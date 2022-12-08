https://ria.ru/20221208/svet-1837132189.html

В Киеве и Одесской области ввели экстренные отключения света

В Киеве и Одесской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 08.12.2022

В Киеве и Одесской области ввели экстренные отключения света

В Киеве и Одесской области в четверг введены экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:51

2022-12-08T10:51

2022-12-08T10:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Киеве и Одесской области в четверг введены экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК.Днем ранее в Одесской областной военной администрации сообщили, что в регионе применяются аварийные отключения света. В Киеве в среду применялись экстренные отключения."В регионе будут применяться экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Одесские электросети".Также, по информации компании, экстренные отключения в четверг применяются в Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221208/ukraina-1837110232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, одесская область, украина, дтэк