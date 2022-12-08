https://ria.ru/20221208/zakonotvorchestvo-1837347765.html

Сайты с информацией об изготовлении боеприпасов хотят блокировать

Сайты с информацией об изготовлении боеприпасов хотят блокировать - РИА Новости, 08.12.2022

Сайты с информацией об изготовлении боеприпасов хотят блокировать

Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Думу проект о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию об изготовлении... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T22:17

2022-12-08T22:17

2022-12-08T22:20

общество

технологии

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Думу проект о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию, документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается отнести к запрещенной информации информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию, в частности, предусматривается блокировка интернет-ресурсов, содержащих данную информацию", - указывается в пояснительных материалах.Изменения вносятся в законы о СМИ и об информации, информационных технологиях и о защите информации.

https://ria.ru/20221208/zakonotvorchestvo-1837337568.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, вячеслав володин, госдума рф