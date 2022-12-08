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Новые спецстоянки коммунальной техники Москвы устроены под путепроводами
Новые спецстоянки коммунальной техники Москвы устроены под путепроводами - РИА Новости, 08.12.2022
Новые спецстоянки коммунальной техники Москвы устроены под путепроводами
Специалисты оборудовали новые спецстоянки для коммунальной техники Москвы под путепроводами и эстакадами, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:10
2022-12-08T13:10
2022-12-08T13:10
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
москва
общество
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Специалисты оборудовали новые спецстоянки для коммунальной техники Москвы под путепроводами и эстакадами, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что новая схема позволит оптимизировать работу коммунальных служб, ведь за счет удобного расположения стоянок машины смогут быстрее приступать к уборке обозначенных участков и при этом не создавать неудобства для автомобилистов при перемещении."Это особенно важно в зимний период, когда в очистке города от снега задействуется достаточно большое число крупногабаритных машин", – сказал Бирюков.Отмечается, что все спецстоянки работают ежедневно и в круглосуточном режиме, их сотрудники строго контролируют въезд и выезд техники.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва, общество, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Специалисты оборудовали новые спецстоянки для коммунальной техники Москвы под путепроводами и эстакадами, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Принято решение изменить схему базирования коммунальной техники, чтобы она могла еще оперативнее прибывать на обозначенные рабочие локации. Для этого во всех административных округах сделали спецстоянки в подмостовых пространствах. В общей сложности получилось около 3 тысяч парковочных мест", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра отметил, что новая схема позволит оптимизировать работу коммунальных служб, ведь за счет удобного расположения стоянок машины смогут быстрее приступать к уборке обозначенных участков и при этом не создавать неудобства для автомобилистов при перемещении.
"Это особенно важно в зимний период, когда в очистке города от снега задействуется достаточно большое число крупногабаритных машин", – сказал Бирюков.
Отмечается, что все спецстоянки работают ежедневно и в круглосуточном режиме, их сотрудники строго контролируют въезд и выезд техники.