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Шольц надеется на создание европейской системы ПВО в ближайшие пять лет - РИА Новости, 08.12.2022
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Шольц надеется на создание европейской системы ПВО в ближайшие пять лет
Шольц надеется на создание европейской системы ПВО в ближайшие пять лет - РИА Новости, 08.12.2022
Шольц надеется на создание европейской системы ПВО в ближайшие пять лет
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что европейская система противовоздушной обороны Sky Shield появится уже в течение следующих пяти лет. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:38
2022-12-08T12:04
олаф шольц
россия
германия
нато
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БЕРЛИН, 8 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что европейская система противовоздушной обороны Sky Shield появится уже в течение следующих пяти лет.Шольц заявил в интервью газетам медиагруппы Funke, что российская военная операция на Украине стала "поворотным моментом". Как следствие, Германия "укрепляет свою обороноспособность", отметил канцлер ФРГ. По его словам, в числе прочего речь идет о создании системы ПВО Sky Shield, в которой выразили заинтересованность уже 14 стран ЕС."Я надеюсь, что противоракетный щит будет создан в течение следующих пяти лет. В настоящее время правительство ведет переговоры с производителями различных систем, чтобы подготовить конкретные решения", - заявил Шольц.Шольц заявил, что "сейчас самое важное, чтобы Россия немедленно прекратила" спецоперацию на Украине. По его словам, после этого возникнет вопрос об обеспечении безопасности Европы."Конечно, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе", - заявил канцлер, добавив, что Европа предлагала это еще до кризиса на Украине, "в этой позиции ничего не изменилось".В октябре Германия и 13 стран-членов НАТО подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны (ПВО) European Sky Shield ("Европейский противоракетный щит"). По инициативе Берлина, это должно помочь устранить существующие пробелы в нынешней европейской системе ПВО.В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://ria.ru/20221208/sholts-1837131921.html
https://ria.ru/20221207/vliyanie-1837061468.html
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олаф шольц, россия, германия, нато
Олаф Шольц, Россия, Германия, НАТО
11:38 08.12.2022 (обновлено: 12:04 08.12.2022)
 
Шольц надеется на создание европейской системы ПВО в ближайшие пять лет

Шольц надеется на создание европейской системы ПВО Sky Shield в ближайшие пять лет

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что европейская система противовоздушной обороны Sky Shield появится уже в течение следующих пяти лет.
Шольц заявил в интервью газетам медиагруппы Funke, что российская военная операция на Украине стала "поворотным моментом". Как следствие, Германия "укрепляет свою обороноспособность", отметил канцлер ФРГ. По его словам, в числе прочего речь идет о создании системы ПВО Sky Shield, в которой выразили заинтересованность уже 14 стран ЕС.
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"Я надеюсь, что противоракетный щит будет создан в течение следующих пяти лет. В настоящее время правительство ведет переговоры с производителями различных систем, чтобы подготовить конкретные решения", - заявил Шольц.
Шольц заявил, что "сейчас самое важное, чтобы Россия немедленно прекратила" спецоперацию на Украине. По его словам, после этого возникнет вопрос об обеспечении безопасности Европы.
"Конечно, мы готовы говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе", - заявил канцлер, добавив, что Европа предлагала это еще до кризиса на Украине, "в этой позиции ничего не изменилось".
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В октябре Германия и 13 стран-членов НАТО подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противовоздушной обороны (ПВО) European Sky Shield ("Европейский противоракетный щит"). По инициативе Берлина, это должно помочь устранить существующие пробелы в нынешней европейской системе ПВО.
В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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