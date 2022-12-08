https://ria.ru/20221208/spetsstoyanki-1837187655.html

Новые спецстоянки коммунальной техники Москвы устроены под путепроводами

Новые спецстоянки коммунальной техники Москвы устроены под путепроводами - РИА Новости, 08.12.2022

Новые спецстоянки коммунальной техники Москвы устроены под путепроводами

Специалисты оборудовали новые спецстоянки для коммунальной техники Москвы под путепроводами и эстакадами, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:10

2022-12-08T13:10

2022-12-08T13:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

общество

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Специалисты оборудовали новые спецстоянки для коммунальной техники Москвы под путепроводами и эстакадами, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что новая схема позволит оптимизировать работу коммунальных служб, ведь за счет удобного расположения стоянок машины смогут быстрее приступать к уборке обозначенных участков и при этом не создавать неудобства для автомобилистов при перемещении."Это особенно важно в зимний период, когда в очистке города от снега задействуется достаточно большое число крупногабаритных машин", – сказал Бирюков.Отмечается, что все спецстоянки работают ежедневно и в круглосуточном режиме, их сотрудники строго контролируют въезд и выезд техники.

https://ria.ru/20221115/otoplenie-1831564605.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы