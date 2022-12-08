https://ria.ru/20221208/snegopad-1837188850.html
Последствия снегопада ликвидируют в Москве
Последствия снегопада ликвидируют в Москве - РИА Новости, 08.12.2022
Последствия снегопада ликвидируют в Москве
Городские службы ликвидируют последствия снегопада в столице, за день прирост свежевыпавшего снега может составить еще до двух сантиметров, говорится в... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:13
2022-12-08T13:13
2022-12-08T13:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
общество
комплекс городского хозяйства москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия снегопада в столице, за день прирост свежевыпавшего снега может составить еще до двух сантиметров, говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что повсеместно ведется очистка от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.В комплексе городского хозяйства попросили водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20221208/aeroekspress-1837160495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Петр Бирюков