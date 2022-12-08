https://ria.ru/20221208/svet-1837301329.html
Во Владивостоке после пожара 72 квартиры на три дня остались без света
Во Владивостоке после пожара 72 квартиры на три дня остались без света - РИА Новости, 08.12.2022
Во Владивостоке после пожара 72 квартиры на три дня остались без света
Жильцы 72 квартир многоэтажного дома во Владивостоке, где два дня назад произошёл пожар, остаются без электроснабжения, его восстановление находится на... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:59
2022-12-08T17:59
2022-12-08T17:59
происшествия
жилье
владивосток
приморский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592249793_0:156:3070:1883_1920x0_80_0_0_cf76e6ab0d98bf4283ccc56392557bbf.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Жильцы 72 квартир многоэтажного дома во Владивостоке, где два дня назад произошёл пожар, остаются без электроснабжения, его восстановление находится на контроле, сообщает прокуратура Приморского края.Ранее сообщалось, что во вторник днем в одной из квартир десятиэтажного дома по улице Надибаидзе во Владивостоке вспыхнул пожар. ГУМЧС РФ по региону сообщало, что 18 человек смогли самостоятельно эвакуироваться, еще четверых, в том числе одного ребёнка, спасли пожарные, погибших нет. Площадь пожара составила около 12 квадратных метров."В результате возгорания произошёл выход из строя электропроводки в местах общего пользования многоквартирного дома, что повлекло отсутствие электроснабжения в 72 квартирах. Прокуратура Первомайского района Владивостока организовала надзорное сопровождение восстановления системы электроснабжения и защиты прав граждан", - говорится в сообщении.На контроле находится и доследственная проверка по факту пожара. Как уточнил РИА Новости представитель надзорного ведомства, в доме 381 квартира, после пожара были обесточены 300 квартир.
https://ria.ru/20221208/koshka-1837289178.html
https://ria.ru/20221208/podzhog-1837151361.html
владивосток
приморский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592249793_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3b7428f0b0b84fce1e8ebee66df52cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, владивосток, приморский край, россия
Происшествия, Жилье, Владивосток, Приморский край, Россия
Во Владивостоке после пожара 72 квартиры на три дня остались без света
Во Владивостоке жильцы 72 квартир дома третьи сутки сидят без света после пожара