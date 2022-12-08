https://ria.ru/20221208/sudno-1837278546.html

В Тверской области создадут судно для исследования ресурсов озера Байкал

В Тверской области создадут судно для исследования ресурсов озера Байкал - РИА Новости, 08.12.2022

В Тверской области создадут судно для исследования ресурсов озера Байкал

На Белогородской судоверфи в Кимрском муниципальном округе Тверской области построят судно для исследования водных биологических ресурсов озера Байкал, сообщает РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:51

2022-12-08T16:51

2022-12-08T16:51

тверская область

байкал

тверская область

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837275070_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_35101b9ab08eded2d31b542497eae040.jpg

ТВЕРЬ, 8 дек – РИА Новости. На Белогородской судоверфи в Кимрском муниципальном округе Тверской области построят судно для исследования водных биологических ресурсов озера Байкал, сообщает пресс-служба регионального правительства.В четверг в главном цехе судоверфи состоялась торжественная закладка корпуса судна проекта ТСК.550 под именем "Викентий Зайцев". Судно предназначено для проведения ихтиологических и гидробиологических исследований на озере Байкал.Новый корабль будет представлять из себя самоходное закрытое стальное судно с двухъярусной надстройкой, расположенной на главной палубе. Его наибольшая длина составит порядка 36,3 метра, ширина - 7,3 метра. Судно будет рассчитано на четыре человека в экипаже и семерых человек из числа специального персонала.Корабль построят к декабрю 2024 года. Базироваться он будет в порту "Байкал". Заказчиком данного научно-исследовательского судна является Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии."Судно будет названо в честь профессора, лауреата Государственной премии СССР, одного из директоров института Викентия Зайцева, который внёс большой вклад в развитее рыбохозяйственной науки", - пояснили в пресс-службе.ООО "Белогородская судоверфь" осуществляет деятельность по строительству судов, предоставлению услуг по ремонту и техническому обслуживанию судов, переделке и разрезу на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций. Производство расположено в поселке Белый городок Кимрского муниципального округа. В настоящее время на предприятии трудится около 100 человек.

https://ria.ru/20220701/predpriyatie-1799619977.html

байкал

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

байкал, тверская область, игорь руденя