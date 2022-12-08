00:49 08.12.2022 (обновлено: 05:06 08.12.2022)
В Молдавии захотели снабдить Украину электричеством за счет Приднестровья
Госсекретарь Боросан: поставки электричества из Приднестровья в Молдавию выгодны для Киева
Линии электропередач. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 дек — РИА Новости. Поставки электроэнергии из Приднестровья правобережной Молдавии обеспечат стабильность энергетической системы Украины, заявил госсекретарь министерства инфраструктуры и регионального развития Константин Боросан в эфире телеканала ТВ-8.
"Одесская область Украины является большим узлом потребления электроэнергии, и функционирование генерирующей мощности электростанции (Молдавской ГРЭС) позволяет удерживать баланс в этом регионе — Молдавии и юга Украины. Генерирующие мощности из Приднестровья не поставляются на Украину, но энергетические системы Молдавии и Украины связаны, и стабильная работа энергосистемы Молдавии может в кризисной ситуации помочь Украине стабилизировать свою энергосистему ", — сказал Боросан.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в декабре Кишинев вернется к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения, отказавшись распределять в регион российский газ (5,7 миллиона кубометров в сутки), необходимый в том числе и для обеспечения работы турбин станции.
Вице-премьер подчеркнул, что компания "Молдовагаз" все-таки поставит в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия начнет использовать газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Стороны договорились о поставках Молдавии электричества по цене 73 доллара за один мегаватт в час. До 1 ноября Кишинев покупал у Молдавской ГРЭС электроэнергию по цене 62 доллара за один мегаватт в час.
Накануне премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица находилась с рабочим визитом в Киеве, где обсуждала со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем среди прочего и вопросы энергетической безопасности. Гаврилица заверила его в поддержке со стороны правительства Молдавии.