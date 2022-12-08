https://ria.ru/20221208/obmen-1837309416.html

США хотели обменять Бута на Грайнер и Уилана, заявил адвокат

США хотели обменять Бута на Грайнер и Уилана, заявил адвокат - РИА Новости, 08.12.2022

США хотели обменять Бута на Грайнер и Уилана, заявил адвокат

Изначально США хотели обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана, сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T18:24

2022-12-08T18:24

2022-12-08T18:24

виктор бут

сша

россия

бриттни грайнер

пол уилан

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Изначально США хотели обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана, сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов.Ранее в МИД РФ сообщили, что россиянин Бут возвращен на родину в результате обмена на гражданку США Грайнер."Надо отметить, что изначально американская сторона хотела осуществить обмен двух граждан на одного россиянина - Виктора Бута на Грайнер и Уилана. В конечном итоге, как мы видим, обмен состоялся один на один. Действительно, обмен должен быть равнозначным", - сказал Тарасов в эфире телеканала "Россия 24".При этом, по его словам, состоявшийся обмен "был ожидаемым", однако конкретные дни было невозможно предугадать.Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Баскетболистка Грайнер, в свою очередь, была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.Уилан, бывший американский морпех, в 2020 году получил 16 лет по обвинениям в шпионаже. Сейчас он отбывает срок в колонии в Мордовии.

https://ria.ru/20221208/but-1837307978.html

https://ria.ru/20221208/grayner-1837297540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

виктор бут, сша, россия, бриттни грайнер, пол уилан, в мире