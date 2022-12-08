https://ria.ru/20221208/poselki-1837217338.html
Удаленные поселки Томской области возьмут под особый контроль
Удаленные поселки Томской области возьмут под особый контроль - РИА Новости, 08.12.2022
Удаленные поселки Томской области возьмут под особый контроль
Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил взять под особый контроль доставку продуктов, лекарств и топлива в отдаленные северные районы региона,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:34
2022-12-08T14:34
2022-12-08T14:34
томская область
владимир мазур
томская область
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ТОМСК, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил взять под особый контроль доставку продуктов, лекарств и топлива в отдаленные северные районы региона, сообщает в четверг обладминистрация.Готовность экстренных служб к работе в ограниченно доступных муниципальных образованиях Томской области стала одной из главных тем аппаратного совещания главы региона. О завозе продуктов, лекарств и запасах топлива отчитались главы Каргасокского, Парабельского и Молчановского районов."Наша сибирская погода требует особого внимания всех служб жизнедеятельности в регионе. У нашей области огромная территория, и особое внимание сегодня должно быть уделено отдаленным населенным пунктам в труднодоступных местностях. Таких у нас 76, в них живут 19 тысяч человек, и они должны не чувствовать себя оторванными от "большой земли" ни в морозы, ни в половодье. Завоз продуктов, лекарств, топлива туда должен идти как часы, при этом необходимо постоянно иметь резервы", - сказал Мазур.После докладов глав северных территорий, глава региона поручил и.о. заместителя губернатора по социальной политике Марине Киняйкиной проверить, как организована продажа лекарств в отдаленных ФАПах, а также дал задание уделить особое внимание пунктам обогрева на региональных трассах, проверив их комплектацию.Как сообщил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин, в регионе 157 учреждений, предназначенных для развертывания пунктов временного размещения (ПВР), вместимостью более 25 тысяч человек. Также в регионе расположены 90 пунктов обогрева и питания в зимний период, из них два мобильных, 54 стационарных и 34 передвижных.Начальник департамента напомнил, что в Томской области с января этого года в постоянную эксплуатацию введена система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Обратиться в службу можно бесплатно и круглосуточно с любого мобильного или стационарного телефона.
https://ria.ru/20221206/futbol-1836682275.html
https://ria.ru/20221202/dorogi-1835849853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мазур, томская область
Томская область, Владимир Мазур, Томская область
ТОМСК, 8 дек – РИА Новости.
Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил взять под особый контроль доставку продуктов, лекарств и топлива в отдаленные северные районы региона, сообщает
в четверг обладминистрация.
Готовность экстренных служб к работе в ограниченно доступных муниципальных образованиях Томской области стала одной из главных тем аппаратного совещания главы региона. О завозе продуктов, лекарств и запасах топлива отчитались главы Каргасокского, Парабельского и Молчановского районов
.
"Наша сибирская погода требует особого внимания всех служб жизнедеятельности в регионе. У нашей области огромная территория, и особое внимание сегодня должно быть уделено отдаленным населенным пунктам в труднодоступных местностях. Таких у нас 76, в них живут 19 тысяч человек, и они должны не чувствовать себя оторванными от "большой земли" ни в морозы, ни в половодье. Завоз продуктов, лекарств, топлива туда должен идти как часы, при этом необходимо постоянно иметь резервы", - сказал Мазур.
После докладов глав северных территорий, глава региона поручил и.о. заместителя губернатора по социальной политике Марине Киняйкиной проверить, как организована продажа лекарств в отдаленных ФАПах, а также дал задание уделить особое внимание пунктам обогрева на региональных трассах, проверив их комплектацию.
Как сообщил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин, в регионе 157 учреждений, предназначенных для развертывания пунктов временного размещения (ПВР), вместимостью более 25 тысяч человек. Также в регионе расположены 90 пунктов обогрева и питания в зимний период, из них два мобильных, 54 стационарных и 34 передвижных.
Начальник департамента напомнил, что в Томской области с января этого года в постоянную эксплуатацию введена система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Обратиться в службу можно бесплатно и круглосуточно с любого мобильного или стационарного телефона.