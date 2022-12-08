https://ria.ru/20221208/pensiya-1837241513.html

Житель Алтая незаконно получил почти два миллиона рублей пенсии за год

Житель Алтая незаконно получил почти два миллиона рублей пенсии за год - РИА Новости, 08.12.2022

Житель Алтая незаконно получил почти два миллиона рублей пенсии за год

Находчивый житель Алтайского края за год незаконно получил почти 2 миллиона рублей пенсии, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:28

2022-12-08T15:28

2022-12-08T15:28

алтайский край

новоалтайск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. Находчивый житель Алтайского края за год незаконно получил почти 2 миллиона рублей пенсии, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по региону."Вскрыт факт необоснованного получения пенсионных выплат жителем города Новоалтайска Алтайского края, 1960 года рождения, на общую сумму почти 2 миллиона рублей. Предварительно установлено, что в целях хищения средств Пенсионного фонда РФ подозреваемый предоставил справки о якобы особом характере работы и условий труда на вредных производствах, которые послужили основанием для оформления досрочной льготной страховой пенсии", - говорится в сообщении.Кроме того, в трудовую книжку мужчина сам внёс недостоверные сведения о трудовом стаже. В результате он в течение года получал пенсию, на которую не имел права. Деньги находчивый мужчина потратил на себя."На основании материалов УФСБ России по Алтайскому краю органами МВД России в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Теперь жителю Алтая грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20221208/vyzov-1837119356.html

алтайский край

новоалтайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алтайский край, новоалтайск, происшествия