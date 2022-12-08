https://ria.ru/20221208/sanktsii-1837298625.html
СМИ: ЕС хочет расширить санкции на товары для авиакосмической индустрии
СМИ: ЕС хочет расширить санкции на товары для авиакосмической индустрии - РИА Новости, 08.12.2022
СМИ: ЕС хочет расширить санкции на товары для авиакосмической индустрии
ЕС хочет расширить санкции против товаров для авиационной и космической индустрии РФ и включить туда авиадвигатели и запчасти, а также ноутбуки, жесткие диски,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:50
2022-12-08T17:50
2022-12-08T18:06
россия
евросоюз
в мире
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105731/87/1057318758_435:88:3243:1668_1920x0_80_0_0_dc151b7bca0df312f8fb84ac93df3c71.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ЕС хочет расширить санкции против товаров для авиационной и космической индустрии РФ и включить туда авиадвигатели и запчасти, а также ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы, пишет газета Politico со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы."ЕС также хочет расширить список подсанкционных товаров для использования в авиационной и космической индустрии, "чтобы включить туда двигатели для самолетов и их запчасти", а также добавить под новые ограничения "ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы", - пишет издание.Кроме того, под новые меры могут попасть двигатели БПЛА, химическое и биологическое оборудование и электронные компоненты.
https://ria.ru/20221208/telekanaly-1837297072.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105731/87/1057318758_509:0:2733:1668_1920x0_80_0_0_03a852efdad1af7749ffa256af2eee64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
17:50 08.12.2022 (обновлено: 18:06 08.12.2022)
СМИ: ЕС хочет расширить санкции на товары для авиакосмической индустрии
Politico: ЕС хочет расширить санкции на товары для авиационной и космической индустрии