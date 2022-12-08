https://ria.ru/20221208/tavriysk-1837120427.html
Минометный обстрел украинских войск обесточил Таврийск в Херсонской области
Минометный обстрел украинских войск обесточил Таврийск в Херсонской области - РИА Новости, 08.12.2022
Минометный обстрел украинских войск обесточил Таврийск в Херсонской области
Город Таврийск на левом берегу Днепра в Херсонской области, рядом с Каховской ГЭС обесточен после произведенного утром украинскими войсками минометного... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T09:46
2022-12-08T09:46
2022-12-08T09:46
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df9e25cf75cefea9284029e52cf9b81a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Город Таврийск на левом берегу Днепра в Херсонской области, рядом с Каховской ГЭС обесточен после произведенного утром украинскими войсками минометного обстрела, сообщили власти района."В Таврийске после обстрела нет электроэнергии. Утром, 8 декабря, в результате минометного обстрела со стороны ВСУ, обесточен м-н "Восточный", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Новой Каховки.На месте аварии над устранением последствий обстрела работает аварийная бригада Херсоноблэнерго.
https://ria.ru/20221208/obstrely-1837117147.html
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Минометный обстрел украинских войск обесточил Таврийск в Херсонской области
Микрорайон Восточный в Таврийске обесточен после обстрела со стороны ВСУ