https://ria.ru/20221208/tavriysk-1837120427.html

Минометный обстрел украинских войск обесточил Таврийск в Херсонской области

Минометный обстрел украинских войск обесточил Таврийск в Херсонской области - РИА Новости, 08.12.2022

Минометный обстрел украинских войск обесточил Таврийск в Херсонской области

Город Таврийск на левом берегу Днепра в Херсонской области, рядом с Каховской ГЭС обесточен после произведенного утром украинскими войсками минометного... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T09:46

2022-12-08T09:46

2022-12-08T09:46

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Город Таврийск на левом берегу Днепра в Херсонской области, рядом с Каховской ГЭС обесточен после произведенного утром украинскими войсками минометного обстрела, сообщили власти района."В Таврийске после обстрела нет электроэнергии. Утром, 8 декабря, в результате минометного обстрела со стороны ВСУ, обесточен м-н "Восточный", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Новой Каховки.На месте аварии над устранением последствий обстрела работает аварийная бригада Херсоноблэнерго.

https://ria.ru/20221208/obstrely-1837117147.html

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины