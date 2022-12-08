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Валютные резервы Китая выросли в ноябре 2022 года на 2,1%
Валютные резервы Китая выросли в ноябре 2022 года на 2,1% - РИА Новости, 08.12.2022
Валютные резервы Китая выросли в ноябре 2022 года на 2,1%
По состоянию на конец ноября 2022 года валютные резервы Китая составили 3,1175 триллиона долларов, что на 2,13% больше, чем в конце октября текущего года. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:57
2022-12-08T16:57
2022-12-08T16:57
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экономика
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МОСКВА, 8 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец ноября 2022 года валютные резервы Китая составили 3,1175 триллиона долларов, что на 2,13% больше, чем в конце октября текущего года.Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Государственным управлением валютного контроля КНР.
https://ria.ru/20221205/tovarooborot-1836359390.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика