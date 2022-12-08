https://ria.ru/20221208/zakonotvorchestvo-1837337568.html

В Госдуму внесли проект о штрафах за информацию об изготовлении боеприпасов

В Госдуму внесли проект о штрафах за информацию об изготовлении боеприпасов - РИА Новости, 08.12.2022

В Госдуму внесли проект о штрафах за информацию об изготовлении боеприпасов

В Госдуму внесен проект поправок в КоАП о наложении штрафа до одного миллиона рублей за распространение в СМИ инструкций об изготовлении боеприпасов к... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T20:51

2022-12-08T20:51

2022-12-08T21:14

госдума рф

россия

технологии

штрафы

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В Госдуму внесен проект поправок в КоАП о наложении штрафа до одного миллиона рублей за распространение в СМИ инструкций об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.Законопроектом предлагается дополнить статью 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации"."Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконному изготовлению или переделке оружия, основных частей огнестрельного оружия, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа…на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей", - говорится в статье, в которую предлагается внести поправки.

https://ria.ru/20221208/diversii-1837331717.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

госдума рф, россия, технологии, штрафы