https://ria.ru/20221208/ukraina-1837315070.html

СБУ задержала женщину по подозрению в сотрудничестве с Россией

СБУ задержала женщину по подозрению в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 08.12.2022

СБУ задержала женщину по подозрению в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины задержала женщину, которая пыталась попасть в Европейский союз в качестве беженки, из-за подозрений в сотрудничестве с Российской... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T18:50

2022-12-08T18:50

2022-12-08T18:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

служба безопасности украины

харьковская область

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_8666ec01898680b18f995521036cc7c6.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала женщину, которая пыталась попасть в Европейский союз в качестве беженки, из-за подозрений в сотрудничестве с Российской Федерацией."В результате следственно-оперативных действий в Киеве задержали бывшую главу Купянской районной государственной администрации... Она была назначена "заместителем главы" Куриловской общины", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Служба безопасности Украины утверждает, что задержанная сотрудничала с властями Российской Федерации, а затем "убежала в столицу, где пыталась оформить документы в качестве переселенца с востока Украины, и после этого выехать в Евросоюз".На данный момент ей сообщили о подозрении в соответствии с часть 5 статьи 111-1 (коллаборационистская деятельность) уголовного кодекса Украины.

https://ria.ru/20221129/srok-1834989325.html

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, харьковская область, ситуация в днр и лнр