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В СПЧ оценили обмен Бута на Грайнер - РИА Новости, 08.12.2022
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В СПЧ оценили обмен Бута на Грайнер
В СПЧ оценили обмен Бута на Грайнер - РИА Новости, 08.12.2022
В СПЧ оценили обмен Бута на Грайнер
Много жалоб на необоснованные обвинения, условия содержания, неоказание медицинской помощи и недопуск адвокатов поступало от осужденного в США россиянина... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:27
2022-12-08T17:27
виктор бут
бриттни грайнер
александр брод
россия
сша
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Много жалоб на необоснованные обвинения, условия содержания, неоказание медицинской помощи и недопуск адвокатов поступало от осужденного в США россиянина Виктора Бута, новость о его обмене на баскетболистку Бриттни Грайнер - позитивный шаг, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод."От Бута, его родственников было немало жалоб на необоснованные обвинения, на условия содержания, неоказание медицинской помощи, недопуск адвокатов и другие вопросы. Этими проблемами занимались и уполномоченный по правам человека в России, и комитет по международным делам Государственной думы, правозащитные организации", - заявил Брод.Он приветствует новость об обмене."То, что произошла договоренность об обмене, я считаю - это позитивный шаг", - заявил он.Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Грайнер, в свою очередь, была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.
https://ria.ru/20221208/but-1837273774.html
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виктор бут, бриттни грайнер, александр брод, россия, сша, шереметьево (аэропорт), общество
Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Александр Брод, Россия, США, Шереметьево (аэропорт), Общество
17:27 08.12.2022
 
В СПЧ оценили обмен Бута на Грайнер

Член СПЧ Брод назвал обмен Бута на Грайнер позитивным шагом

© Иллюстрация РИА Новости . Социальные сети Бриттни Грайнер,AP Poro / Apichart WeerawongБриттни Грайнер и Виктор Бут
Бриттни Грайнер и Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Иллюстрация РИА Новости . Социальные сети Бриттни Грайнер,AP Poro / Apichart Weerawong
Бриттни Грайнер и Виктор Бут
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Много жалоб на необоснованные обвинения, условия содержания, неоказание медицинской помощи и недопуск адвокатов поступало от осужденного в США россиянина Виктора Бута, новость о его обмене на баскетболистку Бриттни Грайнер - позитивный шаг, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
"От Бута, его родственников было немало жалоб на необоснованные обвинения, на условия содержания, неоказание медицинской помощи, недопуск адвокатов и другие вопросы. Этими проблемами занимались и уполномоченный по правам человека в России, и комитет по международным делам Государственной думы, правозащитные организации", - заявил Брод.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 16:41
Москалькова прокомментировала обмен Бута на баскетболистку Грайнер
Он приветствует новость об обмене.
"То, что произошла договоренность об обмене, я считаю - это позитивный шаг", - заявил он.
Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Грайнер, в свою очередь, была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.
Российский предприниматель Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 16:11
Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер
 
Виктор БутБриттни ГрайнерАлександр БродРоссияСШАШереметьево (аэропорт)Общество
 
 
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