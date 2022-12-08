https://ria.ru/20221208/soglashenie-1837270085.html
Соглашение об обмене Грайнер на Бута заключили в ОАЭ, передают СМИ
Соглашение об обмене Грайнер на Бута заключили в ОАЭ, передают СМИ - РИА Новости, 08.12.2022
Соглашение об обмене Грайнер на Бута заключили в ОАЭ, передают СМИ
Соглашение об обмене баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков, на россиянина Виктора Бута, заключенное по согласованию с... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:31
2022-12-08T16:31
2022-12-08T16:42
виктор бут
бриттни грайнер
джо байден
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Соглашение об обмене баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков, на россиянина Виктора Бута, заключенное по согласованию с президентом США Джо Байденом, состоялось в Объединенных Арабских Эмиратах, передает NBC News."Президент Джо Байден согласовал соглашение о сделке, которая состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20221208/but-1837273774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор бут, бриттни грайнер, джо байден, сша, россия
Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Джо Байден, США, Россия
16:31 08.12.2022 (обновлено: 16:42 08.12.2022)
Соглашение об обмене Грайнер на Бута заключили в ОАЭ, передают СМИ
NBC News: соглашение об обмене Грайнер на Бута заключили в ОАЭ