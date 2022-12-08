https://ria.ru/20221208/ryabkov-1837094826.html

Рябков объяснил приостановку диалога по стратегический безопасности с США

Рябков объяснил приостановку диалога по стратегический безопасности с США - РИА Новости, 08.12.2022

Рябков объяснил приостановку диалога по стратегический безопасности с США

Вашингтон приостановил диалог с Россией по стратегической стабильности без внятного объяснения причин, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков "Известиям". РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T00:25

2022-12-08T00:25

2022-12-08T01:02

россия

сша

вашингтон (штат)

договор снв-3

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715825_0:278:2987:1958_1920x0_80_0_0_3c8f772c63f9ef8a6052df990d5e266f.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вашингтон приостановил диалог с Россией по стратегической стабильности без внятного объяснения причин, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков "Известиям".

https://ria.ru/20221206/neft-1836782732.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, вашингтон (штат), договор снв-3