https://ria.ru/20221208/temrezov-1837144443.html

Темрезов: 14 новых ФАПов откроют в КЧР в 2023 году

Темрезов: 14 новых ФАПов откроют в КЧР в 2023 году - РИА Новости, 08.12.2022

Темрезов: 14 новых ФАПов откроют в КЧР в 2023 году

В следующем году в Карачаево-Черкесии появятся 14 новых фельдшерско-акушерских пункта, часть из них отремонтируют, часть построят с нуля, сообщил в соцсетях... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:18

2022-12-08T11:18

2022-12-08T11:18

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

октябрьский

урупский район

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ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. В следующем году в Карачаево-Черкесии появятся 14 новых фельдшерско-акушерских пункта, часть из них отремонтируют, часть построят с нуля, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.Он уточнил, что обновление ФАПов планируется в населенных пунктах Хурзук, Фроловское, Пригородное, Ильичевское, Пристань, Урупе, Новая Теберда, Нижняя Мара, Грушка, Тапанта, Садовое, Киево-Жураки, Курджиново и Курджиново и Курджиново-2. Все медучреждения будут оснащены всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи."Масштабное строительство и ремонт объектов здравоохранения в сельских населенных пунктах в регионе ведется не первый год. Так, 19 ФАПов были построены в 2019-2020 годы, в прошлом году провели капремонт ФАПа в Бавуко и построили врачебную амбулаторию в Эрсаконе", - написал Темрезов.Глава КЧР добавил, что в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения ведется капремонт поликлиники в Учкекене и Тебердинской участковой больницы, а также продолжается строительство ФАПа в отдаленном ауле Учкулан и врачебных амбулаторий в Преградной и Октябрьском Урупского района КЧР.

https://ria.ru/20221207/remont-1836882076.html

октябрьский

урупский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, октябрьский, урупский район