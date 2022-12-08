https://ria.ru/20221208/strakhovanie-1837203021.html

В Подмосковье начнут впервые страховать лесных пожарных

В Подмосковье начнут впервые страховать лесных пожарных - РИА Новости, 08.12.2022

В Подмосковье начнут впервые страховать лесных пожарных

Московская область стала первым регионом, в котором будут страховать лесных пожарных, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:58

2022-12-08T13:58

2022-12-08T13:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812002401_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_acafacd0fc042db935c20c0444615d86.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Московская область стала первым регионом, в котором будут страховать лесных пожарных, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона."Сегодня Мособлдума приняла закон "О предоставлении дополнительной меры поддержки работникам государственных учреждений Московской области, осуществляющим тушение лесных пожаров в Московской области". Московская область стала первым регионом, где будут страховать лесных пожарных. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года", - сказал курирующий комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что страхование лесных пожарных будет проводиться за счет средств регионального бюджета. Проект закона был разработан, чтобы повысить социальные гарантии работников подмосковных лесопожарных формирований, которые осуществляют предупреждение и ликвидацию лесных пожаров."К этой категории отнесены лесные пожарные и бригадиры лесопожарных групп, водители пожарных автоцистерн, трактористы лесного трактора и иные работники государственных учреждений Московской области, при наличии у них действующих документов (свидетельств), подтверждающих прохождение обучения в соответствии с профессиональным стандартом "лесной пожарный", и в трудовые обязанности которых входит выполнение работ по тушению лесных пожаров", - приводятся в сообщении слова председателя комлесхоза региона Олега Баженова.

https://ria.ru/20221014/tekhnika-1824116156.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)