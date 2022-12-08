https://ria.ru/20221208/sanktsii-1837298625.html

СМИ: ЕС хочет расширить санкции на товары для авиакосмической индустрии

СМИ: ЕС хочет расширить санкции на товары для авиакосмической индустрии - РИА Новости, 08.12.2022

СМИ: ЕС хочет расширить санкции на товары для авиакосмической индустрии

ЕС хочет расширить санкции против товаров для авиационной и космической индустрии РФ и включить туда авиадвигатели и запчасти, а также ноутбуки, жесткие диски,... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:50

2022-12-08T17:50

2022-12-08T18:06

россия

евросоюз

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санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ЕС хочет расширить санкции против товаров для авиационной и космической индустрии РФ и включить туда авиадвигатели и запчасти, а также ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы, пишет газета Politico со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы."ЕС также хочет расширить список подсанкционных товаров для использования в авиационной и космической индустрии, "чтобы включить туда двигатели для самолетов и их запчасти", а также добавить под новые ограничения "ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы", - пишет издание.Кроме того, под новые меры могут попасть двигатели БПЛА, химическое и биологическое оборудование и электронные компоненты.

https://ria.ru/20221208/telekanaly-1837297072.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии