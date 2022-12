https://ria.ru/20221208/provokatsii-1837335093.html

НАТО приложила руку к атакам ВСУ на российские аэродромы, заявил Гаврилов

НАТО приложила руку к атакам ВСУ на российские аэродромы, заявил Гаврилов - РИА Новости, 08.12.2022

НАТО приложила руку к атакам ВСУ на российские аэродромы, заявил Гаврилов

Члены НАТО помогли Киеву атаковать российские аэродромы, сообщил РИА Новости глава делегации Москвы на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T20:31

2022-12-08T20:31

2022-12-08T22:24

киев

нато

константин гаврилов

роман старовойт

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836328384_0:34:1024:610_1920x0_80_0_0_21eb5ea8c1155c1188a852fd8b8be77a.jpg

ВЕНА, 8 дек — РИА Новости. Члены НАТО помогли Киеву атаковать российские аэродромы, сообщил РИА Новости глава делегации Москвы на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Как напомнил дипломат, Россия неоднократно указывала, что Запад во главе с США все больше втягивается в конфликт, становясь его участником.Так он ответил на вопрос о наличии доказательств причастности НАТО к нападению.По словам Гаврилова, Киеву "фактически было публично озвучено указание совершить эту вероломную провокацию". Он напомнил о словах министра иностранных дел Латвии 30 ноября в Совете НАТО, который заявил, что "возможные удары Украины по военным объектам в глубине территории России были бы оправданными".Он также рассказал, что представители США участвовали в технической подготовке нападения."В течение 2022 года на Харьковском авиационном заводе были проведены работы по модернизации упомянутых БПЛА с участием специалистов киевского конструкторского бюро "Луч" и американской корпорации Raytheon Technologies. Дальность действия этого дрона — до 1000 километров", — заявил глава делегации.Гаврилов добавил, что Москве понятно, в каком направлении планировали использовать беспилотник после модернизации. При этом, как подчеркнул дипломат, большинство целей, по которым наносят удары ВСУ, "определяют западные хозяева киевского режима". "Вот и упомянутые БПЛА Ту-141 "Стриж" наводятся на цель с использованием американской глобальной спутниковой системы GPS. К слову, США и их союзники уже давно активно задействуют различные космические системы для разведывательно-информационного обеспечения ВСУ, в том числе в целях вскрытия мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск", — указал Гаврилов.Он добавил, что сейчас Вашингтон на Украине в реальных боевых условиях отрабатывает новые методы применения гражданских спутниковых группировок в качестве элемента командования ВС США. Как подчеркнул Гаврилов, при этом представителей НАТО "совершенно не волнует", что их действия могут поставить под угрозу мирную космическую деятельность и пошатнуть ее международно-правовые основы.Как сообщили в Минобороны, в понедельник Киев пытался совершить атаку на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях при помощи БПЛА советского производства.В военном ведомстве уточнили, что российская авиация с помощью средств ПВО сбила летевшие на малой высоте украинские беспилотники. По данным военных, при падении и взрыве обломков дронов на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. В результате атаки погибли трое военных технического состава, еще четверо пострадали.В качестве ответных мер Россия нанесла массированный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса, который нарушил переброску войск и иностранного вооружения железнодорожным транспортом в районы боевых действий. Согласно информации Минобороны, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, она поразила все назначенные 17 целей.Киев через слова анонимного "высокопоставленного украинского чиновника" в газете The Washington Post признал ответственность за попытки атак на российские аэродромы под Саратовом, Рязанью и Курском. Собеседник издания, несмотря на официальное молчание со стороны властей страны, заявил, что "это были украинские беспилотники".Подобное неофициальное признание Киева через крупные американские СМИ стало уже вторым: накануне газета The New York Times со ссылкой на "украинское официальное лицо" написала, что беспилотники "были запущены с территории Украины".Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию по защите Донбасса. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение ДНР и ЛНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221208/ataki-1837141980.html

https://ria.ru/20221206/aerodrom-1836555979.html

https://ria.ru/20221208/peskov-1837181545.html

https://ria.ru/20221206/ukraina-1836640423.html

https://ria.ru/20221205/engels-1836516596.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, нато, константин гаврилов, роман старовойт, украина, россия