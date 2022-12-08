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В Польше увидели выгоду в ударах по украинской критической инфраструктуре - РИА Новости, 08.12.2022
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В Польше увидели выгоду в ударах по украинской критической инфраструктуре
В Польше увидели выгоду в ударах по украинской критической инфраструктуре - РИА Новости, 08.12.2022
В Польше увидели выгоду в ударах по украинской критической инфраструктуре
Удары по энергетической инфраструктуре Украины ускорят завершение конфликта, такое развитие событий выгодно Польше, написал обозреватель Myśl Polska Матеуш... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T01:33
2022-12-08T01:33
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Удары по энергетической инфраструктуре Украины ускорят завершение конфликта, такое развитие событий выгодно Польше, написал обозреватель Myśl Polska Матеуш Пискорский.По его мнению, дальнейшая деградация критической инфраструктуры приведет к постоянной депопуляции, дезурбанизации и деиндустриализации Украины.Автор также отметил, что Украина уже понесла "огромные потери" в военно-промышленном комплексе.С 10 октября на Украине ежедневно звучит воздушная тревога, российская армия наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщал, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221207/ukraina-1836840017.html
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украина, польша, в мире, россия
Украина, Польша, В мире, Россия
01:33 08.12.2022
 
В Польше увидели выгоду в ударах по украинской критической инфраструктуре

Myśl Polska: удары по энергетической инфраструктуре Украины ускорят завершение конфликта

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Удары по энергетической инфраструктуре Украины ускорят завершение конфликта, такое развитие событий выгодно Польше, написал обозреватель Myśl Polska Матеуш Пискорский.
По его мнению, дальнейшая деградация критической инфраструктуры приведет к постоянной депопуляции, дезурбанизации и деиндустриализации Украины.
"Что это значит для Польши? Возможно, еще одну миграционную волну. Вероятно, последующие расходы в различной форме. Однако действительно важен ответ на несколько иной вопрос: получится ли благодаря принятой в настоящий момент тактике россиян прекратить конфликт и заставить Киев вести переговоры. Потому что с точки зрения нашей безопасности и стабильности важно, чтобы мы не граничили с территорией, охваченной военными действиями. Поэтому все, что ускоряет прекращение конфликта, выгодно польской стороне. Даже если это не выгодно Киеву", — заявил журналист.
Автор также отметил, что Украина уже понесла "огромные потери" в военно-промышленном комплексе.
С 10 октября на Украине ежедневно звучит воздушная тревога, российская армия наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
Кадр видео нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины
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В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщал, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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