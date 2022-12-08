https://ria.ru/20221208/temrezov-1837144443.html
Темрезов: 14 новых ФАПов откроют в КЧР в 2023 году
Темрезов: 14 новых ФАПов откроют в КЧР в 2023 году - РИА Новости, 08.12.2022
Темрезов: 14 новых ФАПов откроют в КЧР в 2023 году
В следующем году в Карачаево-Черкесии появятся 14 новых фельдшерско-акушерских пункта, часть из них отремонтируют, часть построят с нуля, сообщил в соцсетях... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:18
2022-12-08T11:18
2022-12-08T11:18
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
октябрьский
урупский район
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ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. В следующем году в Карачаево-Черкесии появятся 14 новых фельдшерско-акушерских пункта, часть из них отремонтируют, часть построят с нуля, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.Он уточнил, что обновление ФАПов планируется в населенных пунктах Хурзук, Фроловское, Пригородное, Ильичевское, Пристань, Урупе, Новая Теберда, Нижняя Мара, Грушка, Тапанта, Садовое, Киево-Жураки, Курджиново и Курджиново и Курджиново-2. Все медучреждения будут оснащены всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи."Масштабное строительство и ремонт объектов здравоохранения в сельских населенных пунктах в регионе ведется не первый год. Так, 19 ФАПов были построены в 2019-2020 годы, в прошлом году провели капремонт ФАПа в Бавуко и построили врачебную амбулаторию в Эрсаконе", - написал Темрезов.Глава КЧР добавил, что в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения ведется капремонт поликлиники в Учкекене и Тебердинской участковой больницы, а также продолжается строительство ФАПа в отдаленном ауле Учкулан и врачебных амбулаторий в Преградной и Октябрьском Урупского района КЧР.
https://ria.ru/20221207/remont-1836882076.html
октябрьский
урупский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рашид темрезов, октябрьский, урупский район
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Октябрьский, Урупский район
ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. В следующем году в Карачаево-Черкесии появятся 14 новых фельдшерско-акушерских пункта, часть из них отремонтируют, часть построят с нуля, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.
Он уточнил, что обновление ФАПов планируется в населенных пунктах Хурзук, Фроловское, Пригородное, Ильичевское, Пристань, Урупе, Новая Теберда, Нижняя Мара, Грушка, Тапанта, Садовое, Киево-Жураки, Курджиново и Курджиново и Курджиново-2. Все медучреждения будут оснащены всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи.
"Масштабное строительство и ремонт объектов здравоохранения в сельских населенных пунктах в регионе ведется не первый год. Так, 19 ФАПов были построены в 2019-2020 годы, в прошлом году провели капремонт ФАПа в Бавуко и построили врачебную амбулаторию в Эрсаконе", - написал Темрезов
.
Глава КЧР добавил, что в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения ведется капремонт поликлиники в Учкекене и Тебердинской участковой больницы, а также продолжается строительство ФАПа в отдаленном ауле Учкулан и врачебных амбулаторий в Преградной и Октябрьском Урупского района КЧР.