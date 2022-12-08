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В Госдуму внесли проект о штрафах за информацию об изготовлении боеприпасов - РИА Новости, 08.12.2022
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В Госдуму внесли проект о штрафах за информацию об изготовлении боеприпасов
В Госдуму внесли проект о штрафах за информацию об изготовлении боеприпасов - РИА Новости, 08.12.2022
В Госдуму внесли проект о штрафах за информацию об изготовлении боеприпасов
В Госдуму внесен проект поправок в КоАП о наложении штрафа до одного миллиона рублей за распространение в СМИ инструкций об изготовлении боеприпасов к... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T20:51
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госдума рф
россия
технологии
штрафы
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В Госдуму внесен проект поправок в КоАП о наложении штрафа до одного миллиона рублей за распространение в СМИ инструкций об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.Законопроектом предлагается дополнить статью 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации"."Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконному изготовлению или переделке оружия, основных частей огнестрельного оружия, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа…на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей", - говорится в статье, в которую предлагается внести поправки.
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госдума рф, россия, технологии, штрафы
Госдума РФ, Россия, Технологии, Штрафы
20:51 08.12.2022 (обновлено: 21:14 08.12.2022)
 
В Госдуму внесли проект о штрафах за информацию об изготовлении боеприпасов

В Госдуму внесли проект поправок о штрафах за информацию в СМИ об изготовлении боеприпасов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В Госдуму внесен проект поправок в КоАП о наложении штрафа до одного миллиона рублей за распространение в СМИ инструкций об изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.

"В части пятой статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях…после слов "основных частей огнестрельного оружия," дополнить словами "а равно незаконному изготовлению боеприпасов к огнестрельному оружию", - сказано в законопроекте.

Законопроектом предлагается дополнить статью 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации".
"Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконному изготовлению или переделке оружия, основных частей огнестрельного оружия, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа…на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей", - говорится в статье, в которую предлагается внести поправки.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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