https://ria.ru/20221208/provokatsii-1837335093.html
НАТО приложила руку к атакам ВСУ на российские аэродромы, заявил Гаврилов
НАТО приложила руку к атакам ВСУ на российские аэродромы, заявил Гаврилов - РИА Новости, 08.12.2022
НАТО приложила руку к атакам ВСУ на российские аэродромы, заявил Гаврилов
Члены НАТО помогли Киеву атаковать российские аэродромы, сообщил РИА Новости глава делегации Москвы на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T20:31
2022-12-08T20:31
2022-12-08T22:24
киев
нато
константин гаврилов
роман старовойт
украина
россия
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ВЕНА, 8 дек — РИА Новости. Члены НАТО помогли Киеву атаковать российские аэродромы, сообщил РИА Новости глава делегации Москвы на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Как напомнил дипломат, Россия неоднократно указывала, что Запад во главе с США все больше втягивается в конфликт, становясь его участником.Так он ответил на вопрос о наличии доказательств причастности НАТО к нападению.По словам Гаврилова, Киеву "фактически было публично озвучено указание совершить эту вероломную провокацию". Он напомнил о словах министра иностранных дел Латвии 30 ноября в Совете НАТО, который заявил, что "возможные удары Украины по военным объектам в глубине территории России были бы оправданными".Он также рассказал, что представители США участвовали в технической подготовке нападения."В течение 2022 года на Харьковском авиационном заводе были проведены работы по модернизации упомянутых БПЛА с участием специалистов киевского конструкторского бюро "Луч" и американской корпорации Raytheon Technologies. Дальность действия этого дрона — до 1000 километров", — заявил глава делегации.Гаврилов добавил, что Москве понятно, в каком направлении планировали использовать беспилотник после модернизации. При этом, как подчеркнул дипломат, большинство целей, по которым наносят удары ВСУ, "определяют западные хозяева киевского режима". "Вот и упомянутые БПЛА Ту-141 "Стриж" наводятся на цель с использованием американской глобальной спутниковой системы GPS. К слову, США и их союзники уже давно активно задействуют различные космические системы для разведывательно-информационного обеспечения ВСУ, в том числе в целях вскрытия мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск", — указал Гаврилов.Он добавил, что сейчас Вашингтон на Украине в реальных боевых условиях отрабатывает новые методы применения гражданских спутниковых группировок в качестве элемента командования ВС США. Как подчеркнул Гаврилов, при этом представителей НАТО "совершенно не волнует", что их действия могут поставить под угрозу мирную космическую деятельность и пошатнуть ее международно-правовые основы.Как сообщили в Минобороны, в понедельник Киев пытался совершить атаку на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях при помощи БПЛА советского производства.В военном ведомстве уточнили, что российская авиация с помощью средств ПВО сбила летевшие на малой высоте украинские беспилотники. По данным военных, при падении и взрыве обломков дронов на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. В результате атаки погибли трое военных технического состава, еще четверо пострадали.В качестве ответных мер Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса, который нарушил переброску войск и иностранного вооружения железнодорожным транспортом в районы боевых действий. Согласно информации Минобороны, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, она поразила все назначенные 17 целей.Киев через слова анонимного "высокопоставленного украинского чиновника" в газете The Washington Post признал ответственность за попытки атак на российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском. Собеседник издания, несмотря на официальное молчание со стороны властей страны, заявил, что "это были украинские беспилотники".Подобное неофициальное признание Киева через крупные американские СМИ стало уже вторым: накануне газета The New York Times со ссылкой на "украинское официальное лицо" написала, что беспилотники "были запущены с территории Украины".Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение ДНР и ЛНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.
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киев, нато, константин гаврилов, роман старовойт, украина, россия
Киев, НАТО, Константин Гаврилов, Роман Старовойт, Украина, Россия
20:31 08.12.2022 (обновлено: 22:24 08.12.2022)
НАТО приложила руку к атакам ВСУ на российские аэродромы, заявил Гаврилов
Гаврилов: страны НАТО приложили руку к украинским атакам на российские военные аэродромы
ВЕНА, 8 дек — РИА Новости. Члены НАТО помогли Киеву атаковать российские аэродромы, сообщил РИА Новости глава делегации Москвы на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Как напомнил дипломат, Россия неоднократно указывала, что Запад во главе с США все больше втягивается в конфликт, становясь его участником.
"Вот и сейчас в очередной раз факты указывают на то, что страны — члены Североатлантического альянса действительно приложили руку к террористическим провокациям Киева против российских стратегических аэродромов Дягилево и Энгельс", — заявил Гаврилов.
Так он ответил на вопрос о наличии доказательств причастности НАТО к нападению.
По словам Гаврилова, Киеву "фактически было публично озвучено указание совершить эту вероломную провокацию".
Он напомнил о словах министра иностранных дел Латвии
30 ноября в Совете НАТО, который заявил, что "возможные удары Украины
по военным объектам в глубине территории России
были бы оправданными".
"Разумеется, наша армия не оставляет подобные террористические деяния безнаказанными", — подчеркнул глава делегации.
Он также рассказал, что представители США участвовали в технической подготовке нападения.
"В течение 2022 года на Харьковском авиационном заводе были проведены работы по модернизации упомянутых БПЛА с участием специалистов киевского конструкторского бюро "Луч" и американской корпорации Raytheon Technologies. Дальность действия этого дрона — до 1000 километров", — заявил глава делегации.
Гаврилов добавил, что Москве понятно, в каком направлении планировали использовать беспилотник после модернизации. При этом, как подчеркнул дипломат, большинство целей, по которым наносят удары ВСУ, "определяют западные хозяева киевского режима".
"Вот и упомянутые БПЛА Ту-141 "Стриж" наводятся на цель с использованием американской глобальной спутниковой системы GPS. К слову, США и их союзники уже давно активно задействуют различные космические системы для разведывательно-информационного обеспечения ВСУ, в том числе в целях вскрытия мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск", — указал Гаврилов.
Он добавил, что сейчас Вашингтон на Украине в реальных боевых условиях отрабатывает новые методы применения гражданских спутниковых группировок в качестве элемента командования ВС США. Как подчеркнул Гаврилов, при этом представителей НАТО "совершенно не волнует", что их действия могут поставить под угрозу мирную космическую деятельность и пошатнуть ее международно-правовые основы.
Как сообщили в Минобороны, в понедельник Киев
пытался совершить атаку на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях
при помощи БПЛА советского производства.
В военном ведомстве уточнили, что российская авиация с помощью средств ПВО сбила летевшие на малой высоте украинские беспилотники. По данным военных, при падении и взрыве обломков дронов на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. В результате атаки погибли трое военных технического состава, еще четверо пострадали.
В качестве ответных мер Россия
нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса, который нарушил переброску войск и иностранного вооружения железнодорожным транспортом в районы боевых действий. Согласно информации Минобороны, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, она поразила все назначенные 17 целей.
Киев через слова анонимного "высокопоставленного украинского чиновника" в газете The Washington Post признал ответственность за попытки атак на российские аэродромы под Саратовом
, Рязанью
и Курском. Собеседник издания, несмотря на официальное молчание со стороны властей страны, заявил, что "это были украинские беспилотники".
Подобное неофициальное признание Киева через крупные американские СМИ стало уже вторым: накануне газета The New York Times со ссылкой на "украинское официальное лицо" написала, что беспилотники "были запущены с территории Украины".
Москва
с 24 февраля проводит военную спецоперацию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин
назвал ее конечной целью освобождение ДНР и ЛНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.