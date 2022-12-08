https://ria.ru/20221208/oborudovanie-1837188734.html
На курортах КЧР обновят 29 пунктов проката горнолыжного оборудования
На курортах КЧР обновят 29 пунктов проката горнолыжного оборудования - РИА Новости, 08.12.2022
На курортах КЧР обновят 29 пунктов проката горнолыжного оборудования
На курортах КЧР обновят 29 пунктов проката горнолыжного оборудования, сообщили в пресс-службе главы и правительстве КЧР. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:13
2022-12-08T13:13
2022-12-08T13:13
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837187875_0:183:3071:1910_1920x0_80_0_0_2bcd856e134db74935cd7e3d4ab053ce.jpg
ЧЕКРЕССК, 8 дек – РИА Новости. На курортах КЧР обновят 29 пунктов проката горнолыжного оборудования, сообщили в пресс-службе главы и правительстве КЧР.Обновление инвентаря стало возможным благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства России, направленном на развитие внутреннего туризма.Карачаево-Черкесия не только вошла в список регионов-победителей, но и возглавила его по объему выделенных средств – всего 342 миллиона рублей."Наша цель – оснастить новым качественным горнолыжным оборудованием действующие прокаты и создать новые такие пункты. Новый инвентарь позволит гостям и жителям региона не только комфортно, но и безопасно провести активный отдых", - цитирует министра туризма и спорта КЧР Расула Текеева пресс-служба главы региона.В ведомстве заверили, что к началу горнолыжного сезона все оборудование будет запущено в эксплуатацию.
https://ria.ru/20221208/kchr-1837145338.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837187875_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_7f05a175afcd898d87def36db6399f20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
ЧЕКРЕССК, 8 дек – РИА Новости. На курортах КЧР обновят 29 пунктов проката горнолыжного оборудования, сообщили в пресс-службе главы и правительстве КЧР.
Обновление инвентаря стало возможным благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства России
, направленном на развитие внутреннего туризма.
Карачаево-Черкесия не только вошла в список регионов-победителей, но и возглавила его по объему выделенных средств – всего 342 миллиона рублей.
"Наша цель – оснастить новым качественным горнолыжным оборудованием действующие прокаты и создать новые такие пункты. Новый инвентарь позволит гостям и жителям региона не только комфортно, но и безопасно провести активный отдых", - цитирует министра туризма и спорта КЧР Расула Текеева пресс-служба главы региона.
В ведомстве заверили, что к началу горнолыжного сезона все оборудование будет запущено в эксплуатацию.