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Губернатор Хабаровского края проверил ход строительства соцобъектов - РИА Новости, 08.12.2022
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Губернатор Хабаровского края проверил ход строительства соцобъектов
Губернатор Хабаровского края проверил ход строительства соцобъектов - РИА Новости, 08.12.2022
Губернатор Хабаровского края проверил ход строительства соцобъектов
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев проинспектировал ход строительства социальных объектов в регионе. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:32
2022-12-08T11:58
хабаровский край
михаил дегтярев
хабаровский край
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россия
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ХАБАРОВСК, 8 ноя - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев проинспектировал ход строительства социальных объектов в регионе."Сегодня проинспектировал завершение строительства социально значимых объектов в Хабаровске и Хабаровском районе. Осмотрел детскую поликлинику в микрорайоне "Прибрежный", детский сад в Матвеевке и амбулаторию в селе Виноградовка, оценил их готовность к вводу в эксплуатацию", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после поездки.Он отметил, что по поликлинике в микрорайоне "Прибрежный" поставил задачу ввести её в эксплуатацию до нового года. Чтобы в феврале 2023-го здесь приняли первых пациентов. Уже сейчас к поликлинике, рассчитанной на 400 посещений в смену, относится более 22 тысяч детей. Учреждение возводится по программе "Стимул"."Из-за удорожания материалов был риск заморозки стройки. Но мы смогли получить дополнительно 105 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ. В поликлинике будет дневной стационар, консультативно-диагностическое отделение, лаборатория, отделение восстановительной медицины. Сейчас идет монтаж оборудования под передовые технологии диагностики и лечения", - рассказал о ситуации с поликлиникой губернатор.По его словам, сроки сдачи амбулатории в Виноградовке также переносились. Но в ноябре 2022 года она была сдана. В ближайшие месяцы амбулатория заработает. К ней прикреплено свыше 3 тысяч человек, проживающих здесь и в близлежащих населенных пунктах, уточнил глава региона. Новое медучреждение рассчитано до 50 посетителей в смену. Здесь имеются кабинеты участковых терапевта и педиатра, акушерки, неотложной помощи, процедурная, прививочная, палаты дневного стационара и другие. Также амбулатория обеспечена квалифицированными кадрами."Амбулатория здесь появилась по программе модернизации первичного звена. Несмотря на то, что были выявлены существенные проблемы с проектом, строителям удалось исправить ошибки и мобилизоваться, чтобы завершить объект как можно скорее", - пояснил Дегтярев.Детсад на 110 мест в селе Матвеевка Хабаровского района должен был быть введен в эксплуатацию в 2021 году. Но сроки сдачи также переносились. Строительство дошкольного учреждения идет по нацпроекту "Демография". Губернатор был на этой стройплощадке год назад.По данным краевого правительства, в настоящее время в селе насчитывается более 250 малышей, 40 из них вынужденно посещают детсад в селе Тополево.Уточняется, что в завершении объезда руководитель края заявил: в следующем году все социальные объекты по нацпроектам будут завершены.
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михаил дегтярев, хабаровский край, хабаровский район, хабаровск, россия
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Хабаровский район, Хабаровск, Россия
11:32 08.12.2022 (обновлено: 11:58 08.12.2022)
 
Губернатор Хабаровского края проверил ход строительства соцобъектов

Губернатор Хабаровского края Дегтярев проинспектировал ход строительства соцобъектов

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГлава Хабаровского края Михаил Дегтярев во время проверки хода строительства социальных объектов в регионе
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев во время проверки хода строительства социальных объектов в регионе - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 8 ноя - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев проинспектировал ход строительства социальных объектов в регионе.
"Сегодня проинспектировал завершение строительства социально значимых объектов в Хабаровске и Хабаровском районе. Осмотрел детскую поликлинику в микрорайоне "Прибрежный", детский сад в Матвеевке и амбулаторию в селе Виноградовка, оценил их готовность к вводу в эксплуатацию", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после поездки.
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Он отметил, что по поликлинике в микрорайоне "Прибрежный" поставил задачу ввести её в эксплуатацию до нового года. Чтобы в феврале 2023-го здесь приняли первых пациентов. Уже сейчас к поликлинике, рассчитанной на 400 посещений в смену, относится более 22 тысяч детей. Учреждение возводится по программе "Стимул".
"Из-за удорожания материалов был риск заморозки стройки. Но мы смогли получить дополнительно 105 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ. В поликлинике будет дневной стационар, консультативно-диагностическое отделение, лаборатория, отделение восстановительной медицины. Сейчас идет монтаж оборудования под передовые технологии диагностики и лечения", - рассказал о ситуации с поликлиникой губернатор.
По его словам, сроки сдачи амбулатории в Виноградовке также переносились. Но в ноябре 2022 года она была сдана. В ближайшие месяцы амбулатория заработает. К ней прикреплено свыше 3 тысяч человек, проживающих здесь и в близлежащих населенных пунктах, уточнил глава региона. Новое медучреждение рассчитано до 50 посетителей в смену. Здесь имеются кабинеты участковых терапевта и педиатра, акушерки, неотложной помощи, процедурная, прививочная, палаты дневного стационара и другие. Также амбулатория обеспечена квалифицированными кадрами.
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"Амбулатория здесь появилась по программе модернизации первичного звена. Несмотря на то, что были выявлены существенные проблемы с проектом, строителям удалось исправить ошибки и мобилизоваться, чтобы завершить объект как можно скорее", - пояснил Дегтярев.
Детсад на 110 мест в селе Матвеевка Хабаровского района должен был быть введен в эксплуатацию в 2021 году. Но сроки сдачи также переносились. Строительство дошкольного учреждения идет по нацпроекту "Демография". Губернатор был на этой стройплощадке год назад.
"Мы расторгли контракт с недобросовестным подрядчиком. Новый сдаст объект до конца года. Сейчас идет внутренняя отделка помещений, монтаж сетей, закупка оборудования. Сад примет ребят в марте 2023 года после лицензирования", - резюмировал Дегтярев.
По данным краевого правительства, в настоящее время в селе насчитывается более 250 малышей, 40 из них вынужденно посещают детсад в селе Тополево.
Уточняется, что в завершении объезда руководитель края заявил: в следующем году все социальные объекты по нацпроектам будут завершены.
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