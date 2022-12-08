https://ria.ru/20221208/samosokhranenie-1837207893.html

Путин высказался о тех, кто живет высокими помыслами защиты Отечества

Путин высказался о тех, кто живет высокими помыслами защиты Отечества - РИА Новости, 08.12.2022

Путин высказался о тех, кто живет высокими помыслами защиты Отечества

В условиях боевых действий и опасности каждый человек хочет остаться живым, но чувство самосохранения уходит на второй план для людей, которые живут высокими... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:11

2022-12-08T14:11

2022-12-08T14:11

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В условиях боевых действий и опасности каждый человек хочет остаться живым, но чувство самосохранения уходит на второй план для людей, которые живут высокими помыслами защиты Отечества, заявил президент России Владимир Путин."В условиях боевых действий, да и всегда в условиях особой опасности каждый человек хочет остаться жив, здоров, хочет встретиться со своими друзьями, близкими, с детьми, с женами, с родителями. Но вот это естественное для каждого человека чувство самосохранения, оно уходит на второй план для людей, которые живут высшими смыслами и высшими идеалами, преданности своему народу", - сказал Путин на торжественной церемонии вручения государственных наград, которая приурочена ко Дню героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.Несмотря на праздничный день, добавил президент, нельзя забывать о тех, "кто сегодня не с нами, кто ушел из жизни, защищая родину, кто находится сегодня на излечении и восстанавливает силы"."Пожелаем этим нашим ребятам здоровья и благополучия", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221208/geroy-1837205296.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, владимир путин, россия