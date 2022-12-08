https://ria.ru/20221208/potolok-1837151073.html

Силуанов считает, что говорить о влиянии потолка цен на бюджет пока рано

Силуанов считает, что говорить о влиянии потолка цен на бюджет пока рано - РИА Новости, 08.12.2022

Силуанов считает, что говорить о влиянии потолка цен на бюджет пока рано

Влияние на российский бюджет от введения потолка цен на нефть оценивать пока преждевременно, ответные меры готовятся, сообщил журналистам министр финансов РФ... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:36

2022-12-08T11:36

2022-12-08T13:40

экономика

цены на нефть

антон силуанов

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Влияние на российский бюджет от введения потолка цен на нефть оценивать пока преждевременно, ответные меры готовятся, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов."Пока говорить о влиянии на бюджет преждевременно", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, каким будет влияние вводимого Западом потолка цен на российскую нефть на бюджетные доходы. Он добавил, что это абсолютно нерыночный механизм."Сейчас правительство РФ формирует ответные меры. Мы, как заявлял президент Российской Федерации, не будем подписывать контракты, где будет упоминаться регулирование цен и потолки этих цен. В ближайшее время Российская Федерация ответит на те решения, которые были приняты в отношении потолка", - подчеркнул министр. Он указал, что нерыночные меры перекашивают рынок - и это скажется или на ценах на сырье, или на объемах его предложения.Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступили в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221207/neft-1836754398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, антон силуанов, россия, санкции в отношении россии