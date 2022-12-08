https://ria.ru/20221208/proizvodstvo-1837313530.html

Кубань направит средства на импортозамещающие промышленные производства

Кубань направит средства на импортозамещающие промышленные производства - РИА Новости, 08.12.2022

Кубань направит средства на импортозамещающие промышленные производства

Власти Краснодарского края направят из краевого бюджета более 90 миллионов рублей на создание и развитие импортозамещающих промышленных производств, сообщает... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T18:42

2022-12-08T18:42

2022-12-08T18:42

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодар

фонд развития промышленности

кавказский район

импортозамещение

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569875343_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_10431485fe2a5a3bc8b738f27d16a099.jpg

КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят из краевого бюджета более 90 миллионов рублей на создание и развитие импортозамещающих промышленных производств, сообщает администрация региона.Уточняется, что новый механизм поддержки предприятий разработали и реализуют по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева."Из краевого бюджета направят более 90 млн рублей на создание и развитие импортозамещающих промышленных производств", - говорится в сообщении. Отмечается, что финансирование первых проектов в сфере радиоэлектроники, сельхозмашиностроения и фармпроизводства одобрила профильная комиссия, которую возглавил вице-губернатор края Александр Руппель."Для развития отрасли мы находимся в тесном взаимодействии с бизнесом, оперативно разрабатываем и запускаем новые меры поддержки. В этом году стали предоставлять льготные займы по программе "Импортозамещение" Фонда развития промышленности региона. Из краевого бюджета начали финансировать часть затрат промышленников на создание и развитие импортозамещающих производств", - пояснил Руппель.Он уточнил, что такой практики нет ни в одном регионе страны, механизм включен в План по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в крае.Как поясняет ведомство, благодаря реализации новой меры поддержки в Краснодаре увеличат производство IP-видеокамер. Компания планирует нарастить выпуск продукции с трех до шести тысяч единиц в месяц. На сегодняшний день доля импорта IP-видеокамер на российском рынке превышает 90%.Кроме того, в Гулькевичском и Кавказском районе предприятие машиностроения создаст новые производства сельхозтехники и комплектующих. Здесь будут выпускать почвенные инъекторы, а также гидроцилиндры и другие комплектующие. Это позволит снизить долю импорта и оперативно модернизировать парк сельхозтехники в крае.Также краевая комиссия одобрила финансирование фармпредприятию Крымского района. Средства направят на производство нового препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

https://ria.ru/20221207/kuban-1836833233.html

https://ria.ru/20221205/kreditovanie-1836502655.html

https://ria.ru/20221203/kompanii-1836147462.html

краснодарский край

краснодар

кавказский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

краснодарский край, вениамин кондратьев, краснодар, фонд развития промышленности, кавказский район, импортозамещение, россия