https://ria.ru/20221208/shishkin-1836931152.html
Дмитрий Шишкин: цифровизация легпрома повысит качество и производительность
Дмитрий Шишкин: цифровизация легпрома повысит качество и производительность - РИА Новости, 08.12.2022
Дмитрий Шишкин: цифровизация легпрома повысит качество и производительность
Изменение общего восприятия легкой промышленности России, уход от недооценненности продукции внутреннего производителя и полная цифровизация бизнеса — такую... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:00
2022-12-08T11:00
2022-12-08T11:00
интервью
дмитрий шишкин
технологии
одежда
мода
промышленность
цифровизация
производство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836925098_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_990b248a3309a772d238c679b51d2c79.jpg
Изменение общего восприятия легкой промышленности России, уход от недооценненности продукции внутреннего производителя и полная цифровизация бизнеса — такую амбициозную миссию ставит перед собой группа компаний "Портновская мануфактура SHISHKIN". О развитии бренда, собственной розничной сети, этапах перевода производства в "цифру", а также принципе "десятины" рассказал корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной основатель и гендиректор холдинга Дмитрий Шишкин.- Ваше предприятие считается первым в России цифровым производством одежды. Легко ли быть первыми и как тема цифровизации внедрилась в вашу рабочую повестку?- Для нас "цифровизация" — это передовое инновационное производство, где все этапы проектирования, производства и управления качеством формируются за счет программного обеспечения, которое замкнуто в единую цифровую экосистему. Поняли это на старте – в 2008 году. "Цифра" нам позволяет значительно увеличить производительность труда, разнообразие ассортимента, а также повысить качество производимой продукции, сокращая при этом производственный цикл. Поэтому пять лет назад мы приступили к реализации этой концепции.Сейчас мы можем с уверенностью говорить, что создали первое цифровое производство, но при никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Нет такого момента, когда можно заявить, что "все производство у нас полностью в цифре и мы молодцы" - идет постоянный процесс обновления, внедрения новых технологий и смыслов. Мы подключаем новые сервисы к нашей системе и происходит дальнейшее развитие. Я оцениваю уровень цифровизации своего предприятия примерно в 7% от возможностей. Здесь нет предела совершенству.- Как проходит процесс внедрения "цифры" в работу современного предприятия?- В целом, процесс внедрения цифровизации можно разложить на три блока. На первом необходимо автоматизировать производство за счет приобретения и внедрения передовых станков с ЧПУ, роботокомплексов.Второй этап — это как раз непосредственно цифровизация мощностей, когда все станки ЧПУ начинают интегрироваться с программными продуктами и позволяют их замыкать в единую цифровую экосистему, чтобы полностью контролировать этапы разработки и производства, поставки продукции.На третьем этапе главное аккумулировать все цепочки в единый механизм управления и здесь очень важен профессионализм IT- отдела, который будет соединять между собой множественные IT-продукты, дорабатывать их допопциями, включать сервисы в единое цифровое пространство и постоянно контролировать все данные.- Какие основные преимущества у "цифры"?"Цифра" дает любому производству массу весомых конкурентных преимуществ - от повышения производительности труда до качественных аспектов.К примеру, в зависимости от специфики предприятия, производительность труда может возрасти от 30-40% до 100%. Это связано с тем, что любое производство очень много времени и сил теряет при передаче с одного этапа на другой полуфабриката для проверки качества. Благодаря цифровизации все эти этапы автоматизировано контролируются и все происходит намного быстрее.Второе, самый важный критерий цифровизации — это повышение уровня качества. Например, для нас было важным внедрение на предприятии системы менеджмента качества как процессов производства, так и выпускаемой продукции. Если у предприятий обычного типа норма брака порядка 5-7%, то у нас сейчас уровень выбраковки примерно 1-1,5% и мы стремимся добиться нулевых показателей.Третий главный показатель "цифры" – диверсификация продукции. Производство становится очень гибким и можно оперативно перестраиваться на выпуск той или иной продукции.- Эта "гибкость" с помощью новых технологий уже прошла испытание?- Несомненно. Она дала свои плоды в условиях последних лет, когда предприятиям приходится быстро перестраиваться на выпуск абсолютно разной одежды.