении боеприпасов хотят блокировать
В Госдуму внесли проект о блокировке сайтов с информацией об изготовлении боеприпасов