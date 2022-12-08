https://ria.ru/20221208/svalka-1837303857.html

В Елецком районе к концу 2023 года ликвидируют крупную свалку

В Елецком районе к концу 2023 года ликвидируют крупную свалку - РИА Новости, 08.12.2022

В Елецком районе к концу 2023 года ликвидируют крупную свалку

В Елецком районе Липецкой области близ села Нижний Воргол приступили к ликвидации мусорного полигона площадью более 20 гектаров. Свалку уберут до конца 2023... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T18:04

2022-12-08T18:04

2022-12-08T18:04

липецкая область

игорь артамонов

елецкий район

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 8 дек – РИА Новости. В Елецком районе Липецкой области близ села Нижний Воргол приступили к ликвидации мусорного полигона площадью более 20 гектаров. Свалку уберут до конца 2023 года, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, подрядчик уже приступил к рекультивации. Работы ведутся на федеральные средства в рамках проекта "Чистая страна", благодаря которому в Липецкой области уже удалось ликвидировать свалки общей площадью более 25 гектаров в Данковском районе и в Липецке. За счёт областных средств сейчас проводится рекультивация свалки площадью 3,5 гектара в Тербунском районе и в селе Ярлуково Грязинского района площадью 4,4 гектара. В будущем федеральный проект позволит убрать еще два полигона в пригороде Липецка."В регионе совершенствуется система обращения с отходами. Мы стремимся к улучшению экологии и повышению качества жизни населения области", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20221201/modernizatsiya-1835622349.html

елецкий район

липецкая область

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Алёна Пава

игорь артамонов, елецкий район, липецкая область