https://ria.ru/20221208/rosgostsirk-1837259099.html

Росгосцирк впервые за постсоветский период получил прибыль от гастролей

Росгосцирк впервые за постсоветский период получил прибыль от гастролей - РИА Новости, 08.12.2022

Росгосцирк впервые за постсоветский период получил прибыль от гастролей

Гастрольно-прокатная деятельность Росгосцирка впервые за весь постсоветский период дала положительный результат, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:22

2022-12-08T16:22

2022-12-08T16:22

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Гастрольно-прокатная деятельность Росгосцирка впервые за весь постсоветский период дала положительный результат, сообщила пресс-служба компании."Организация самостоятельного проката принесла 147,6 миллионов рублей чистой прибыли. И это на фоне действующих в начале года ограничений по заполняемости залов", — уточняется в сообщении.Два с половиной миллиона зрителей посетили представления."Если еще несколько лет назад средний показатель не превышал 34–35 процентов, то в этом году заполняемость залов в цирках крупных городов достигала 91процента, средний показатель по всем циркам в итоге достиг рекордных 57 процентов", — говорят в пресс-службе.Полученная прибыль будет направлена на ремонтные работы и улучшение бытовых условий жизни артистов, которые круглый год перемещаются с гастролями по стране."Уже приведена в порядок репетиционная база Росгосцирка – Центр циркового искусства в Москве. Отремонтированы туалеты и душевые, балетный зал, в нем обновлено технологическое оборудование, уложено специальное напольное покрытие", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221202/tsirk-1835895334.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, москва, росгосцирк, прибыль, гонорар