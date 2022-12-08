https://ria.ru/20221208/peredovaya-1837156048.html
"Если не мы, то кто?": казак после ранения вновь собирается на передовую
"Если не мы, то кто?": казак после ранения вновь собирается на передовую - РИА Новости, 08.12.2022
"Если не мы, то кто?": казак после ранения вновь собирается на передовую
Казак Кубанского казачьего войска Сергей Григорьев решение об участии в СВО принял не задумываясь – знал куда идет. Даже спустя два месяца после ранения... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:52
2022-12-08T11:52
2022-12-08T11:52
российское казачество
российское казачество
кубанское казачье войско
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Казак Кубанского казачьего войска Сергей Григорьев решение об участии в СВО принял не задумываясь – знал куда идет. Даже спустя два месяца после ранения собирается вернуться на передовую, а пока возит гуманитарную помощь мобилизованным землякам.С 2015 года Сергей состоит в Северском станичном казачьем обществе. Когда в апреле стал формироваться первый добровольческий казачий отряд "Кубань", он сразу же позвонил районному атаману и сказал, что пойдет. На вопрос, почему же решил принять участие в СВО, отвечает коротко: "Если не мы, то тогда кто?".У Сергея был небольшой опыт участия в боевых действиях в Чечне. Говорит, что навыки армейской огневой и тактической подготовки не забыты. На передовой он получил позывной Север – потому что из станицы Северской. Казака назначили гранатометчиком.— Расскажите о своей службе: самый запоминающийся момент?— Каждый день сам по себе такой, но самые запоминающиеся два – когда туда заходишь и когда оттуда выходишь. Было страшно, не скрою, но кто не боится, тот не возвращается.Однажды, когда доброволец находился в районе поселка Еленовка, к нему в руки попало письмо от первоклассницы из Краснодара."Меня зовут Арина. Я учусь в 1 “А” классе школы 50 города Краснодара. Я пишу это письмо, чтобы высказать свою благодарность за Вашу службу, за защиту Родины. Пусть служба пройдет незаметно. Пока вы на посту, мы можем спокойно спать, учиться в школе, гулять во дворе. Спасибо Вам!"После возвращения домой казак нашел девочку. Ею оказалась Арина Олифир из казачьего класса.— Я ее нашел, а письмо, чтобы осталось у меня, поменял на мягкую игрушку.Сейчас Сергей Григорьев дома: работает и возит гуманитарную помощь мобилизованным землякам.— С какими мыслями вы возвращались из зоны СВО?— С выполненным обещанием молодым, что я вернусь домой живой. Вспоминаешь там каждый день родных и любимых. Даже не то что вспоминаешь, а, скорее, не забываешь их ни на минуту.На вопрос, готов ли снова отправиться в зону СВО, отвечает: "Конечно, я не буду в кустах отсиживаться. Казаки всегда стояли на страже своей земли и семьи. Как по-другому?".
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российское казачество, кубанское казачье войско
Российское казачество, Российское казачество, Кубанское казачье войско
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Казак Кубанского казачьего войска Сергей Григорьев решение об участии в СВО принял не задумываясь – знал куда идет. Даже спустя два месяца после ранения собирается вернуться на передовую, а пока возит гуманитарную помощь мобилизованным землякам.
С 2015 года Сергей состоит в Северском станичном казачьем обществе. Когда в апреле стал формироваться первый добровольческий казачий отряд "Кубань", он сразу же позвонил районному атаману и сказал, что пойдет. На вопрос, почему же решил принять участие в СВО, отвечает коротко: "Если не мы, то тогда кто?".
У Сергея был небольшой опыт участия в боевых действиях в Чечне. Говорит, что навыки армейской огневой и тактической подготовки не забыты. На передовой он получил позывной Север – потому что из станицы Северской. Казака назначили гранатометчиком.
— Расскажите о своей службе: самый запоминающийся момент?
— Каждый день сам по себе такой, но самые запоминающиеся два – когда туда заходишь и когда оттуда выходишь. Было страшно, не скрою, но кто не боится, тот не возвращается.
Однажды, когда доброволец находился в районе поселка Еленовка, к нему в руки попало письмо от первоклассницы из Краснодара.
"Меня зовут Арина. Я учусь в 1 “А” классе школы 50 города Краснодара. Я пишу это письмо, чтобы высказать свою благодарность за Вашу службу, за защиту Родины. Пусть служба пройдет незаметно. Пока вы на посту, мы можем спокойно спать, учиться в школе, гулять во дворе. Спасибо Вам!"
После возвращения домой казак нашел девочку. Ею оказалась Арина Олифир из казачьего класса.
— Я ее нашел, а письмо, чтобы осталось у меня, поменял на мягкую игрушку.
Сейчас Сергей Григорьев дома: работает и возит гуманитарную помощь мобилизованным землякам.
— С какими мыслями вы возвращались из зоны СВО?
— С выполненным обещанием молодым, что я вернусь домой живой. Вспоминаешь там каждый день родных и любимых. Даже не то что вспоминаешь, а, скорее, не забываешь их ни на минуту.
На вопрос, готов ли снова отправиться в зону СВО, отвечает: "Конечно, я не буду в кустах отсиживаться. Казаки всегда стояли на страже своей земли и семьи. Как по-другому?".