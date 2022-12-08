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В Киеве и Одесской области ввели экстренные отключения света
В Киеве и Одесской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 08.12.2022
В Киеве и Одесской области ввели экстренные отключения света
В Киеве и Одесской области в четверг введены экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:51
2022-12-08T10:51
2022-12-08T10:51
специальная военная операция на украине
в мире
киев
одесская область
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дтэк
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Киеве и Одесской области в четверг введены экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК.Днем ранее в Одесской областной военной администрации сообщили, что в регионе применяются аварийные отключения света. В Киеве в среду применялись экстренные отключения."В регионе будут применяться экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети".Также, по информации компании, экстренные отключения в четверг применяются в Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221208/ukraina-1837110232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, одесская область, украина, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Одесская область, Украина, ДТЭК
В Киеве и Одесской области ввели экстренные отключения света
В компании ДТЭК сообщили, что в Киеве и Одесской области ввели экстренные отключения света
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Киеве и Одесской области в четверг введены экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК.
Днем ранее в Одесской областной военной администрации сообщили, что в регионе применяются аварийные отключения света. В Киеве в среду применялись экстренные отключения.
"В регионе будут применяться экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети".
Также, по информации компании, экстренные отключения в четверг применяются в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль
заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.