Кубань направит средства на импортозамещающие промышленные производства
Кубань направит более 90 миллионов рублей на импортозамещающие промышленные производства
Посев сои в Краснодарском крае. Архивное фото
КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят из краевого бюджета более 90 миллионов рублей на создание и развитие импортозамещающих промышленных производств, сообщает администрация региона.
Уточняется, что новый механизм поддержки предприятий разработали и реализуют по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева.
"Из краевого бюджета направят более 90 млн рублей на создание и развитие импортозамещающих промышленных производств", - говорится в сообщении. Отмечается, что финансирование первых проектов в сфере радиоэлектроники, сельхозмашиностроения и фармпроизводства одобрила профильная комиссия, которую возглавил вице-губернатор края Александр Руппель.
"Для развития отрасли мы находимся в тесном взаимодействии с бизнесом, оперативно разрабатываем и запускаем новые меры поддержки. В этом году стали предоставлять льготные займы по программе "Импортозамещение" Фонда развития промышленности региона. Из краевого бюджета начали финансировать часть затрат промышленников на создание и развитие импортозамещающих производств", - пояснил Руппель.
Он уточнил, что такой практики нет ни в одном регионе страны, механизм включен в План по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в крае.
Как поясняет ведомство, благодаря реализации новой меры поддержки в Краснодаре увеличат производство IP-видеокамер. Компания планирует нарастить выпуск продукции с трех до шести тысяч единиц в месяц. На сегодняшний день доля импорта IP-видеокамер на российском рынке превышает 90%.
Кроме того, в Гулькевичском и Кавказском районе предприятие машиностроения создаст новые производства сельхозтехники и комплектующих. Здесь будут выпускать почвенные инъекторы, а также гидроцилиндры и другие комплектующие. Это позволит снизить долю импорта и оперативно модернизировать парк сельхозтехники в крае.
Также краевая комиссия одобрила финансирование фармпредприятию Крымского района. Средства направят на производство нового препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.