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Рябков объяснил приостановку диалога по стратегический безопасности с США - РИА Новости, 08.12.2022
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Рябков объяснил приостановку диалога по стратегический безопасности с США
Рябков объяснил приостановку диалога по стратегический безопасности с США - РИА Новости, 08.12.2022
Рябков объяснил приостановку диалога по стратегический безопасности с США
Вашингтон приостановил диалог с Россией по стратегической стабильности без внятного объяснения причин, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков "Известиям". РИА Новости, 08.12.2022
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сша
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вашингтон приостановил диалог с Россией по стратегической стабильности без внятного объяснения причин, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков "Известиям".
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россия, сша, вашингтон (штат), договор снв-3
Россия, США, Вашингтон (штат), Договор СНВ-3
00:25 08.12.2022 (обновлено: 01:02 08.12.2022)
 
Рябков объяснил приостановку диалога по стратегический безопасности с США

Рябков: США приостановили диалог с Россией без объяснения причин

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вашингтон приостановил диалог с Россией по стратегической стабильности без внятного объяснения причин, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков "Известиям".
"Что касается более широкого диалога по стратегической стабильности, он приостановлен американцами без внятного объяснения причин", - сказал Рябков.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 19:10
Рябков ответил на вопрос о контрмерах на потолок цен на российскую нефть
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Договор СНВ-3
 
 
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