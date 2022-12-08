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СМИ: ЕС хочет расширить санкции на товары для авиакосмической индустрии - РИА Новости, 08.12.2022
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СМИ: ЕС хочет расширить санкции на товары для авиакосмической индустрии
СМИ: ЕС хочет расширить санкции на товары для авиакосмической индустрии - РИА Новости, 08.12.2022
СМИ: ЕС хочет расширить санкции на товары для авиакосмической индустрии
ЕС хочет расширить санкции против товаров для авиационной и космической индустрии РФ и включить туда авиадвигатели и запчасти, а также ноутбуки, жесткие диски,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:50
2022-12-08T18:06
россия
евросоюз
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ЕС хочет расширить санкции против товаров для авиационной и космической индустрии РФ и включить туда авиадвигатели и запчасти, а также ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы, пишет газета Politico со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы."ЕС также хочет расширить список подсанкционных товаров для использования в авиационной и космической индустрии, "чтобы включить туда двигатели для самолетов и их запчасти", а также добавить под новые ограничения "ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы", - пишет издание.Кроме того, под новые меры могут попасть двигатели БПЛА, химическое и биологическое оборудование и электронные компоненты.
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россия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
17:50 08.12.2022 (обновлено: 18:06 08.12.2022)
 
СМИ: ЕС хочет расширить санкции на товары для авиакосмической индустрии

Politico: ЕС хочет расширить санкции на товары для авиационной и космической индустрии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ЕС хочет расширить санкции против товаров для авиационной и космической индустрии РФ и включить туда авиадвигатели и запчасти, а также ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы, пишет газета Politico со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.
"ЕС также хочет расширить список подсанкционных товаров для использования в авиационной и космической индустрии, "чтобы включить туда двигатели для самолетов и их запчасти", а также добавить под новые ограничения "ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы", - пишет издание.
Кроме того, под новые меры могут попасть двигатели БПЛА, химическое и биологическое оборудование и электронные компоненты.
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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СМИ: ЕС намерен приостановить лицензии на трансляцию российских телеканалов
 
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