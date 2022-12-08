https://ria.ru/20221208/saratov-1837178255.html

Саратовские власти опровергли сообщения об эвакуации после ЧП на аэродроме

Саратовские власти опровергли сообщения об эвакуации после ЧП на аэродроме - РИА Новости, 08.12.2022

Саратовские власти опровергли сообщения об эвакуации после ЧП на аэродроме

Неизвестные от имени различных ведомств распространяют ложную информацию об эвакуации населения или радиации после атаки на военный аэродром в Саратовской... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:42

2022-12-08T12:42

2022-12-08T12:42

роман бусаргин

саратовская область

россия

безопасность

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САРАТОВ, 8 дек - РИА Новости. Неизвестные от имени различных ведомств распространяют ложную информацию об эвакуации населения или радиации после атаки на военный аэродром в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.Как сообщили в Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник попытку атаки на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, но в результате атаки трое российских военных погибли, еще четверо пострадали. По данным российского оборонного ведомства, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар, все назначенные 17 целей были поражены. Отмечалось, что удар нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий."Уважаемые жители, в свете последних событий, произошедших в Энгельсе, прошу вас не поддаваться на провокации. Обстановку нагнетают злоумышленники и мошенники, которые представляются сотрудниками различных ведомств и через звонки и СМС распространяют фейковую информацию об эвакуации или радиации. Все это откровенная ложь, главная цель которой - посеять панику и парализовать работу наших организаций... Все попытки противника деморализовать нас не увенчаются успехом. Такими действиями нас не сломить, потому что правда и справедливость на нашей стороне", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Глава региона подчеркнул, что вопросу безопасности сейчас уделяется особое внимание. "Во-первых, все системы экстренного оповещения в регионе находятся в рабочем состоянии, во-вторых, наши военные - настоящие профессионалы, которые знают свою работу", - отметил он.Ранее региональное управление Роспотребнадзора заявляло, что неизвестные, представляясь сотрудниками ведомства, звонят жителям Саратовской области и рекомендуют эвакуироваться, что является дезинформацией.

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836942136.html

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836878361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

роман бусаргин, саратовская область, россия, безопасность