Два года назад, как только произошла пандемия, мы одни из первых в два-три дня перенастроили производство и стали выпускать средства индивидуальной защиты, маски, костюмы для врачей, одноразовые комбинезоны. Примерно год это был наш основной профиль производства, хотя раньше мы никогда не занимались подобной продукцией.После объявления частичной мобилизации и появления первой информации о том, что на рынке дефицит продукции для экипировки бойцов – мы запустили благотворительный выпуск военной формы.- Какие у вас планы по выпуску военной формы, не ударит ли благотворительная инициатива по финансовой стабильности предприятия?- На это направление с начала октября мы переключили примерно 30% мощностей компании и за месяц отшиваем порядка 100 тысяч комплектов. На старте вложили порядка 200 миллионов рублей в закупку материалов, отработку новых техусловий, образцов и производство линейки. Вся наша продукция реализуется в рамках благотворительной инициативы для добровольцев и тех ребят, которых призывают на Урале.В планах нет полной перенастройки предприятия на Гособоронзаказ, это больше социальная ответственность бизнеса.- Вы упомянули тему социальной ответственности бизнеса...- Уже много лет мы придерживаемся важного принципа: порядка 10% от нашей прибыли, так скажем, "десятину" мы отдаем на благотворительность.Например, во время пандемии мы произвели значимое количество средств индивидуальной защиты и 10% из них отдали в медучреждения госорганов и волонтерам.Мы не концентрируемся только на зарабатывании денег – чем можем, всегда стараемся помочь.- Самое громкое ваше начинание – проект спортивной одежды Putin Team.- Мы уже много лет на рынке. Работали по контракту с мировыми лидерами в области одежды для активного отдыха и спорта, в том числе с известными австрийскими компаниями, производя для них полную коллекцию горнолыжной экипировки. Поэтому когда у замглавы Минпромторга Виктора Евтухова родилась идея создать новый бренд спортивной одежды, обуви и экипировки как квинтэссенцию высокого качества российской легкой промышленности, она нам оказалась близка и понятна. Мы откликнулись на предложение Минпромторга решить амбициозную задачу, и разработали коллекцию, продемонстрировали ее на выставках в Мюнхене и Дубае еще до пандемии. Людям понравилось качество и дизайн. И с 2020 года у нас есть возможность развивать собственную розничную сеть этого бренда. Пандемия притормозила развитие проекта, но сейчас уже работают 10 магазинов сети, а на 2023 год в планах - открыть еще 20 точек продаж в аэропортах и в ТЦ городов-миллионниках.- Вы говорили, что ваша ключевая цель - внести максимальный вклад в изменение общего восприятия легкой промышленности России. Каких результатов удалось добиться?- Все верно, одной из целей нашей компании является популяризация легкой промышленности России.На современном рынке развитие брендов связано не только с дизайном, креативом, пиаром и маркетингом, но и с изучением производственных проблем. Намного проще развиваться, когда у тебя за плечами хорошая производственная база. Именно поэтому мы активно взаимодействуем со многими среднеспециальными учебными заведениями и вузами, вкладываемся в развитие молодого поколения и в обучение кадров, тем самым, повышая уровень авторитетности рабочих специальностей.Одежда, как и продукты питания, является одной из основных составных частей затрат людей во всем мире. И в советское время доля легпрома составляла около 10% от ВВП, сегодня это 0,5%, если взять теневую часть – она будет около одного процента. За последние 30 лет в нашей стране очень много было разрушено и безвозвратно утеряно. Однако, сегодня много позитивных тенденций - все больше предпринимателей начинают обращать внимание и на этот сектор экономики. Уверен, что перспективы у нас достаточно хорошие.Но очень многие предприятия продолжают работать на старом потенциале, никак не вкладываются в модернизацию оборудования, в цифровизацию. А ведь переход на рельсы нового технологического уклада, выстраивание полного цикла производства и качественные продажи – то, что принципиально важно для современного производителя.- Что вы можете пожелать молодым предпринимателям, которые мечтают развивать свои бренды?- Хорошо там, где нас нет. Можно бесконечно ждать какого-то "золотого" момента, но мы не знаем, когда он настанет. Поэтому, нужно как можно быстрее включаться, как можно оперативнее входить в бизнес-концепцию и начинать.В первую очередь, вам необходимы нестандартное, стратегическое мышление, креатив и такие качества, как воля, стойкость, умение работать с трудностями и постоянно, шаг за шагом развиваться. Ну необходимо искренне относиться к своему делу - с любовью и пониманием.
