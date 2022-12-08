https://ria.ru/20221208/vich-1837110672.html

Минздрав опроверг включение России в пятерку стран по распространению ВИЧ

Минздрав опроверг включение России в пятерку стран по распространению ВИЧ - РИА Новости, 08.12.2022

Минздрав опроверг включение России в пятерку стран по распространению ВИЧ

Информация о том, что ЮНЭЙДС якобы включила Россию в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ, не соответствует действительности, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T08:27

2022-12-08T08:27

2022-12-08T10:08

здоровье - общество

россия

юнэйдс

оон

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Информация о том, что ЮНЭЙДС якобы включила Россию в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минздрава.В ведомстве подчеркнули, что подобные публикации — очередная пропагандистская провокация, направленная против нашей страны.В Минздраве напомнили, что сегодня тестирование на ВИЧ охватывает почти 30 процентов населения страны, это один из самых высоких показателей в мире.Кроме того, в России уверенно снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией: с 2018 по 2021 год — на 31,4 процента, с 58,6 до 40,2 на 100 тысяч населения.По итогам 2021 года число живущих с ВИЧ в стране составило 851 754 человека, или примерно 0,58 процента населения.Россия — одна из немногих стран с собственной программой по борьбе с ВИЧ-инфекцией, финансируемой из госбюджета, подчеркнули в Минздраве. В то же время многие страны используют гранты, выделяемые международными организациями, а значит, проводят только те мероприятия, которые им оплачивают.Накануне в СМИ появились публикации, что по итогам 2021 года Россия попала в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции. Это якобы следует из данных, представленных Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

https://ria.ru/20221101/vich-1828384129.html

https://ria.ru/20220727/vich-1805419777.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, юнэйдс, оон, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)