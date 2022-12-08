https://ria.ru/20221208/shishkin-1836931152.html

Дмитрий Шишкин: цифровизация легпрома повысит качество и производительность

Дмитрий Шишкин: цифровизация легпрома повысит качество и производительность - РИА Новости, 08.12.2022

Дмитрий Шишкин: цифровизация легпрома повысит качество и производительность

Изменение общего восприятия легкой промышленности России, уход от недооценненности продукции внутреннего производителя и полная цифровизация бизнеса — такую... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:00

2022-12-08T11:00

2022-12-08T11:00

интервью

дмитрий шишкин

технологии

одежда

мода

промышленность

цифровизация

производство

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Изменение общего восприятия легкой промышленности России, уход от недооценненности продукции внутреннего производителя и полная цифровизация бизнеса — такую амбициозную миссию ставит перед собой группа компаний "Портновская мануфактура SHISHKIN". О развитии бренда, собственной розничной сети, этапах перевода производства в "цифру", а также принципе "десятины" рассказал корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной основатель и гендиректор холдинга Дмитрий Шишкин.- Ваше предприятие считается первым в России цифровым производством одежды. Легко ли быть первыми и как тема цифровизации внедрилась в вашу рабочую повестку?- Для нас "цифровизация" — это передовое инновационное производство, где все этапы проектирования, производства и управления качеством формируются за счет программного обеспечения, которое замкнуто в единую цифровую экосистему. Поняли это на старте – в 2008 году. "Цифра" нам позволяет значительно увеличить производительность труда, разнообразие ассортимента, а также повысить качество производимой продукции, сокращая при этом производственный цикл. Поэтому пять лет назад мы приступили к реализации этой концепции.Сейчас мы можем с уверенностью говорить, что создали первое цифровое производство, но при никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Нет такого момента, когда можно заявить, что "все производство у нас полностью в цифре и мы молодцы" - идет постоянный процесс обновления, внедрения новых технологий и смыслов. Мы подключаем новые сервисы к нашей системе и происходит дальнейшее развитие. Я оцениваю уровень цифровизации своего предприятия примерно в 7% от возможностей. Здесь нет предела совершенству.- Как проходит процесс внедрения "цифры" в работу современного предприятия?- В целом, процесс внедрения цифровизации можно разложить на три блока. На первом необходимо автоматизировать производство за счет приобретения и внедрения передовых станков с ЧПУ, роботокомплексов.Второй этап — это как раз непосредственно цифровизация мощностей, когда все станки ЧПУ начинают интегрироваться с программными продуктами и позволяют их замыкать в единую цифровую экосистему, чтобы полностью контролировать этапы разработки и производства, поставки продукции.На третьем этапе главное аккумулировать все цепочки в единый механизм управления и здесь очень важен профессионализм IT- отдела, который будет соединять между собой множественные IT-продукты, дорабатывать их допопциями, включать сервисы в единое цифровое пространство и постоянно контролировать все данные.- Какие основные преимущества у "цифры"?"Цифра" дает любому производству массу весомых конкурентных преимуществ - от повышения производительности труда до качественных аспектов.К примеру, в зависимости от специфики предприятия, производительность труда может возрасти от 30-40% до 100%. Это связано с тем, что любое производство очень много времени и сил теряет при передаче с одного этапа на другой полуфабриката для проверки качества. Благодаря цифровизации все эти этапы автоматизировано контролируются и все происходит намного быстрее.Второе, самый важный критерий цифровизации — это повышение уровня качества. Например, для нас было важным внедрение на предприятии системы менеджмента качества как процессов производства, так и выпускаемой продукции. Если у предприятий обычного типа норма брака порядка 5-7%, то у нас сейчас уровень выбраковки примерно 1-1,5% и мы стремимся добиться нулевых показателей.Третий главный показатель "цифры" – диверсификация продукции. Производство становится очень гибким и можно оперативно перестраиваться на выпуск той или иной продукции.- Эта "гибкость" с помощью новых технологий уже прошла испытание?- Несомненно. Она дала свои плоды в условиях последних лет, когда предприятиям приходится быстро перестраиваться на выпуск абсолютно разной одежды.Два года назад, как только произошла пандемия, мы одни из первых в два-три дня перенастроили производство и стали выпускать средства индивидуальной защиты, маски, костюмы для врачей, одноразовые комбинезоны. Примерно год это был наш основной профиль производства, хотя раньше мы никогда не занимались подобной продукцией.