https://ria.ru/20221208/soglashenie-1837270085.html

Соглашение об обмене Грайнер на Бута заключили в ОАЭ, передают СМИ

Соглашение об обмене Грайнер на Бута заключили в ОАЭ, передают СМИ - РИА Новости, 08.12.2022

Соглашение об обмене Грайнер на Бута заключили в ОАЭ, передают СМИ

Соглашение об обмене баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков, на россиянина Виктора Бута, заключенное по согласованию с... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:31

2022-12-08T16:31

2022-12-08T16:42

виктор бут

бриттни грайнер

джо байден

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Соглашение об обмене баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков, на россиянина Виктора Бута, заключенное по согласованию с президентом США Джо Байденом, состоялось в Объединенных Арабских Эмиратах, передает NBC News."Президент Джо Байден согласовал соглашение о сделке, которая состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20221208/but-1837273774.html

сша

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктор бут, бриттни грайнер, джо байден, сша, россия