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В Молдавии захотели снабдить Украину электричеством за счет Приднестровья

В Молдавии захотели снабдить Украину электричеством за счет Приднестровья - РИА Новости, 08.12.2022

В Молдавии захотели снабдить Украину электричеством за счет Приднестровья

Поставки электроэнергии из Приднестровья правобережной Молдавии обеспечат стабильность энергетической системы Украины, заявил госсекретарь министерства... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T00:49

2022-12-08T00:49

2022-12-08T05:06

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КИШИНЕВ, 8 дек — РИА Новости. Поставки электроэнергии из Приднестровья правобережной Молдавии обеспечат стабильность энергетической системы Украины, заявил госсекретарь министерства инфраструктуры и регионального развития Константин Боросан в эфире телеканала ТВ-8.Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в декабре Кишинев вернется к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения, отказавшись распределять в регион российский газ (5,7 миллиона кубометров в сутки), необходимый в том числе и для обеспечения работы турбин станции.Вице-премьер подчеркнул, что компания "Молдовагаз" все-таки поставит в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия начнет использовать газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Стороны договорились о поставках Молдавии электричества по цене 73 доллара за один мегаватт в час. До 1 ноября Кишинев покупал у Молдавской ГРЭС электроэнергию по цене 62 доллара за один мегаватт в час.Накануне премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица находилась с рабочим визитом в Киеве, где обсуждала со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем среди прочего и вопросы энергетической безопасности. Гаврилица заверила его в поддержке со стороны правительства Молдавии.

https://ria.ru/20221130/oppozitsiya-1835228729.html

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в мире, молдавия, украина, молдовагаз