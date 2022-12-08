https://ria.ru/20221208/svet-1837301329.html

Во Владивостоке после пожара 72 квартиры на три дня остались без света

Во Владивостоке после пожара 72 квартиры на три дня остались без света - РИА Новости, 08.12.2022

Во Владивостоке после пожара 72 квартиры на три дня остались без света

Жильцы 72 квартир многоэтажного дома во Владивостоке, где два дня назад произошёл пожар, остаются без электроснабжения, его восстановление находится на... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:59

2022-12-08T17:59

2022-12-08T17:59

происшествия

жилье

владивосток

приморский край

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Жильцы 72 квартир многоэтажного дома во Владивостоке, где два дня назад произошёл пожар, остаются без электроснабжения, его восстановление находится на контроле, сообщает прокуратура Приморского края.Ранее сообщалось, что во вторник днем в одной из квартир десятиэтажного дома по улице Надибаидзе во Владивостоке вспыхнул пожар. ГУМЧС РФ по региону сообщало, что 18 человек смогли самостоятельно эвакуироваться, еще четверых, в том числе одного ребёнка, спасли пожарные, погибших нет. Площадь пожара составила около 12 квадратных метров."В результате возгорания произошёл выход из строя электропроводки в местах общего пользования многоквартирного дома, что повлекло отсутствие электроснабжения в 72 квартирах. Прокуратура Первомайского района Владивостока организовала надзорное сопровождение восстановления системы электроснабжения и защиты прав граждан", - говорится в сообщении.На контроле находится и доследственная проверка по факту пожара. Как уточнил РИА Новости представитель надзорного ведомства, в доме 381 квартира, после пожара были обесточены 300 квартир.

https://ria.ru/20221208/koshka-1837289178.html

https://ria.ru/20221208/podzhog-1837151361.html

владивосток

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происшествия, жилье, владивосток, приморский край, россия