После объявления частичной мобилизации и появления первой информации о том, что на рынке дефицит продукции для экипировки бойцов – мы запустили благотворительный выпуск военной формы.- Какие у вас планы по выпуску военной формы, не ударит ли благотворительная инициатива по финансовой стабильности предприятия?- На это направление с начала октября мы переключили примерно 30% мощностей компании и за месяц отшиваем порядка 100 тысяч комплектов. На старте вложили порядка 200 миллионов рублей в закупку материалов, отработку новых техусловий, образцов и производство линейки. Вся наша продукция реализуется в рамках благотворительной инициативы для добровольцев и тех ребят, которых призывают на Урале.В планах нет полной перенастройки предприятия на Гособоронзаказ, это больше социальная ответственность бизнеса.- Вы упомянули тему социальной ответственности бизнеса...- Уже много лет мы придерживаемся важного принципа: порядка 10% от нашей прибыли, так скажем, "десятину" мы отдаем на благотворительность.Например, во время пандемии мы произвели значимое количество средств индивидуальной защиты и 10% из них отдали в медучреждения госорганов и волонтерам.Мы не концентрируемся только на зарабатывании денег – чем можем, всегда стараемся помочь.- Самое громкое ваше начинание – проект спортивной одежды Putin Team.- Мы уже много лет на рынке. Работали по контракту с мировыми лидерами в области одежды для активного отдыха и спорта, в том числе с известными австрийскими компаниями, производя для них полную коллекцию горнолыжной экипировки. Поэтому когда у замглавы Минпромторга Виктора Евтухова родилась идея создать новый бренд спортивной одежды, обуви и экипировки как квинтэссенцию высокого качества российской легкой промышленности, она нам оказалась близка и понятна. Мы откликнулись на предложение Минпромторга решить амбициозную задачу, и разработали коллекцию, продемонстрировали ее на выставках в Мюнхене и Дубае еще до пандемии. Людям понравилось качество и дизайн. И с 2020 года у нас есть возможность развивать собственную розничную сеть этого бренда. Пандемия притормозила развитие проекта, но сейчас уже работают 10 магазинов сети, а на 2023 год в планах - открыть еще 20 точек продаж в аэропортах и в ТЦ городов-миллионниках.- Вы говорили, что ваша ключевая цель - внести максимальный вклад в изменение общего восприятия легкой промышленности России. Каких результатов удалось добиться?- Все верно, одной из целей нашей компании является популяризация легкой промышленности России.На современном рынке развитие брендов связано не только с дизайном, креативом, пиаром и маркетингом, но и с изучением производственных проблем. Намного проще развиваться, когда у тебя за плечами хорошая производственная база. Именно поэтому мы активно взаимодействуем со многими среднеспециальными учебными заведениями и вузами, вкладываемся в развитие молодого поколения и в обучение кадров, тем самым, повышая уровень авторитетности рабочих специальностей.Одежда, как и продукты питания, является одной из основных составных частей затрат людей во всем мире. И в советское время доля легпрома составляла около 10% от ВВП, сегодня это 0,5%, если взять теневую часть – она будет около одного процента. За последние 30 лет в нашей стране очень много было разрушено и безвозвратно утеряно. Однако, сегодня много позитивных тенденций - все больше предпринимателей начинают обращать внимание и на этот сектор экономики. Уверен, что перспективы у нас достаточно хорошие.Но очень многие предприятия продолжают работать на старом потенциале, никак не вкладываются в модернизацию оборудования, в цифровизацию. А ведь переход на рельсы нового технологического уклада, выстраивание полного цикла производства и качественные продажи – то, что принципиально важно для современного производителя.- Что вы можете пожелать молодым предпринимателям, которые мечтают развивать свои бренды?- Хорошо там, где нас нет. Можно бесконечно ждать какого-то "золотого" момента, но мы не знаем, когда он настанет. Поэтому, нужно как можно быстрее включаться, как можно оперативнее входить в бизнес-концепцию и начинать.В первую очередь, вам необходимы нестандартное, стратегическое мышление, креатив и такие качества, как воля, стойкость, умение работать с трудностями и постоянно, шаг за шагом развиваться. Ну необходимо искренне относиться к своему делу - с любовью и пониманием.

https://radiosputnik.ria.ru/20220922/sherst-1818628931.html

https://ria.ru/20220609/putin-1794374493.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, дмитрий шишкин, технологии, одежда, мода, промышленность, цифровизация, производство, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), бренды