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Житель Алтая незаконно получил почти два миллиона рублей пенсии за год - РИА Новости, 08.12.2022
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Житель Алтая незаконно получил почти два миллиона рублей пенсии за год
Житель Алтая незаконно получил почти два миллиона рублей пенсии за год - РИА Новости, 08.12.2022
Житель Алтая незаконно получил почти два миллиона рублей пенсии за год
Находчивый житель Алтайского края за год незаконно получил почти 2 миллиона рублей пенсии, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:28
2022-12-08T15:28
алтайский край
новоалтайск
происшествия
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БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. Находчивый житель Алтайского края за год незаконно получил почти 2 миллиона рублей пенсии, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по региону."Вскрыт факт необоснованного получения пенсионных выплат жителем города Новоалтайска Алтайского края, 1960 года рождения, на общую сумму почти 2 миллиона рублей. Предварительно установлено, что в целях хищения средств Пенсионного фонда РФ подозреваемый предоставил справки о якобы особом характере работы и условий труда на вредных производствах, которые послужили основанием для оформления досрочной льготной страховой пенсии", - говорится в сообщении.Кроме того, в трудовую книжку мужчина сам внёс недостоверные сведения о трудовом стаже. В результате он в течение года получал пенсию, на которую не имел права. Деньги находчивый мужчина потратил на себя."На основании материалов УФСБ России по Алтайскому краю органами МВД России в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Теперь жителю Алтая грозит до 10 лет лишения свободы.
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алтайский край
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алтайский край, новоалтайск, происшествия
Алтайский край, Новоалтайск, Происшествия
15:28 08.12.2022
 
Житель Алтая незаконно получил почти два миллиона рублей пенсии за год

Житель Алтая незаконно получил почти два миллиона рублей пенсии, предоставив ложные данные

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. Находчивый житель Алтайского края за год незаконно получил почти 2 миллиона рублей пенсии, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
"Вскрыт факт необоснованного получения пенсионных выплат жителем города Новоалтайска Алтайского края, 1960 года рождения, на общую сумму почти 2 миллиона рублей. Предварительно установлено, что в целях хищения средств Пенсионного фонда РФ подозреваемый предоставил справки о якобы особом характере работы и условий труда на вредных производствах, которые послужили основанием для оформления досрочной льготной страховой пенсии", - говорится в сообщении.
Кроме того, в трудовую книжку мужчина сам внёс недостоверные сведения о трудовом стаже. В результате он в течение года получал пенсию, на которую не имел права. Деньги находчивый мужчина потратил на себя.
"На основании материалов УФСБ России по Алтайскому краю органами МВД России в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Теперь жителю Алтая грозит до 10 лет лишения свободы.
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Алтайский крайНовоалтайскПроисшествия
 
 
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