https://ria.ru/20221208/pensiya-1837241513.html
Житель Алтая незаконно получил почти два миллиона рублей пенсии за год
Житель Алтая незаконно получил почти два миллиона рублей пенсии за год - РИА Новости, 08.12.2022
Житель Алтая незаконно получил почти два миллиона рублей пенсии за год
Находчивый житель Алтайского края за год незаконно получил почти 2 миллиона рублей пенсии, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:28
2022-12-08T15:28
2022-12-08T15:28
алтайский край
новоалтайск
происшествия
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БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. Находчивый житель Алтайского края за год незаконно получил почти 2 миллиона рублей пенсии, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по региону."Вскрыт факт необоснованного получения пенсионных выплат жителем города Новоалтайска Алтайского края, 1960 года рождения, на общую сумму почти 2 миллиона рублей. Предварительно установлено, что в целях хищения средств Пенсионного фонда РФ подозреваемый предоставил справки о якобы особом характере работы и условий труда на вредных производствах, которые послужили основанием для оформления досрочной льготной страховой пенсии", - говорится в сообщении.Кроме того, в трудовую книжку мужчина сам внёс недостоверные сведения о трудовом стаже. В результате он в течение года получал пенсию, на которую не имел права. Деньги находчивый мужчина потратил на себя."На основании материалов УФСБ России по Алтайскому краю органами МВД России в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Теперь жителю Алтая грозит до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221208/vyzov-1837119356.html
алтайский край
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, новоалтайск, происшествия
Алтайский край, Новоалтайск, Происшествия
Житель Алтая незаконно получил почти два миллиона рублей пенсии за год
Житель Алтая незаконно получил почти два миллиона рублей пенсии, предоставив ложные данные
БАРНАУЛ, 8 дек - РИА Новости. Находчивый житель Алтайского края за год незаконно получил почти 2 миллиона рублей пенсии, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
"Вскрыт факт необоснованного получения пенсионных выплат жителем города Новоалтайска
Алтайского края, 1960 года рождения, на общую сумму почти 2 миллиона рублей. Предварительно установлено, что в целях хищения средств Пенсионного фонда РФ
подозреваемый предоставил справки о якобы особом характере работы и условий труда на вредных производствах, которые послужили основанием для оформления досрочной льготной страховой пенсии", - говорится в сообщении.
Кроме того, в трудовую книжку мужчина сам внёс недостоверные сведения о трудовом стаже. В результате он в течение года получал пенсию, на которую не имел права. Деньги находчивый мужчина потратил на себя.
"На основании материалов УФСБ России по Алтайскому краю органами МВД России в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Теперь жителю Алтая грозит до 10 лет лишения свободы.