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Валютные резервы Китая выросли в ноябре 2022 года на 2,1% - РИА Новости, 08.12.2022
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Валютные резервы Китая выросли в ноябре 2022 года на 2,1%
Валютные резервы Китая выросли в ноябре 2022 года на 2,1% - РИА Новости, 08.12.2022
Валютные резервы Китая выросли в ноябре 2022 года на 2,1%
По состоянию на конец ноября 2022 года валютные резервы Китая составили 3,1175 триллиона долларов, что на 2,13% больше, чем в конце октября текущего года. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:57
2022-12-08T16:57
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 8 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец ноября 2022 года валютные резервы Китая составили 3,1175 триллиона долларов, что на 2,13% больше, чем в конце октября текущего года.Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Государственным управлением валютного контроля КНР.
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китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика
16:57 08.12.2022
 

Валютные резервы Китая выросли в ноябре 2022 года на 2,1%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец ноября 2022 года валютные резервы Китая составили 3,1175 триллиона долларов, что на 2,13% больше, чем в конце октября текущего года.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Государственным управлением валютного контроля КНР.
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