https://radiosputnik.ria.ru/20220922/sherst-1818628931.html
https://ria.ru/20220609/putin-1794374493.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836925098_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_788cc4e574ca7e2ae191b4a009b199ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью, дмитрий шишкин, технологии, одежда, мода, промышленность, цифровизация, производство, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), бренды
Интервью, Дмитрий Шишкин, Технологии, Одежда, мода, Промышленность, Цифровизация, Производство, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Бренды
Изменение общего восприятия легкой промышленности России, уход от недооценненности продукции внутреннего производителя и полная цифровизация бизнеса — такую амбициозную миссию ставит перед собой группа компаний "Портновская мануфактура SHISHKIN". О развитии бренда, собственной розничной сети, этапах перевода производства в "цифру", а также принципе "десятины" рассказал корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной основатель и гендиректор холдинга Дмитрий Шишкин.
- Ваше предприятие считается первым в России цифровым производством одежды. Легко ли быть первыми и как тема цифровизации внедрилась в вашу рабочую повестку?
- Для нас "цифровизация" — это передовое инновационное производство, где все этапы проектирования, производства и управления качеством формируются за счет программного обеспечения, которое замкнуто в единую цифровую экосистему. Поняли это на старте – в 2008 году. "Цифра" нам позволяет значительно увеличить производительность труда, разнообразие ассортимента, а также повысить качество производимой продукции, сокращая при этом производственный цикл. Поэтому пять лет назад мы приступили к реализации этой концепции.
Сейчас мы можем с уверенностью говорить, что создали первое цифровое производство, но при никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Нет такого момента, когда можно заявить, что "все производство у нас полностью в цифре и мы молодцы" - идет постоянный процесс обновления, внедрения новых технологий и смыслов. Мы подключаем новые сервисы к нашей системе и происходит дальнейшее развитие. Я оцениваю уровень цифровизации своего предприятия примерно в 7% от возможностей. Здесь нет предела совершенству.
- Как проходит процесс внедрения "цифры" в работу современного предприятия?
- В целом, процесс внедрения цифровизации можно разложить на три блока. На первом необходимо автоматизировать производство за счет приобретения и внедрения передовых станков с ЧПУ, роботокомплексов.
Второй этап — это как раз непосредственно цифровизация мощностей, когда все станки ЧПУ начинают интегрироваться с программными продуктами и позволяют их замыкать в единую цифровую экосистему, чтобы полностью контролировать этапы разработки и производства, поставки продукции.
На третьем этапе главное аккумулировать все цепочки в единый механизм управления и здесь очень важен профессионализм IT- отдела, который будет соединять между собой множественные IT-продукты, дорабатывать их допопциями, включать сервисы в единое цифровое пространство и постоянно контролировать все данные.
- Какие основные преимущества у "цифры"?
"Цифра" дает любому производству массу весомых конкурентных преимуществ - от повышения производительности труда до качественных аспектов.
К примеру, в зависимости от специфики предприятия, производительность труда может возрасти от 30-40% до 100%. Это связано с тем, что любое производство очень много времени и сил теряет при передаче с одного этапа на другой полуфабриката для проверки качества. Благодаря цифровизации все эти этапы автоматизировано контролируются и все происходит намного быстрее.
Второе, самый важный критерий цифровизации — это повышение уровня качества. Например, для нас было важным внедрение на предприятии системы менеджмента качества как процессов производства, так и выпускаемой продукции. Если у предприятий обычного типа норма брака порядка 5-7%, то у нас сейчас уровень выбраковки примерно 1-1,5% и мы стремимся добиться нулевых показателей.
Третий главный показатель "цифры" – диверсификация продукции. Производство становится очень гибким и можно оперативно перестраиваться на выпуск той или иной продукции.
- Эта "гибкость" с помощью новых технологий уже прошла испытание?
- Несомненно. Она дала свои плоды в условиях последних лет, когда предприятиям приходится быстро перестраиваться на выпуск абсолютно разной одежды.
Два года назад, как только произошла пандемия, мы одни из первых в два-три дня перенастроили производство и стали выпускать средства индивидуальной защиты, маски, костюмы для врачей, одноразовые комбинезоны. Примерно год это был наш основной профиль производства, хотя раньше мы никогда не занимались подобной продукцией.
После объявления частичной мобилизации и появления первой информации о том, что на рынке дефицит продукции для экипировки бойцов – мы запустили благотворительный выпуск военной формы.
- Какие у вас планы по выпуску военной формы, не ударит ли благотворительная инициатива по финансовой стабильности предприятия?
- На это направление с начала октября мы переключили примерно 30% мощностей компании и за месяц отшиваем порядка 100 тысяч комплектов. На старте вложили порядка 200 миллионов рублей в закупку материалов, отработку новых техусловий, образцов и производство линейки. Вся наша продукция реализуется в рамках благотворительной инициативы для добровольцев и тех ребят, которых призывают на Урале
.
В планах нет полной перенастройки предприятия на Гособоронзаказ, это больше социальная ответственность бизнеса.
- Вы упомянули тему социальной ответственности бизнеса...
- Уже много лет мы придерживаемся важного принципа: порядка 10% от нашей прибыли, так скажем, "десятину" мы отдаем на благотворительность.
Например, во время пандемии мы произвели значимое количество средств индивидуальной защиты и 10% из них отдали в медучреждения госорганов и волонтерам.
Мы не концентрируемся только на зарабатывании денег – чем можем, всегда стараемся помочь.
- Самое громкое ваше начинание – проект спортивной одежды Putin Team.
- Мы уже много лет на рынке. Работали по контракту с мировыми лидерами в области одежды для активного отдыха и спорта, в том числе с известными австрийскими компаниями, производя для них полную коллекцию горнолыжной экипировки. Поэтому когда у замглавы Минпромторга Виктора Евтухова родилась идея создать новый бренд спортивной одежды, обуви и экипировки как квинтэссенцию высокого качества российской легкой промышленности, она нам оказалась близка и понятна. Мы откликнулись на предложение Минпромторга решить амбициозную задачу, и разработали коллекцию, продемонстрировали ее на выставках в Мюнхене
и Дубае
еще до пандемии. Людям понравилось качество и дизайн. И с 2020 года у нас есть возможность развивать собственную розничную сеть этого бренда. Пандемия притормозила развитие проекта, но сейчас уже работают 10 магазинов сети, а на 2023 год в планах - открыть еще 20 точек продаж в аэропортах и в ТЦ городов-миллионниках.
- Вы говорили, что ваша ключевая цель - внести максимальный вклад в изменение общего восприятия легкой промышленности России. Каких результатов удалось добиться?
- Все верно, одной из целей нашей компании является популяризация легкой промышленности России.
На современном рынке развитие брендов связано не только с дизайном, креативом, пиаром и маркетингом, но и с изучением производственных проблем. Намного проще развиваться, когда у тебя за плечами хорошая производственная база. Именно поэтому мы активно взаимодействуем со многими среднеспециальными учебными заведениями и вузами, вкладываемся в развитие молодого поколения и в обучение кадров, тем самым, повышая уровень авторитетности рабочих специальностей.
Одежда, как и продукты питания, является одной из основных составных частей затрат людей во всем мире. И в советское время доля легпрома составляла около 10% от ВВП, сегодня это 0,5%, если взять теневую часть – она будет около одного процента. За последние 30 лет в нашей стране очень много было разрушено и безвозвратно утеряно. Однако, сегодня много позитивных тенденций - все больше предпринимателей начинают обращать внимание и на этот сектор экономики. Уверен, что перспективы у нас достаточно хорошие.
Но очень многие предприятия продолжают работать на старом потенциале, никак не вкладываются в модернизацию оборудования, в цифровизацию. А ведь переход на рельсы нового технологического уклада, выстраивание полного цикла производства и качественные продажи – то, что принципиально важно для современного производителя.
- Что вы можете пожелать молодым предпринимателям, которые мечтают развивать свои бренды?
- Хорошо там, где нас нет. Можно бесконечно ждать какого-то "золотого" момента, но мы не знаем, когда он настанет. Поэтому, нужно как можно быстрее включаться, как можно оперативнее входить в бизнес-концепцию и начинать.
В первую очередь, вам необходимы нестандартное, стратегическое мышление, креатив и такие качества, как воля, стойкость, умение работать с трудностями и постоянно, шаг за шагом развиваться. Ну необходимо искренне относиться к своему делу - с любовью и пониманием.