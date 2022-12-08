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Росгосцирк впервые за постсоветский период получил прибыль от гастролей - РИА Новости, 08.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221208/rosgostsirk-1837259099.html
Росгосцирк впервые за постсоветский период получил прибыль от гастролей
Росгосцирк впервые за постсоветский период получил прибыль от гастролей - РИА Новости, 08.12.2022
Росгосцирк впервые за постсоветский период получил прибыль от гастролей
Гастрольно-прокатная деятельность Росгосцирка впервые за весь постсоветский период дала положительный результат, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:22
2022-12-08T16:22
культура
новости культуры
москва
росгосцирк
прибыль
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Гастрольно-прокатная деятельность Росгосцирка впервые за весь постсоветский период дала положительный результат, сообщила пресс-служба компании."Организация самостоятельного проката принесла 147,6 миллионов рублей чистой прибыли. И это на фоне действующих в начале года ограничений по заполняемости залов", — уточняется в сообщении.Два с половиной миллиона зрителей посетили представления."Если еще несколько лет назад средний показатель не превышал 34–35 процентов, то в этом году заполняемость залов в цирках крупных городов достигала 91процента, средний показатель по всем циркам в итоге достиг рекордных 57 процентов", — говорят в пресс-службе.Полученная прибыль будет направлена на ремонтные работы и улучшение бытовых условий жизни артистов, которые круглый год перемещаются с гастролями по стране."Уже приведена в порядок репетиционная база Росгосцирка – Центр циркового искусства в Москве. Отремонтированы туалеты и душевые, балетный зал, в нем обновлено технологическое оборудование, уложено специальное напольное покрытие", — добавили в пресс-службе.
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новости культуры, москва, росгосцирк, прибыль, гонорар
Культура, Новости культуры, Москва, Росгосцирк, Прибыль, гонорар
16:22 08.12.2022
 
Росгосцирк впервые за постсоветский период получил прибыль от гастролей

Росгосцирк впервые за постсоветский период получил прибыль от гастролей – 147 миллионов

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВоздушная гимнастка
Воздушная гимнастка - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Гастрольно-прокатная деятельность Росгосцирка впервые за весь постсоветский период дала положительный результат, сообщила пресс-служба компании.
"Организация самостоятельного проката принесла 147,6 миллионов рублей чистой прибыли. И это на фоне действующих в начале года ограничений по заполняемости залов", — уточняется в сообщении.
Два с половиной миллиона зрителей посетили представления.
"Если еще несколько лет назад средний показатель не превышал 34–35 процентов, то в этом году заполняемость залов в цирках крупных городов достигала 91процента, средний показатель по всем циркам в итоге достиг рекордных 57 процентов", — говорят в пресс-службе.
Полученная прибыль будет направлена на ремонтные работы и улучшение бытовых условий жизни артистов, которые круглый год перемещаются с гастролями по стране.
"Уже приведена в порядок репетиционная база Росгосцирка – Центр циркового искусства в Москве. Отремонтированы туалеты и душевые, балетный зал, в нем обновлено технологическое оборудование, уложено специальное напольное покрытие", — добавили в пресс-службе.
П/к, приуроченная к 100-летию русского цирка - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 15:23Культура
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