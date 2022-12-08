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Соглашение об обмене Грайнер на Бута заключили в ОАЭ, передают СМИ - РИА Новости, 08.12.2022
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Соглашение об обмене Грайнер на Бута заключили в ОАЭ, передают СМИ
Соглашение об обмене Грайнер на Бута заключили в ОАЭ, передают СМИ - РИА Новости, 08.12.2022
Соглашение об обмене Грайнер на Бута заключили в ОАЭ, передают СМИ
Соглашение об обмене баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков, на россиянина Виктора Бута, заключенное по согласованию с... РИА Новости, 08.12.2022
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виктор бут
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джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Соглашение об обмене баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков, на россиянина Виктора Бута, заключенное по согласованию с президентом США Джо Байденом, состоялось в Объединенных Арабских Эмиратах, передает NBC News."Президент Джо Байден согласовал соглашение о сделке, которая состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах", - говорится в публикации.
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виктор бут, бриттни грайнер, джо байден, сша, россия
Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Джо Байден, США, Россия
16:31 08.12.2022 (обновлено: 16:42 08.12.2022)
 
Соглашение об обмене Грайнер на Бута заключили в ОАЭ, передают СМИ

NBC News: соглашение об обмене Грайнер на Бута заключили в ОАЭ

© AP Photo / Apichart WeerawongРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Соглашение об обмене баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России за контрабанду наркотиков, на россиянина Виктора Бута, заключенное по согласованию с президентом США Джо Байденом, состоялось в Объединенных Арабских Эмиратах, передает NBC News.
"Президент Джо Байден согласовал соглашение о сделке, которая состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах", - говорится в публикации.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 16:41
Москалькова прокомментировала обмен Бута на баскетболистку Грайнер
 
Виктор БутБриттни ГрайнерДжо БайденСШАРоссия
 
 
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