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В Подмосковье начнут впервые страховать лесных пожарных - РИА Новости, 08.12.2022
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https://ria.ru/20221208/strakhovanie-1837203021.html
В Подмосковье начнут впервые страховать лесных пожарных
В Подмосковье начнут впервые страховать лесных пожарных - РИА Новости, 08.12.2022
В Подмосковье начнут впервые страховать лесных пожарных
Московская область стала первым регионом, в котором будут страховать лесных пожарных, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:58
2022-12-08T13:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Московская область стала первым регионом, в котором будут страховать лесных пожарных, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона."Сегодня Мособлдума приняла закон "О предоставлении дополнительной меры поддержки работникам государственных учреждений Московской области, осуществляющим тушение лесных пожаров в Московской области". Московская область стала первым регионом, где будут страховать лесных пожарных. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года", - сказал курирующий комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что страхование лесных пожарных будет проводиться за счет средств регионального бюджета. Проект закона был разработан, чтобы повысить социальные гарантии работников подмосковных лесопожарных формирований, которые осуществляют предупреждение и ликвидацию лесных пожаров."К этой категории отнесены лесные пожарные и бригадиры лесопожарных групп, водители пожарных автоцистерн, трактористы лесного трактора и иные работники государственных учреждений Московской области, при наличии у них действующих документов (свидетельств), подтверждающих прохождение обучения в соответствии с профессиональным стандартом "лесной пожарный", и в трудовые обязанности которых входит выполнение работ по тушению лесных пожаров", - приводятся в сообщении слова председателя комлесхоза региона Олега Баженова.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
13:58 08.12.2022
 

В Подмосковье начнут впервые страховать лесных пожарных

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в медиабанкБорьба с лесными пожарами
Борьба с лесными пожарами - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Борьба с лесными пожарами . Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Московская область стала первым регионом, в котором будут страховать лесных пожарных, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.
"Сегодня Мособлдума приняла закон "О предоставлении дополнительной меры поддержки работникам государственных учреждений Московской области, осуществляющим тушение лесных пожаров в Московской области". Московская область стала первым регионом, где будут страховать лесных пожарных. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года", - сказал курирующий комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что страхование лесных пожарных будет проводиться за счет средств регионального бюджета. Проект закона был разработан, чтобы повысить социальные гарантии работников подмосковных лесопожарных формирований, которые осуществляют предупреждение и ликвидацию лесных пожаров.
"К этой категории отнесены лесные пожарные и бригадиры лесопожарных групп, водители пожарных автоцистерн, трактористы лесного трактора и иные работники государственных учреждений Московской области, при наличии у них действующих документов (свидетельств), подтверждающих прохождение обучения в соответствии с профессиональным стандартом "лесной пожарный", и в трудовые обязанности которых входит выполнение работ по тушению лесных пожаров", - приводятся в сообщении слова председателя комлесхоза региона Олега Баженова.
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