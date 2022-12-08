https://ria.ru/20221208/perevorot-1837175531.html

Захарова заявила о подготовке "дворцового переворота" на Украине

Захарова заявила о подготовке "дворцового переворота" на Украине - РИА Новости, 08.12.2022

Захарова заявила о подготовке "дворцового переворота" на Украине

Появление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киеве сейчас неслучайно, не исключено, что опять затевается "дворцовый переворот", заявила официальный... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:35

2022-12-08T12:35

2022-12-08T15:39

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

мария захарова

виктория нуланд

киев

украина

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Появление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киеве сейчас неслучайно, не исключено, что опять затевается "дворцовый переворот", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сейчас в Киеве 4 декабря побывала старший заместитель госсекретаря США госпожа Нуланд. Инспекторские поездки американского куратора на Украину уже никого не удивляют — это нормально: это как бы приехать проверить, как там — теплится ли еще огонек или еще подбросить дровишек. Ну, еще, конечно, видимо, тянет на место преступления", — сказала Захарова в ходе брифинга.Она назвала Нуланд "буревестником трагических потрясений" для Киева."Ее появление в Киеве в нынешних условиях, когда в украинских правящих кругах обостряются разногласия из-за распределения западной помощи, конечно, неслучайное. Не исключено, что опять затевается дворцовый переворот или какая-то кадровая перестановка. Я думаю, что режиму Зеленского, который не раз испытывал терпение Вашингтона, есть о чем задуматься", — добавила Захарова.Она напомнила, что фигура Нуланд связана с Евромайданом, который выдавался мировому сообществу за признаки демократического процесса на Украине, а на самом деле был государственным переворотом, организованным на деньги и руками Запада."В первую очередь, конечно, за этим за всем стояли США и те страны и политические силы на Европейском континенте, которые действовали в унисон с США. <...> Тогда Вашингтон откровенно вмешался во внутренние дела Украины и просто вручную управлял массовыми протестами", — пояснила Захарова.

https://ria.ru/20221208/ssha-1837172292.html

https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837099469.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, мария захарова, виктория нуланд, киев, украина