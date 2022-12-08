20:51 08.12.2022 (обновлено: 21:14 08.12.2022)
В Госдуму внесли проект о штрафах за информацию об изготовлении боеприпасов
В Госдуму внесли проект поправок о штрафах за информацию в СМИ об изготовлении боеприпасов
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В Госдуму внесен проект поправок в КоАП о наложении штрафа до одного миллиона рублей за распространение в СМИ инструкций об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"В части пятой статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях…после слов "основных частей огнестрельного оружия," дополнить словами "а равно незаконному изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию", - сказано в законопроекте.
Законопроектом предлагается дополнить статью 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации".
"Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконному изготовлению или переделке оружия, основных частей огнестрельного оружия, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа…на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей", - говорится в статье, в которую предлагается внести поправки.