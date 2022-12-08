https://ria.ru/20221208/ryabkov-1837094826.html
Рябков объяснил приостановку диалога по стратегический безопасности с США
Рябков объяснил приостановку диалога по стратегический безопасности с США - РИА Новости, 08.12.2022
Рябков объяснил приостановку диалога по стратегический безопасности с США
Вашингтон приостановил диалог с Россией по стратегической стабильности без внятного объяснения причин, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков "Известиям". РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T00:25
2022-12-08T00:25
2022-12-08T01:02
россия
сша
вашингтон (штат)
договор снв-3
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вашингтон приостановил диалог с Россией по стратегической стабильности без внятного объяснения причин, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков "Известиям".
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россия, сша, вашингтон (штат), договор снв-3
Россия, США, Вашингтон (штат), Договор СНВ-3
00:25 08.12.2022 (обновлено: 01:02 08.12.2022)
Рябков объяснил приостановку диалога по стратегический безопасности с США
Рябков: США приостановили диалог с Россией без объяснения причин