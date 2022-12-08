https://ria.ru/20221208/proizvodstvo-1837274525.html
"Газпром нефть" планирует в 2023 году запустить катализаторное производство
"Газпром нефть" планирует в 2023 году запустить катализаторное производство - РИА Новости, 08.12.2022
"Газпром нефть" планирует в 2023 году запустить катализаторное производство
"Газпром нефть" планирует в 2023 году запустить первую линию катализаторного производства для нефтепереработки мощностью 6 тысяч тонн катализаторов... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:43
2022-12-08T16:43
2022-12-08T16:43
газпром нефть
россия
экономика
технологии
импортозамещение
московский нпз
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. "Газпром нефть" планирует в 2023 году запустить первую линию катализаторного производства для нефтепереработки мощностью 6 тысяч тонн катализаторов гидропроцесса в год, которые сейчас в России не производятся, сообщил журналистам генеральный директор "Газпромнефть – Каталитические системы" Александр Чембулаев."Газпром нефть" планирует в 2023 году запустить первую линию катализаторного производства - катализаторов гидропроцессов. Завод компании обеспечит выпуск 6 тысяч тонн катализаторов, которые сейчас в России не производятся. В рамках второй очереди состоится пуск линии катализаторов каталитического крекинга максимальной мощностью 15 тысяч тонн", - сказал топ-менеджер компании."Наш завод сможет обеспечить потребности российского рынка с учетом действующих и строящихся мощностей, а также позволит экспортировать продукцию", - подчеркнул Чембулаев.Собственный катализатор каталитического крекинга "Газпром нефти" используют НПЗ компании в Москве, Омске и Ярославле.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром нефть, россия, экономика, технологии, импортозамещение, московский нпз, газпромнефть-московский нпз, газпромнефть-омский нпз
Газпром нефть, Россия, Экономика, Технологии, Импортозамещение, Московский НПЗ, Газпромнефть-Московский НПЗ, Газпромнефть-Омский НПЗ
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. "Газпром нефть" планирует в 2023 году запустить первую линию катализаторного производства для нефтепереработки мощностью 6 тысяч тонн катализаторов гидропроцесса в год, которые сейчас в России не производятся, сообщил журналистам генеральный директор "Газпромнефть – Каталитические системы" Александр Чембулаев.
"Газпром нефть" планирует в 2023 году запустить первую линию катализаторного производства - катализаторов гидропроцессов. Завод компании обеспечит выпуск 6 тысяч тонн катализаторов, которые сейчас в России не производятся. В рамках второй очереди состоится пуск линии катализаторов каталитического крекинга максимальной мощностью 15 тысяч тонн", - сказал топ-менеджер компании.
"Наш завод сможет обеспечить потребности российского рынка с учетом действующих и строящихся мощностей, а также позволит экспортировать продукцию", - подчеркнул Чембулаев.
Собственный катализатор каталитического крекинга "Газпром нефти" используют НПЗ компании в Москве
, Омске
и Ярославле
.
"В сравнении с зарубежными аналогами наша продукция позволяет увеличить объемы производства бензина и повысить его октановое число. Пилотные партии катализаторов гидроочистки успешно прошли испытания на НПЗ в Москве и Омске и показали эффективность на уровне зарубежных аналогов при меньшей стоимости", - отметили в "Газпром нефти".