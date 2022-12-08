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Последствия снегопада ликвидируют в Москве - РИА Новости, 08.12.2022
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Последствия снегопада ликвидируют в Москве
Последствия снегопада ликвидируют в Москве - РИА Новости, 08.12.2022
Последствия снегопада ликвидируют в Москве
Городские службы ликвидируют последствия снегопада в столице, за день прирост свежевыпавшего снега может составить еще до двух сантиметров, говорится в... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:13
2022-12-08T13:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
общество
комплекс городского хозяйства москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия снегопада в столице, за день прирост свежевыпавшего снега может составить еще до двух сантиметров, говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что повсеместно ведется очистка от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.В комплексе городского хозяйства попросили водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Петр Бирюков
13:13 08.12.2022
 

Последствия снегопада ликвидируют в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия снегопада в столице, за день прирост свежевыпавшего снега может составить еще до двух сантиметров, говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия снегопада. За ночь в столице выпало до одного сантиметра снега, за день прирост свежевыпавшего снега может составить еще до двух сантиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повсеместно ведется очистка от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводим механизированное подметание улично-дорожной сети и при необходимости – противогололедную обработку", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства попросили водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Поезд Аэроэкспресс в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 12:13Туризм
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыОбществоКомплекс городского хозяйства МосквыПетр Бирюков
 
 
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