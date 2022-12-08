https://ria.ru/20221208/rosgostsirk-1837259099.html
Росгосцирк впервые за постсоветский период получил прибыль от гастролей
Росгосцирк впервые за постсоветский период получил прибыль от гастролей - РИА Новости, 08.12.2022
Росгосцирк впервые за постсоветский период получил прибыль от гастролей
Гастрольно-прокатная деятельность Росгосцирка впервые за весь постсоветский период дала положительный результат, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:22
2022-12-08T16:22
2022-12-08T16:22
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Гастрольно-прокатная деятельность Росгосцирка впервые за весь постсоветский период дала положительный результат, сообщила пресс-служба компании."Организация самостоятельного проката принесла 147,6 миллионов рублей чистой прибыли. И это на фоне действующих в начале года ограничений по заполняемости залов", — уточняется в сообщении.Два с половиной миллиона зрителей посетили представления."Если еще несколько лет назад средний показатель не превышал 34–35 процентов, то в этом году заполняемость залов в цирках крупных городов достигала 91процента, средний показатель по всем циркам в итоге достиг рекордных 57 процентов", — говорят в пресс-службе.Полученная прибыль будет направлена на ремонтные работы и улучшение бытовых условий жизни артистов, которые круглый год перемещаются с гастролями по стране."Уже приведена в порядок репетиционная база Росгосцирка – Центр циркового искусства в Москве. Отремонтированы туалеты и душевые, балетный зал, в нем обновлено технологическое оборудование, уложено специальное напольное покрытие", — добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221202/tsirk-1835895334.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, москва, росгосцирк, прибыль, гонорар
Культура, Новости культуры, Москва, Росгосцирк, Прибыль, гонорар
Росгосцирк впервые за постсоветский период получил прибыль от гастролей
Росгосцирк впервые за постсоветский период получил прибыль от гастролей – 147 миллионов
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Гастрольно-прокатная деятельность Росгосцирка впервые за весь постсоветский период дала положительный результат, сообщила пресс-служба компании.
"Организация самостоятельного проката принесла 147,6 миллионов рублей чистой прибыли. И это на фоне действующих в начале года ограничений по заполняемости залов", — уточняется в сообщении.
Два с половиной миллиона зрителей посетили представления.
"Если еще несколько лет назад средний показатель не превышал 34–35 процентов, то в этом году заполняемость залов в цирках крупных городов достигала 91процента, средний показатель по всем циркам в итоге достиг рекордных 57 процентов", — говорят в пресс-службе.
Полученная прибыль будет направлена на ремонтные работы и улучшение бытовых условий жизни артистов, которые круглый год перемещаются с гастролями по стране.
"Уже приведена в порядок репетиционная база Росгосцирка – Центр циркового искусства в Москве. Отремонтированы туалеты и душевые, балетный зал, в нем обновлено технологическое оборудование, уложено специальное напольное покрытие", — добавили в пресс-службе.