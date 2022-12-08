https://ria.ru/20221208/tekhnograd-1837171555.html

В "Технограде" будут бесплатно тестировать специалистов автоиндустрии

В "Технограде" будут бесплатно тестировать специалистов автоиндустрии - РИА Новости, 08.12.2022

В "Технограде" будут бесплатно тестировать специалистов автоиндустрии

В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ с 13 декабря запускают пилотный проект по тестированию профессиональных навыков специалистов... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:23

2022-12-08T12:23

2022-12-08T12:23

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

ано «развитие человеческого капитала»

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ с 13 декабря запускают пилотный проект по тестированию профессиональных навыков специалистов автоиндустрии малого и среднего бизнеса, сообщает АНО "Развитие человеческого капитала".Тестирование будет проводиться бесплатно, проект реализуется при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития."Проект позволяет оценить и в итоге повысить профессиональный уровень специалистов, занимающихся ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных средств: мастеров-диагностов, механиков, электриков, автослесарей", - цитируются в сообщении слова руководителя департамента Алексея Фурсина.Компании смогут оценить реальные знания сотрудников, которые проводят техосмотры автомобилей и выполняют их ежегодный инструментальный контроль. Тестирование также позволит провести технический аудит работающего персонала на предмет текущего уровня профессиональной подготовки и определить направления возможного дообучения."В масштабах города прошедшие диагностику и повышение квалификации кадры обеспечат более качественный автопарк на столичных магистралях, что позволит снизить количество ДТП, причиной которых становятся неисправности автомобиля", - отметил Фурсин.По итогам прохождения диагностики специалист получит распечатку с матрицей навыков, а также рекомендации по компетенциям, которые нуждаются в улучшении.Компания по результатам тестирования может принять решение о дополнительном обучении отдельных специалистов, для этого на базе "Технограда" разработаны специальные программы повышения квалификации.При этом работодатели могут возместить часть затрат на обучение сотрудников на основании постановления правительства Москвы. Субсидии предоставляются московским компаниям – юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на обучение своих сотрудников, с которыми заключены правоустанавливающие трудовые отношения. Размер субсидии составляет до 95% затрат, а на одного сотрудника возмещают не более 120 тысяч рублей за календарный год. В 2022 году отбор заявок завершен, в следующем году будет открыт новый набор, соответствующая информация появится на сайте "Меры приняты".Все подробности по требуемым документам, перечням программ и условиям указаны там же.Оценку навыков и компетенций сотрудников автоотрасли будут проводить преподаватели академии автомобильной диагностики "ГНФА", опираясь на специально разработанную методику. Программное обеспечение, которое будет использоваться в тестировании, включает 85 видов работ и более 400 вопросов по ним. Вопросы не привязаны к автомобилям конкретных марок и охватывают все узлы и агрегаты транспортного средства.Оставить заявку на участие можно на сайте "Технограда".Девятого декабря на площадке комплекса этот проект будет представлен руководителям автосервисов и смежных организаций, которые заинтересованы в проведении профессиональной диагностики своего персонала. Участники смогут оценить оборудование, на котором осуществляют диагностику, и взглянуть на матрицу результатов. Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться на сайте комплекса.

https://ria.ru/20221207/ustanovki-1836808350.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, ано «развитие человеческого капитала», алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)