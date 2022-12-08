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Захарова заявила о подготовке "дворцового переворота" на Украине - РИА Новости, 08.12.2022
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Захарова заявила о подготовке "дворцового переворота" на Украине
Захарова заявила о подготовке "дворцового переворота" на Украине - РИА Новости, 08.12.2022
Захарова заявила о подготовке "дворцового переворота" на Украине
Появление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киеве сейчас неслучайно, не исключено, что опять затевается "дворцовый переворот", заявила официальный... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:35
2022-12-08T15:39
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
мария захарова
виктория нуланд
киев
украина
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Появление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киеве сейчас неслучайно, не исключено, что опять затевается "дворцовый переворот", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сейчас в Киеве 4 декабря побывала старший заместитель госсекретаря США госпожа Нуланд. Инспекторские поездки американского куратора на Украину уже никого не удивляют — это нормально: это как бы приехать проверить, как там — теплится ли еще огонек или еще подбросить дровишек. Ну, еще, конечно, видимо, тянет на место преступления", — сказала Захарова в ходе брифинга.Она назвала Нуланд "буревестником трагических потрясений" для Киева."Ее появление в Киеве в нынешних условиях, когда в украинских правящих кругах обостряются разногласия из-за распределения западной помощи, конечно, неслучайное. Не исключено, что опять затевается дворцовый переворот или какая-то кадровая перестановка. Я думаю, что режиму Зеленского, который не раз испытывал терпение Вашингтона, есть о чем задуматься", — добавила Захарова.Она напомнила, что фигура Нуланд связана с Евромайданом, который выдавался мировому сообществу за признаки демократического процесса на Украине, а на самом деле был государственным переворотом, организованным на деньги и руками Запада."В первую очередь, конечно, за этим за всем стояли США и те страны и политические силы на Европейском континенте, которые действовали в унисон с США. &lt;...&gt; Тогда Вашингтон откровенно вмешался во внутренние дела Украины и просто вручную управлял массовыми протестами", — пояснила Захарова.
https://ria.ru/20221208/ssha-1837172292.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, мария захарова, виктория нуланд, киев, украина
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика, Мария Захарова, Виктория Нуланд, Киев, Украина
12:35 08.12.2022 (обновлено: 15:39 08.12.2022)
 
Захарова заявила о подготовке "дворцового переворота" на Украине

Представитель МИД Захарова допустила подготовку США "дворцового переворота" на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Появление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киеве сейчас неслучайно, не исключено, что опять затевается "дворцовый переворот", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас в Киеве 4 декабря побывала старший заместитель госсекретаря США госпожа Нуланд. Инспекторские поездки американского куратора на Украину уже никого не удивляют — это нормально: это как бы приехать проверить, как там — теплится ли еще огонек или еще подбросить дровишек. Ну, еще, конечно, видимо, тянет на место преступления", — сказала Захарова в ходе брифинга.
Она назвала Нуланд "буревестником трагических потрясений" для Киева.
"Ее появление в Киеве в нынешних условиях, когда в украинских правящих кругах обостряются разногласия из-за распределения западной помощи, конечно, неслучайное. Не исключено, что опять затевается дворцовый переворот или какая-то кадровая перестановка. Я думаю, что режиму Зеленского, который не раз испытывал терпение Вашингтона, есть о чем задуматься", — добавила Захарова.
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Она напомнила, что фигура Нуланд связана с Евромайданом, который выдавался мировому сообществу за признаки демократического процесса на Украине, а на самом деле был государственным переворотом, организованным на деньги и руками Запада.
"В первую очередь, конечно, за этим за всем стояли США и те страны и политические силы на Европейском континенте, которые действовали в унисон с США. <...> Тогда Вашингтон откровенно вмешался во внутренние дела Украины и просто вручную управлял массовыми протестами", — пояснила Захарова.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПолитикаМария ЗахароваВиктория НуландКиевУкраина
 
 
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