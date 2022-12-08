https://ria.ru/20221208/oborudovanie-1837188734.html

На курортах КЧР обновят 29 пунктов проката горнолыжного оборудования

На курортах КЧР обновят 29 пунктов проката горнолыжного оборудования - РИА Новости, 08.12.2022

На курортах КЧР обновят 29 пунктов проката горнолыжного оборудования

На курортах КЧР обновят 29 пунктов проката горнолыжного оборудования, сообщили в пресс-службе главы и правительстве КЧР. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:13

2022-12-08T13:13

2022-12-08T13:13

карачаево-черкесская республика

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ЧЕКРЕССК, 8 дек – РИА Новости. На курортах КЧР обновят 29 пунктов проката горнолыжного оборудования, сообщили в пресс-службе главы и правительстве КЧР.Обновление инвентаря стало возможным благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства России, направленном на развитие внутреннего туризма.Карачаево-Черкесия не только вошла в список регионов-победителей, но и возглавила его по объему выделенных средств – всего 342 миллиона рублей."Наша цель – оснастить новым качественным горнолыжным оборудованием действующие прокаты и создать новые такие пункты. Новый инвентарь позволит гостям и жителям региона не только комфортно, но и безопасно провести активный отдых", - цитирует министра туризма и спорта КЧР Расула Текеева пресс-служба главы региона.В ведомстве заверили, что к началу горнолыжного сезона все оборудование будет запущено в эксплуатацию.

https://ria.ru/20221208/kchr-1837145338.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

карачаево-черкесская республика (кчр)