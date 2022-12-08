https://ria.ru/20221208/sotsobekty-1837149237.html

Губернатор Хабаровского края проверил ход строительства соцобъектов

Губернатор Хабаровского края проверил ход строительства соцобъектов - РИА Новости, 08.12.2022

Губернатор Хабаровского края проверил ход строительства соцобъектов

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев проинспектировал ход строительства социальных объектов в регионе. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:32

2022-12-08T11:32

2022-12-08T11:58

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ХАБАРОВСК, 8 ноя - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев проинспектировал ход строительства социальных объектов в регионе."Сегодня проинспектировал завершение строительства социально значимых объектов в Хабаровске и Хабаровском районе. Осмотрел детскую поликлинику в микрорайоне "Прибрежный", детский сад в Матвеевке и амбулаторию в селе Виноградовка, оценил их готовность к вводу в эксплуатацию", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после поездки.Он отметил, что по поликлинике в микрорайоне "Прибрежный" поставил задачу ввести её в эксплуатацию до нового года. Чтобы в феврале 2023-го здесь приняли первых пациентов. Уже сейчас к поликлинике, рассчитанной на 400 посещений в смену, относится более 22 тысяч детей. Учреждение возводится по программе "Стимул"."Из-за удорожания материалов был риск заморозки стройки. Но мы смогли получить дополнительно 105 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ. В поликлинике будет дневной стационар, консультативно-диагностическое отделение, лаборатория, отделение восстановительной медицины. Сейчас идет монтаж оборудования под передовые технологии диагностики и лечения", - рассказал о ситуации с поликлиникой губернатор.По его словам, сроки сдачи амбулатории в Виноградовке также переносились. Но в ноябре 2022 года она была сдана. В ближайшие месяцы амбулатория заработает. К ней прикреплено свыше 3 тысяч человек, проживающих здесь и в близлежащих населенных пунктах, уточнил глава региона. Новое медучреждение рассчитано до 50 посетителей в смену. Здесь имеются кабинеты участковых терапевта и педиатра, акушерки, неотложной помощи, процедурная, прививочная, палаты дневного стационара и другие. Также амбулатория обеспечена квалифицированными кадрами."Амбулатория здесь появилась по программе модернизации первичного звена. Несмотря на то, что были выявлены существенные проблемы с проектом, строителям удалось исправить ошибки и мобилизоваться, чтобы завершить объект как можно скорее", - пояснил Дегтярев.Детсад на 110 мест в селе Матвеевка Хабаровского района должен был быть введен в эксплуатацию в 2021 году. Но сроки сдачи также переносились. Строительство дошкольного учреждения идет по нацпроекту "Демография". Губернатор был на этой стройплощадке год назад.По данным краевого правительства, в настоящее время в селе насчитывается более 250 малышей, 40 из них вынужденно посещают детсад в селе Тополево.Уточняется, что в завершении объезда руководитель края заявил: в следующем году все социальные объекты по нацпроектам будут завершены.

https://ria.ru/20221207/khabarovsk-1836851490.html

https://ria.ru/20221128/bikin-1834656472.html

https://ria.ru/20221124/zoloto-1833888422.html

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Владимир Лаврентьев

михаил дегтярев, хабаровский край, хабаровский район, хабаровск, россия