https://ria.ru/20221208/skoraya-1837128357.html

Удмуртские станции скорой помощи получили 16 новых машин

Удмуртские станции скорой помощи получили 16 новых машин - РИА Новости, 08.12.2022

Удмуртские станции скорой помощи получили 16 новых машин

Станции скорой помощи Удмуртии получили 16 машин, которые будут возить врачей на срочные вызовы, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:37

2022-12-08T10:37

2022-12-08T10:37

удмуртская республика

здоровье - общество

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 8 дек – РИА Новости. Станции скорой помощи Удмуртии получили 16 машин, которые будут возить врачей на срочные вызовы, сообщил глава региона Александр Бречалов."Через пару дней эти машины выйдут на линию и будут возить врачей на срочные вызовы, 16 машин "ГАЗ" и "УАЗ" получили наши станции скорой помощи. Четыре автомобиля отправились в больницы Глазова, Воткинска, Юкаменского и Ярского районов, 12 автомобилей останутся в автопарке централизованной Службы скорой медицинской помощи - она обслуживает больше 1,2 миллиона жителей республики", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.Он рассказал, что спецтранспорт оснащен всем необходимым оборудованием – дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких, комплексами подачи медицинских газов, кислородными ингаляторами."За два последних года в республику поступили больше 60 машин "скорой". В парке СМП сегодня 238 автомобилей, из них около 70% — "моложе" 5 лет. Скорую медпомощь жителям республики оказывают 126 выездных бригад. В прошлом году они выезжали на вызовы почти полмиллиона раз", - добавил глава Удмуртии.

https://ria.ru/20221114/udmurtiya-1831464542.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)