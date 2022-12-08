https://ria.ru/20221208/vygoda-1837097059.html

В Польше увидели выгоду в ударах по украинской критической инфраструктуре

В Польше увидели выгоду в ударах по украинской критической инфраструктуре - РИА Новости, 08.12.2022

В Польше увидели выгоду в ударах по украинской критической инфраструктуре

Удары по энергетической инфраструктуре Украины ускорят завершение конфликта, такое развитие событий выгодно Польше, написал обозреватель Myśl Polska Матеуш... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T01:33

2022-12-08T01:33

2022-12-08T01:33

украина

польша

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828883061_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_7e45140f7b3eaa70c7ec92ddf776ba7b.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Удары по энергетической инфраструктуре Украины ускорят завершение конфликта, такое развитие событий выгодно Польше, написал обозреватель Myśl Polska Матеуш Пискорский.По его мнению, дальнейшая деградация критической инфраструктуры приведет к постоянной депопуляции, дезурбанизации и деиндустриализации Украины.Автор также отметил, что Украина уже понесла "огромные потери" в военно-промышленном комплексе.С 10 октября на Украине ежедневно звучит воздушная тревога, российская армия наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики страны. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщал, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836840017.html

https://ria.ru/20221201/udary-1835528043.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, польша, в мире, россия