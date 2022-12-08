Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке после пожара 72 квартиры на три дня остались без света - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221208/svet-1837301329.html
Во Владивостоке после пожара 72 квартиры на три дня остались без света
Во Владивостоке после пожара 72 квартиры на три дня остались без света - РИА Новости, 08.12.2022
Во Владивостоке после пожара 72 квартиры на три дня остались без света
Жильцы 72 квартир многоэтажного дома во Владивостоке, где два дня назад произошёл пожар, остаются без электроснабжения, его восстановление находится на... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:59
2022-12-08T17:59
происшествия
жилье
владивосток
приморский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592249793_0:156:3070:1883_1920x0_80_0_0_cf76e6ab0d98bf4283ccc56392557bbf.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Жильцы 72 квартир многоэтажного дома во Владивостоке, где два дня назад произошёл пожар, остаются без электроснабжения, его восстановление находится на контроле, сообщает прокуратура Приморского края.Ранее сообщалось, что во вторник днем в одной из квартир десятиэтажного дома по улице Надибаидзе во Владивостоке вспыхнул пожар. ГУМЧС РФ по региону сообщало, что 18 человек смогли самостоятельно эвакуироваться, еще четверых, в том числе одного ребёнка, спасли пожарные, погибших нет. Площадь пожара составила около 12 квадратных метров."В результате возгорания произошёл выход из строя электропроводки в местах общего пользования многоквартирного дома, что повлекло отсутствие электроснабжения в 72 квартирах. Прокуратура Первомайского района Владивостока организовала надзорное сопровождение восстановления системы электроснабжения и защиты прав граждан", - говорится в сообщении.На контроле находится и доследственная проверка по факту пожара. Как уточнил РИА Новости представитель надзорного ведомства, в доме 381 квартира, после пожара были обесточены 300 квартир.
https://ria.ru/20221208/koshka-1837289178.html
https://ria.ru/20221208/podzhog-1837151361.html
владивосток
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592249793_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3b7428f0b0b84fce1e8ebee66df52cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, владивосток, приморский край, россия
Происшествия, Жилье, Владивосток, Приморский край, Россия
17:59 08.12.2022
 
Во Владивостоке после пожара 72 квартиры на три дня остались без света

Во Владивостоке жильцы 72 квартир дома третьи сутки сидят без света после пожара

© Depositphotos.com / jonanderswikenКемпинговый фонарь
Кемпинговый фонарь - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Depositphotos.com / jonanderswiken
Кемпинговый фонарь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Жильцы 72 квартир многоэтажного дома во Владивостоке, где два дня назад произошёл пожар, остаются без электроснабжения, его восстановление находится на контроле, сообщает прокуратура Приморского края.
Ранее сообщалось, что во вторник днем в одной из квартир десятиэтажного дома по улице Надибаидзе во Владивостоке вспыхнул пожар. ГУМЧС РФ по региону сообщало, что 18 человек смогли самостоятельно эвакуироваться, еще четверых, в том числе одного ребёнка, спасли пожарные, погибших нет. Площадь пожара составила около 12 квадратных метров.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 17:22
Под Саратовом проверят сообщение об убийстве кошки в подъезде дома
"В результате возгорания произошёл выход из строя электропроводки в местах общего пользования многоквартирного дома, что повлекло отсутствие электроснабжения в 72 квартирах. Прокуратура Первомайского района Владивостока организовала надзорное сопровождение восстановления системы электроснабжения и защиты прав граждан", - говорится в сообщении.
На контроле находится и доследственная проверка по факту пожара. Как уточнил РИА Новости представитель надзорного ведомства, в доме 381 квартира, после пожара были обесточены 300 квартир.
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 11:37
В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры, где пострадал ребенок
 
ПроисшествияЖильеВладивостокПриморский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала