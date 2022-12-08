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Сайты с информацией об изготовлении боеприпасов хотят блокировать - РИА Новости, 08.12.2022
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Сайты с информацией об изготовлении боеприпасов хотят блокировать
Сайты с информацией об изготовлении боеприпасов хотят блокировать - РИА Новости, 08.12.2022
Сайты с информацией об изготовлении боеприпасов хотят блокировать
Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Думу проект о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию об изготовлении... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T22:17
2022-12-08T22:20
общество
технологии
вячеслав володин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Думу проект о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию, документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается отнести к запрещенной информации информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию, в частности, предусматривается блокировка интернет-ресурсов, содержащих данную информацию", - указывается в пояснительных материалах.Изменения вносятся в законы о СМИ и об информации, информационных технологиях и о защите информации.
https://ria.ru/20221208/zakonotvorchestvo-1837337568.html
РИА Новости
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Наталья Макарова
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общество, технологии, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Технологии, Вячеслав Володин, Госдума РФ
22:17 08.12.2022 (обновлено: 22:20 08.12.2022)
 
Сайты с информацией об изготовлении боеприпасов хотят блокировать

В Госдуму внесли проект о блокировке сайтов с информацией об изготовлении боеприпасов

© Depositphotos.com / pressmasterМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Depositphotos.com / pressmaster
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Думу проект о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается отнести к запрещенной информации информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию, в частности, предусматривается блокировка интернет-ресурсов, содержащих данную информацию", - указывается в пояснительных материалах.
Изменения вносятся в законы о СМИ и об информации, информационных технологиях и о защите информации.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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ОбществоТехнологииВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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