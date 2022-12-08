https://ria.ru/20221208/snegopad-1837188850.html

Последствия снегопада ликвидируют в Москве

Последствия снегопада ликвидируют в Москве - РИА Новости, 08.12.2022

Последствия снегопада ликвидируют в Москве

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в столице, за день прирост свежевыпавшего снега может составить еще до двух сантиметров, говорится в... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:13

2022-12-08T13:13

2022-12-08T13:13

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

общество

комплекс городского хозяйства москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия снегопада в столице, за день прирост свежевыпавшего снега может составить еще до двух сантиметров, говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что повсеместно ведется очистка от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.В комплексе городского хозяйства попросили водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20221208/aeroekspress-1837160495.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы, петр бирюков