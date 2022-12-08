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Кубань направит средства на импортозамещающие промышленные производства - РИА Новости, 08.12.2022
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Краснодарский край
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Кубань направит средства на импортозамещающие промышленные производства
Кубань направит средства на импортозамещающие промышленные производства - РИА Новости, 08.12.2022
Кубань направит средства на импортозамещающие промышленные производства
Власти Краснодарского края направят из краевого бюджета более 90 миллионов рублей на создание и развитие импортозамещающих промышленных производств, сообщает... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T18:42
2022-12-08T18:42
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодар
фонд развития промышленности
кавказский район
импортозамещение
россия
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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят из краевого бюджета более 90 миллионов рублей на создание и развитие импортозамещающих промышленных производств, сообщает администрация региона.Уточняется, что новый механизм поддержки предприятий разработали и реализуют по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева."Из краевого бюджета направят более 90 млн рублей на создание и развитие импортозамещающих промышленных производств", - говорится в сообщении. Отмечается, что финансирование первых проектов в сфере радиоэлектроники, сельхозмашиностроения и фармпроизводства одобрила профильная комиссия, которую возглавил вице-губернатор края Александр Руппель."Для развития отрасли мы находимся в тесном взаимодействии с бизнесом, оперативно разрабатываем и запускаем новые меры поддержки. В этом году стали предоставлять льготные займы по программе "Импортозамещение" Фонда развития промышленности региона. Из краевого бюджета начали финансировать часть затрат промышленников на создание и развитие импортозамещающих производств", - пояснил Руппель.Он уточнил, что такой практики нет ни в одном регионе страны, механизм включен в План по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в крае.Как поясняет ведомство, благодаря реализации новой меры поддержки в Краснодаре увеличат производство IP-видеокамер. Компания планирует нарастить выпуск продукции с трех до шести тысяч единиц в месяц. На сегодняшний день доля импорта IP-видеокамер на российском рынке превышает 90%.Кроме того, в Гулькевичском и Кавказском районе предприятие машиностроения создаст новые производства сельхозтехники и комплектующих. Здесь будут выпускать почвенные инъекторы, а также гидроцилиндры и другие комплектующие. Это позволит снизить долю импорта и оперативно модернизировать парк сельхозтехники в крае.Также краевая комиссия одобрила финансирование фармпредприятию Крымского района. Средства направят на производство нового препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
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краснодарский край, вениамин кондратьев, краснодар, фонд развития промышленности, кавказский район, импортозамещение, россия
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодар, Фонд развития промышленности, Кавказский район, Импортозамещение, Россия
18:42 08.12.2022
 
Кубань направит средства на импортозамещающие промышленные производства

Кубань направит более 90 миллионов рублей на импортозамещающие промышленные производства

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПосев сои в Краснодарском крае
Посев сои в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Посев сои в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят из краевого бюджета более 90 миллионов рублей на создание и развитие импортозамещающих промышленных производств, сообщает администрация региона.
Уточняется, что новый механизм поддержки предприятий разработали и реализуют по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева.
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"Из краевого бюджета направят более 90 млн рублей на создание и развитие импортозамещающих промышленных производств", - говорится в сообщении. Отмечается, что финансирование первых проектов в сфере радиоэлектроники, сельхозмашиностроения и фармпроизводства одобрила профильная комиссия, которую возглавил вице-губернатор края Александр Руппель.
"Для развития отрасли мы находимся в тесном взаимодействии с бизнесом, оперативно разрабатываем и запускаем новые меры поддержки. В этом году стали предоставлять льготные займы по программе "Импортозамещение" Фонда развития промышленности региона. Из краевого бюджета начали финансировать часть затрат промышленников на создание и развитие импортозамещающих производств", - пояснил Руппель.
Он уточнил, что такой практики нет ни в одном регионе страны, механизм включен в План по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в крае.
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Как поясняет ведомство, благодаря реализации новой меры поддержки в Краснодаре увеличат производство IP-видеокамер. Компания планирует нарастить выпуск продукции с трех до шести тысяч единиц в месяц. На сегодняшний день доля импорта IP-видеокамер на российском рынке превышает 90%.
Кроме того, в Гулькевичском и Кавказском районе предприятие машиностроения создаст новые производства сельхозтехники и комплектующих. Здесь будут выпускать почвенные инъекторы, а также гидроцилиндры и другие комплектующие. Это позволит снизить долю импорта и оперативно модернизировать парк сельхозтехники в крае.
Также краевая комиссия одобрила финансирование фармпредприятию Крымского района. Средства направят на производство нового препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
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Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарФонд развития промышленностиКавказский районИмпортозамещениеРоссия
 
 
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