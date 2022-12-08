Рейтинг@Mail.ru
Удмуртские станции скорой помощи получили 16 новых машин - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20221208/skoraya-1837128357.html
Удмуртские станции скорой помощи получили 16 новых машин
Удмуртские станции скорой помощи получили 16 новых машин - РИА Новости, 08.12.2022
Удмуртские станции скорой помощи получили 16 новых машин
Станции скорой помощи Удмуртии получили 16 машин, которые будут возить врачей на срочные вызовы, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:37
2022-12-08T10:37
удмуртская республика
здоровье - общество
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
УФА, 8 дек – РИА Новости. Станции скорой помощи Удмуртии получили 16 машин, которые будут возить врачей на срочные вызовы, сообщил глава региона Александр Бречалов."Через пару дней эти машины выйдут на линию и будут возить врачей на срочные вызовы, 16 машин "ГАЗ" и "УАЗ" получили наши станции скорой помощи. Четыре автомобиля отправились в больницы Глазова, Воткинска, Юкаменского и Ярского районов, 12 автомобилей останутся в автопарке централизованной Службы скорой медицинской помощи - она обслуживает больше 1,2 миллиона жителей республики", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.Он рассказал, что спецтранспорт оснащен всем необходимым оборудованием – дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких, комплексами подачи медицинских газов, кислородными ингаляторами."За два последних года в республику поступили больше 60 машин "скорой". В парке СМП сегодня 238 автомобилей, из них около 70% — "моложе" 5 лет. Скорую медпомощь жителям республики оказывают 126 выездных бригад. В прошлом году они выезжали на вызовы почти полмиллиона раз", - добавил глава Удмуртии.
https://ria.ru/20221114/udmurtiya-1831464542.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Здоровье - Общество, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия)
10:37 08.12.2022
 
Удмуртские станции скорой помощи получили 16 новых машин

Глава Удмуртии Бречалов сообщил о поступлении в регион 16 новых машин скорой помощи

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 8 дек – РИА Новости. Станции скорой помощи Удмуртии получили 16 машин, которые будут возить врачей на срочные вызовы, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"Через пару дней эти машины выйдут на линию и будут возить врачей на срочные вызовы, 16 машин "ГАЗ" и "УАЗ" получили наши станции скорой помощи. Четыре автомобиля отправились в больницы Глазова, Воткинска, Юкаменского и Ярского районов, 12 автомобилей останутся в автопарке централизованной Службы скорой медицинской помощи - она обслуживает больше 1,2 миллиона жителей республики", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что спецтранспорт оснащен всем необходимым оборудованием – дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких, комплексами подачи медицинских газов, кислородными ингаляторами.
"За два последних года в республику поступили больше 60 машин "скорой". В парке СМП сегодня 238 автомобилей, из них около 70% — "моложе" 5 лет. Скорую медпомощь жителям республики оказывают 126 выездных бригад. В прошлом году они выезжали на вызовы почти полмиллиона раз", - добавил глава Удмуртии.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 20:14Удмуртская Республика
Глава Удмуртии рассказал о гуманитарной помощи для участников спецоперации
 
Удмуртская РеспубликаЗдоровье - ОбществоАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала