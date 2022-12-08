https://ria.ru/20221208/rezervy-1837281749.html

Валютные резервы Китая выросли в ноябре 2022 года на 2,1%

Валютные резервы Китая выросли в ноябре 2022 года на 2,1% - РИА Новости, 08.12.2022

Валютные резервы Китая выросли в ноябре 2022 года на 2,1%

По состоянию на конец ноября 2022 года валютные резервы Китая составили 3,1175 триллиона долларов, что на 2,13% больше, чем в конце октября текущего года. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:57

2022-12-08T16:57

2022-12-08T16:57

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МОСКВА, 8 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец ноября 2022 года валютные резервы Китая составили 3,1175 триллиона долларов, что на 2,13% больше, чем в конце октября текущего года.Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Государственным управлением валютного контроля КНР.

https://ria.ru/20221205/tovarooborot-1836359390.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика