https://ria.ru/20221208/sudno-1837278546.html
В Тверской области создадут судно для исследования ресурсов озера Байкал
В Тверской области создадут судно для исследования ресурсов озера Байкал - РИА Новости, 08.12.2022
В Тверской области создадут судно для исследования ресурсов озера Байкал
На Белогородской судоверфи в Кимрском муниципальном округе Тверской области построят судно для исследования водных биологических ресурсов озера Байкал, сообщает РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:51
2022-12-08T16:51
2022-12-08T16:51
тверская область
байкал
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 8 дек – РИА Новости. На Белогородской судоверфи в Кимрском муниципальном округе Тверской области построят судно для исследования водных биологических ресурсов озера Байкал, сообщает пресс-служба регионального правительства.В четверг в главном цехе судоверфи состоялась торжественная закладка корпуса судна проекта ТСК.550 под именем "Викентий Зайцев". Судно предназначено для проведения ихтиологических и гидробиологических исследований на озере Байкал.Новый корабль будет представлять из себя самоходное закрытое стальное судно с двухъярусной надстройкой, расположенной на главной палубе. Его наибольшая длина составит порядка 36,3 метра, ширина - 7,3 метра. Судно будет рассчитано на четыре человека в экипаже и семерых человек из числа специального персонала.Корабль построят к декабрю 2024 года. Базироваться он будет в порту "Байкал". Заказчиком данного научно-исследовательского судна является Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии."Судно будет названо в честь профессора, лауреата Государственной премии СССР, одного из директоров института Викентия Зайцева, который внёс большой вклад в развитее рыбохозяйственной науки", - пояснили в пресс-службе.ООО "Белогородская судоверфь" осуществляет деятельность по строительству судов, предоставлению услуг по ремонту и техническому обслуживанию судов, переделке и разрезу на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций. Производство расположено в поселке Белый городок Кимрского муниципального округа. В настоящее время на предприятии трудится около 100 человек.
https://ria.ru/20220701/predpriyatie-1799619977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байкал, тверская область, игорь руденя
Тверская область, Байкал, Тверская область, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 8 дек – РИА Новости. На Белогородской судоверфи в Кимрском муниципальном округе Тверской области построят судно для исследования водных биологических ресурсов озера Байкал, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В четверг в главном цехе судоверфи состоялась торжественная закладка корпуса судна проекта ТСК.550 под именем "Викентий Зайцев". Судно предназначено для проведения ихтиологических и гидробиологических исследований на озере Байкал.
Новый корабль будет представлять из себя самоходное закрытое стальное судно с двухъярусной надстройкой, расположенной на главной палубе. Его наибольшая длина составит порядка 36,3 метра, ширина - 7,3 метра. Судно будет рассчитано на четыре человека в экипаже и семерых человек из числа специального персонала.
Корабль построят к декабрю 2024 года. Базироваться он будет в порту "Байкал". Заказчиком данного научно-исследовательского судна является Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.
"Судно будет названо в честь профессора, лауреата Государственной премии СССР
, одного из директоров института Викентия Зайцева, который внёс большой вклад в развитее рыбохозяйственной науки", - пояснили в пресс-службе.
ООО "Белогородская судоверфь" осуществляет деятельность по строительству судов, предоставлению услуг по ремонту и техническому обслуживанию судов, переделке и разрезу на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций. Производство расположено в поселке Белый городок Кимрского муниципального округа. В настоящее время на предприятии трудится около 100 человек.