https://ria.ru/20221208/vich-1837110672.html
Минздрав опроверг включение России в пятерку стран по распространению ВИЧ
Минздрав опроверг включение России в пятерку стран по распространению ВИЧ - РИА Новости, 08.12.2022
Минздрав опроверг включение России в пятерку стран по распространению ВИЧ
Информация о том, что ЮНЭЙДС якобы включила Россию в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ, не соответствует действительности, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T08:27
2022-12-08T08:27
2022-12-08T10:08
здоровье - общество
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Информация о том, что ЮНЭЙДС якобы включила Россию в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минздрава.В ведомстве подчеркнули, что подобные публикации — очередная пропагандистская провокация, направленная против нашей страны.В Минздраве напомнили, что сегодня тестирование на ВИЧ охватывает почти 30 процентов населения страны, это один из самых высоких показателей в мире.Кроме того, в России уверенно снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией: с 2018 по 2021 год — на 31,4 процента, с 58,6 до 40,2 на 100 тысяч населения.По итогам 2021 года число живущих с ВИЧ в стране составило 851 754 человека, или примерно 0,58 процента населения.Россия — одна из немногих стран с собственной программой по борьбе с ВИЧ-инфекцией, финансируемой из госбюджета, подчеркнули в Минздраве. В то же время многие страны используют гранты, выделяемые международными организациями, а значит, проводят только те мероприятия, которые им оплачивают.Накануне в СМИ появились публикации, что по итогам 2021 года Россия попала в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции. Это якобы следует из данных, представленных Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
https://ria.ru/20221101/vich-1828384129.html
https://ria.ru/20220727/vich-1805419777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, юнэйдс, оон, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, ЮНЭЙДС, ООН, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
08:27 08.12.2022 (обновлено: 10:08 08.12.2022)
Минздрав опроверг включение России в пятерку стран по распространению ВИЧ
Минздрав опроверг данные о включении России в топ стран по распространению ВИЧ провокацией
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Информация о том, что ЮНЭЙДС якобы включила Россию в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минздрава
.
В ведомстве подчеркнули, что подобные публикации — очередная пропагандистская провокация, направленная против нашей страны.
"Данные, на которые ссылается автор первоначальной публикации, без проверки растиражированной другими СМИ, произвольно и тенденциозно интерпретируют цифры из различных источников, накапливающих информацию о распространении эпидемии ВИЧ/СПИД за разные годы наблюдений", — указано в пресс-релизе.
В Минздраве напомнили, что сегодня тестирование на ВИЧ охватывает почти 30 процентов населения страны, это один из самых высоких показателей в мире.
Кроме того, в России уверенно снижается заболеваемость ВИЧ-инфекцией: с 2018 по 2021 год — на 31,4 процента, с 58,6 до 40,2 на 100 тысяч населения.
По итогам 2021 года число живущих с ВИЧ в стране составило 851 754 человека, или примерно 0,58 процента населения.
Россия — одна из немногих стран с собственной программой по борьбе с ВИЧ-инфекцией, финансируемой из госбюджета, подчеркнули в Минздраве. В то же время многие страны используют гранты, выделяемые международными организациями, а значит, проводят только те мероприятия, которые им оплачивают.
Накануне в СМИ появились публикации, что по итогам 2021 года Россия попала в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции. Это якобы следует из данных, представленных Объединенной программой ООН
по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC).