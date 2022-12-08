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Киев переименовал еще 32 топонима, связанных с Россией и СССР - РИА Новости, 08.12.2022
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Киев переименовал еще 32 топонима, связанных с Россией и СССР
Киев переименовал еще 32 топонима, связанных с Россией и СССР - РИА Новости, 08.12.2022
Киев переименовал еще 32 топонима, связанных с Россией и СССР
Депутаты Киевского городского совета переименовали еще 32 топонима, связанных с Россией и Советским Союзом. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T18:26
2022-12-08T19:22
в мире
зоя космодемьянская
россия
украина
киев
киевский городской совет
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Депутаты Киевского городского совета переименовали еще 32 топонима, связанных с Россией и Советским Союзом."Депутаты Киевского горсовета на сегодняшнем заседании переименовали еще 32 улицы, переулка и бульвара, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, переименовали бульвар Дружбы Народов на бульвар имени основоположника украинской армии Николая Михновского", — отмечается в заявлении на официальном сайте горсовета.Также решение коснется улиц Кутузова, Достоевского, Зои Космодемьянской, Тургенева. Отмечается, что в целом в рамках дерусификации в Киеве переименовали уже 237 городских объектов.Процесс декоммунизации в стране легализовали целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Украинский институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной — без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20221204/pereimenovanie-1836158649.html
https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837275643.html
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в мире, зоя космодемьянская, россия, украина, киев, киевский городской совет
В мире, Зоя Космодемьянская, Россия, Украина, Киев, Киевский городской совет
18:26 08.12.2022 (обновлено: 19:22 08.12.2022)
 
Киев переименовал еще 32 топонима, связанных с Россией и СССР

Депутаты Киевского горсовета переименовали еще 32 топонима, связанных с Россией и СССР

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Депутаты Киевского городского совета переименовали еще 32 топонима, связанных с Россией и Советским Союзом.
"Депутаты Киевского горсовета на сегодняшнем заседании переименовали еще 32 улицы, переулка и бульвара, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, переименовали бульвар Дружбы Народов на бульвар имени основоположника украинской армии Николая Михновского", — отмечается в заявлении на официальном сайте горсовета.
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Также решение коснется улиц Кутузова, Достоевского, Зои Космодемьянской, Тургенева. Отмечается, что в целом в рамках дерусификации в Киеве переименовали уже 237 городских объектов.
Процесс декоммунизации в стране легализовали целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Украинский институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной — без запрета на русский язык и русскую культуру.
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