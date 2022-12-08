Рейтинг@Mail.ru
СБУ задержала женщину по подозрению в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/ukraina-1837315070.html
СБУ задержала женщину по подозрению в сотрудничестве с Россией
СБУ задержала женщину по подозрению в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 08.12.2022
СБУ задержала женщину по подозрению в сотрудничестве с Россией
Служба безопасности Украины задержала женщину, которая пыталась попасть в Европейский союз в качестве беженки, из-за подозрений в сотрудничестве с Российской... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T18:50
2022-12-08T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
харьковская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_8666ec01898680b18f995521036cc7c6.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала женщину, которая пыталась попасть в Европейский союз в качестве беженки, из-за подозрений в сотрудничестве с Российской Федерацией."В результате следственно-оперативных действий в Киеве задержали бывшую главу Купянской районной государственной администрации... Она была назначена "заместителем главы" Куриловской общины", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Служба безопасности Украины утверждает, что задержанная сотрудничала с властями Российской Федерации, а затем "убежала в столицу, где пыталась оформить документы в качестве переселенца с востока Украины, и после этого выехать в Евросоюз".На данный момент ей сообщили о подозрении в соответствии с часть 5 статьи 111-1 (коллаборационистская деятельность) уголовного кодекса Украины.
https://ria.ru/20221129/srok-1834989325.html
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_376f1790583a35505ebc3c80f4cf787d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, служба безопасности украины, харьковская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:50 08.12.2022
 
СБУ задержала женщину по подозрению в сотрудничестве с Россией

СБУ задержала жительницу Харьковской области по подозрению в сотрудничестве с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала женщину, которая пыталась попасть в Европейский союз в качестве беженки, из-за подозрений в сотрудничестве с Российской Федерацией.
"В результате следственно-оперативных действий в Киеве задержали бывшую главу Купянской районной государственной администрации... Она была назначена "заместителем главы" Куриловской общины", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Служба безопасности Украины утверждает, что задержанная сотрудничала с властями Российской Федерации, а затем "убежала в столицу, где пыталась оформить документы в качестве переселенца с востока Украины, и после этого выехать в Евросоюз".
На данный момент ей сообщили о подозрении в соответствии с часть 5 статьи 111-1 (коллаборационистская деятельность) уголовного кодекса Украины.
Российские флаги, вывешенные в Одессе в День независимости Украины
29 ноября, 12:56
Мужчине, вывесившему российский флаг в Одессе, дали 15 лет колонии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныХарьковская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала