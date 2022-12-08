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Минометный обстрел украинских войск обесточил Таврийск в Херсонской области - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/tavriysk-1837120427.html
Минометный обстрел украинских войск обесточил Таврийск в Херсонской области
Минометный обстрел украинских войск обесточил Таврийск в Херсонской области - РИА Новости, 08.12.2022
Минометный обстрел украинских войск обесточил Таврийск в Херсонской области
Город Таврийск на левом берегу Днепра в Херсонской области, рядом с Каховской ГЭС обесточен после произведенного утром украинскими войсками минометного... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T09:46
2022-12-08T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Город Таврийск на левом берегу Днепра в Херсонской области, рядом с Каховской ГЭС обесточен после произведенного утром украинскими войсками минометного обстрела, сообщили власти района."В Таврийске после обстрела нет электроэнергии. Утром, 8 декабря, в результате минометного обстрела со стороны ВСУ, обесточен м-н "Восточный", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Новой Каховки.На месте аварии над устранением последствий обстрела работает аварийная бригада Херсоноблэнерго.
https://ria.ru/20221208/obstrely-1837117147.html
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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в мире, херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
09:46 08.12.2022
 
Минометный обстрел украинских войск обесточил Таврийск в Херсонской области

Микрорайон Восточный в Таврийске обесточен после обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Город Таврийск на левом берегу Днепра в Херсонской области, рядом с Каховской ГЭС обесточен после произведенного утром украинскими войсками минометного обстрела, сообщили власти района.
"В Таврийске после обстрела нет электроэнергии. Утром, 8 декабря, в результате минометного обстрела со стороны ВСУ, обесточен м-н "Восточный", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Новой Каховки.
На месте аварии над устранением последствий обстрела работает аварийная бригада Херсоноблэнерго.
Танк Т-72 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 09:27Специальная военная операция на Украине
Украинские войска 41 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьДнепр (город)Новая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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