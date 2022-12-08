Рейтинг@Mail.ru
На курортах КЧР обновят 29 пунктов проката горнолыжного оборудования - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20221208/oborudovanie-1837188734.html
На курортах КЧР обновят 29 пунктов проката горнолыжного оборудования
На курортах КЧР обновят 29 пунктов проката горнолыжного оборудования - РИА Новости, 08.12.2022
На курортах КЧР обновят 29 пунктов проката горнолыжного оборудования
На курортах КЧР обновят 29 пунктов проката горнолыжного оборудования, сообщили в пресс-службе главы и правительстве КЧР. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:13
2022-12-08T13:13
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837187875_0:183:3071:1910_1920x0_80_0_0_2bcd856e134db74935cd7e3d4ab053ce.jpg
ЧЕКРЕССК, 8 дек – РИА Новости. На курортах КЧР обновят 29 пунктов проката горнолыжного оборудования, сообщили в пресс-службе главы и правительстве КЧР.Обновление инвентаря стало возможным благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства России, направленном на развитие внутреннего туризма.Карачаево-Черкесия не только вошла в список регионов-победителей, но и возглавила его по объему выделенных средств – всего 342 миллиона рублей."Наша цель – оснастить новым качественным горнолыжным оборудованием действующие прокаты и создать новые такие пункты. Новый инвентарь позволит гостям и жителям региона не только комфортно, но и безопасно провести активный отдых", - цитирует министра туризма и спорта КЧР Расула Текеева пресс-служба главы региона.В ведомстве заверили, что к началу горнолыжного сезона все оборудование будет запущено в эксплуатацию.
https://ria.ru/20221208/kchr-1837145338.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837187875_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_7f05a175afcd898d87def36db6399f20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
13:13 08.12.2022
 

На курортах КЧР обновят 29 пунктов проката горнолыжного оборудования

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкОтдыхающие на южном склоне горнолыжного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии
Отдыхающие на южном склоне горнолыжного курорта Архыз в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на южном склоне горнолыжного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии
Читать ria.ru в
ЧЕКРЕССК, 8 дек – РИА Новости. На курортах КЧР обновят 29 пунктов проката горнолыжного оборудования, сообщили в пресс-службе главы и правительстве КЧР.
Обновление инвентаря стало возможным благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства России, направленном на развитие внутреннего туризма.
Карачаево-Черкесия не только вошла в список регионов-победителей, но и возглавила его по объему выделенных средств – всего 342 миллиона рублей.
"Наша цель – оснастить новым качественным горнолыжным оборудованием действующие прокаты и создать новые такие пункты. Новый инвентарь позволит гостям и жителям региона не только комфортно, но и безопасно провести активный отдых", - цитирует министра туризма и спорта КЧР Расула Текеева пресс-служба главы региона.
В ведомстве заверили, что к началу горнолыжного сезона все оборудование будет запущено в эксплуатацию.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 11:21Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР выбрали самый чистый населенный пункт
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала