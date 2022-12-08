https://ria.ru/20221208/opros-1837162735.html

Большинство россиян поддерживают введение уроков НВП, показал опрос

Большинство россиян поддерживают введение уроков НВП, показал опрос - РИА Новости, 08.12.2022

Большинство россиян поддерживают введение уроков НВП, показал опрос

Большинство россиян (80%) положительно отнеслись бы к введению в школах начальной военной подготовки, 73% считают, что такой курс необходим и мальчикам, и... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:03

2022-12-08T12:03

2022-12-08T12:03

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россия

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Большинство россиян (80%) положительно отнеслись бы к введению в школах начальной военной подготовки, 73% считают, что такой курс необходим и мальчикам, и девочкам, свидетельствуют результаты опроса ФОМ.Согласно исследованию, 80% граждан положительно бы отнеслись к тому, что в школе появится курс начальной военной подготовки, отрицательною реакцию дали 11% опрошенных, 9% затруднились с ответом.О том, что со следующего учебного года в российских школах планируется ввести курс начальной военной подготовки, знали 24% опрошенных, 33% что-то слышали об этом, 43% узнали в момент прохождения опроса.Курс начальной военной подготовки, по мнению 56% респондентов, должен быть обязательным для посещения, 37% заявили, что его следует сделать факультативным, 7% не смогли ответить.Также большинство граждан (73%) убеждены, что преподавать такой курс надо и мальчикам, и девочкам, 21% же считает, что только мальчикам, 6% затруднились с ответом.Для школьного преподавателя по начальной военной подготовке необходимо наличие военного опыта, по мнению 37% опрошенных, 24% считают, что важнее педагогическое образование, 32% убеждены, что важны оба условия, 6% не смогли ответить.У 45% опрошенных подобных занятий в школе не было, 46% проходили такой курс с удовольствием, у 5% занятия были, но совсем не нравились, 4% затруднились с ответом.На вопрос о том, какие навыки должны приобретать школьники в процессе курса НВП, 27% ответили, что ученики должны обучиться владению оружием, 22% убеждены, что это должно быть оказание первой медицинской помощи, по 10% убеждены, что у детей в процессе занятий надо развивать физическую подготовку, выносливость и обучать основам гражданской обороны и ОБЖ, еще 9% считают, что школьников нужно обучить самообороне, 8% видят необходимость в военной подготовке в целом, 7% уверены, что такие занятия нужны, чтобы воспитать дисциплину и подчинение старшим, и 5% думают, что так можно воспитывать патриотизм.Репрезентативный опрос ФОМнибус проводился 18–20 ноября 2022 года среди 1500 респондентов от 18 лет и старше, жителей 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20221128/buryatiya-1834743863.html

https://ria.ru/20221115/shkola-1831554328.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, фонд "общественное мнение"