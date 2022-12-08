https://ria.ru/20221208/proizvodstvo-1837274525.html

"Газпром нефть" планирует в 2023 году запустить катализаторное производство

"Газпром нефть" планирует в 2023 году запустить катализаторное производство - РИА Новости, 08.12.2022

"Газпром нефть" планирует в 2023 году запустить катализаторное производство

"Газпром нефть" планирует в 2023 году запустить первую линию катализаторного производства для нефтепереработки мощностью 6 тысяч тонн катализаторов... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:43

2022-12-08T16:43

2022-12-08T16:43

газпром нефть

россия

экономика

технологии

импортозамещение

московский нпз

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газпромнефть-омский нпз

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. "Газпром нефть" планирует в 2023 году запустить первую линию катализаторного производства для нефтепереработки мощностью 6 тысяч тонн катализаторов гидропроцесса в год, которые сейчас в России не производятся, сообщил журналистам генеральный директор "Газпромнефть – Каталитические системы" Александр Чембулаев."Газпром нефть" планирует в 2023 году запустить первую линию катализаторного производства - катализаторов гидропроцессов. Завод компании обеспечит выпуск 6 тысяч тонн катализаторов, которые сейчас в России не производятся. В рамках второй очереди состоится пуск линии катализаторов каталитического крекинга максимальной мощностью 15 тысяч тонн", - сказал топ-менеджер компании."Наш завод сможет обеспечить потребности российского рынка с учетом действующих и строящихся мощностей, а также позволит экспортировать продукцию", - подчеркнул Чембулаев.Собственный катализатор каталитического крекинга "Газпром нефти" используют НПЗ компании в Москве, Омске и Ярославле.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

газпром нефть, россия, экономика, технологии, импортозамещение, московский нпз, газпромнефть-московский нпз, газпромнефть-омский нпз