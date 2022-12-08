https://ria.ru/20221208/ukraina-1837315070.html
СБУ задержала женщину по подозрению в сотрудничестве с Россией
СБУ задержала женщину по подозрению в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 08.12.2022
СБУ задержала женщину по подозрению в сотрудничестве с Россией
Служба безопасности Украины задержала женщину, которая пыталась попасть в Европейский союз в качестве беженки, из-за подозрений в сотрудничестве с Российской... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T18:50
2022-12-08T18:50
2022-12-08T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
харьковская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала женщину, которая пыталась попасть в Европейский союз в качестве беженки, из-за подозрений в сотрудничестве с Российской Федерацией."В результате следственно-оперативных действий в Киеве задержали бывшую главу Купянской районной государственной администрации... Она была назначена "заместителем главы" Куриловской общины", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Служба безопасности Украины утверждает, что задержанная сотрудничала с властями Российской Федерации, а затем "убежала в столицу, где пыталась оформить документы в качестве переселенца с востока Украины, и после этого выехать в Евросоюз".На данный момент ей сообщили о подозрении в соответствии с часть 5 статьи 111-1 (коллаборационистская деятельность) уголовного кодекса Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, служба безопасности украины, харьковская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ задержала женщину по подозрению в сотрудничестве с Россией
СБУ задержала жительницу Харьковской области по подозрению в сотрудничестве с Россией