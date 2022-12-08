https://ria.ru/20221208/pererabotka-1837273279.html

"Газпром нефть" в 2023 году запустит первичную переработку нефти в Омске

"Газпром нефть" в 2023 году запустит первичную переработку нефти в Омске - РИА Новости, 08.12.2022

"Газпром нефть" в 2023 году запустит первичную переработку нефти в Омске

"Газпром нефть" продолжает модернизацию Омского НПЗ, планирует в 2023 году запустить комплекс первичной переработки нефти, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:40

2022-12-08T16:40

2022-12-08T16:40

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. "Газпром нефть" продолжает модернизацию Омского НПЗ, планирует в 2023 году запустить комплекс первичной переработки нефти, сообщил генеральный директор предприятия Олег Белявский."Работа по модернизации предприятия продолжается, в 2023 году мы планируем пуск комплекса первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ годовой мощностью 8,4 миллиона тонн. Он позволит вывести из эксплуатации сразу шесть установок прошлого экологического поколения, сократит эксплуатационные затраты, повысит эффективность переработки нефти", - сказал журналистам Белявский.По его словам, другим важным проектом станет модернизация установки АВТ-10, которая повысит выход светлых нефтепродуктов. С начала программы модернизации на Омском НПЗ в 2008 году выход светлых вырос с 60% до более чем 80%. Глубина переработки почти достигла 100%. Омский НПЗ может полностью отказаться от выпуска мазута, объемы производства которого сохранятся только с учетом запроса рынка.Кроме того, "Газпром нефть" начала подготовительные работы к реконструкции и планирует завершить в 2024 году проект производства игольчатого кокса, заявил директор дирекции переработки нефти и газа Олег Ведерников. Это критически важное сырье для металлургии, производство которого в России отсутствует.Предприятие строит биологические очистные сооружения "Биосфера", с вводом которых оно сможет перейти на практически замкнутый цикл водопотребления, снизив забор речной воды из Иртыша. По словам гендиректора Омского НПЗ, пуск комплекса будет проходить в два этапа, первый из которых (начало работы блока механической очистки воды) запланирован на декабрь 2022 года."Газпром нефть" проводит программу модернизации Омского и Московского НПЗ для повышения экологических и технологических характеристик с 2008 и 2011 годов соответственно. Программа рассчитана до 2025 года. Инвестиции компании в омское предприятие - 500 миллиардов рублей. В 2022 году был завершен крупный проект программы на Омском НПЗ — комплекс глубокой переработки нефти.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

омск, экономика, россия, нефть, газпром нефть, цены на нефть, газпромнефть-омский нпз