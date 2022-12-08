https://ria.ru/20221208/samosokhranenie-1837207893.html
Путин высказался о тех, кто живет высокими помыслами защиты Отечества
Путин высказался о тех, кто живет высокими помыслами защиты Отечества - РИА Новости, 08.12.2022
Путин высказался о тех, кто живет высокими помыслами защиты Отечества
В условиях боевых действий и опасности каждый человек хочет остаться живым, но чувство самосохранения уходит на второй план для людей, которые живут высокими... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:11
2022-12-08T14:11
2022-12-08T14:11
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В условиях боевых действий и опасности каждый человек хочет остаться живым, но чувство самосохранения уходит на второй план для людей, которые живут высокими помыслами защиты Отечества, заявил президент России Владимир Путин."В условиях боевых действий, да и всегда в условиях особой опасности каждый человек хочет остаться жив, здоров, хочет встретиться со своими друзьями, близкими, с детьми, с женами, с родителями. Но вот это естественное для каждого человека чувство самосохранения, оно уходит на второй план для людей, которые живут высшими смыслами и высшими идеалами, преданности своему народу", - сказал Путин на торжественной церемонии вручения государственных наград, которая приурочена ко Дню героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.Несмотря на праздничный день, добавил президент, нельзя забывать о тех, "кто сегодня не с нами, кто ушел из жизни, защищая родину, кто находится сегодня на излечении и восстанавливает силы"."Пожелаем этим нашим ребятам здоровья и благополучия", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221208/geroy-1837205296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия
Путин высказался о тех, кто живет высокими помыслами защиты Отечества
Путин: чувство самосохранения уходит на второй план у живущих идеалами защиты Отечества
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В условиях боевых действий и опасности каждый человек хочет остаться живым, но чувство самосохранения уходит на второй план для людей, которые живут высокими помыслами защиты Отечества, заявил президент России Владимир Путин.
"В условиях боевых действий, да и всегда в условиях особой опасности каждый человек хочет остаться жив, здоров, хочет встретиться со своими друзьями, близкими, с детьми, с женами, с родителями. Но вот это естественное для каждого человека чувство самосохранения, оно уходит на второй план для людей, которые живут высшими смыслами и высшими идеалами, преданности своему народу", - сказал Путин на торжественной церемонии вручения государственных наград, которая приурочена ко Дню героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.
Несмотря на праздничный день, добавил президент, нельзя забывать о тех, "кто сегодня не с нами, кто ушел из жизни, защищая родину, кто находится сегодня на излечении и восстанавливает силы".
"Пожелаем этим нашим ребятам здоровья и благополучия", - сказал Путин.