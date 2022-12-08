https://ria.ru/20221208/vzryvy-1837350873.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 08.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы слышны в четверг в Кривом Роге, сообщает украинское интернет-издание "Страна". РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T22:52
2022-12-08T22:52
2022-12-08T22:53
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Взрывы слышны в четверг в Кривом Роге, сообщает украинское интернет-издание "Страна".Ранее сообщалось о взрывах в Одессе и Харькове.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кривой рог, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Вооруженные силы РФ
22:52 08.12.2022 (обновлено: 22:53 08.12.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинское интернет-издание "Страна" сообщило о взрывах в Кривом Роге