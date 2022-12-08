https://ria.ru/20221208/obmen-1837291177.html

В СПЧ оценили обмен Бута на Грайнер

В СПЧ оценили обмен Бута на Грайнер - РИА Новости, 08.12.2022

В СПЧ оценили обмен Бута на Грайнер

Много жалоб на необоснованные обвинения, условия содержания, неоказание медицинской помощи и недопуск адвокатов поступало от осужденного в США россиянина... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:27

2022-12-08T17:27

2022-12-08T17:27

виктор бут

бриттни грайнер

александр брод

россия

сша

шереметьево (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Много жалоб на необоснованные обвинения, условия содержания, неоказание медицинской помощи и недопуск адвокатов поступало от осужденного в США россиянина Виктора Бута, новость о его обмене на баскетболистку Бриттни Грайнер - позитивный шаг, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод."От Бута, его родственников было немало жалоб на необоснованные обвинения, на условия содержания, неоказание медицинской помощи, недопуск адвокатов и другие вопросы. Этими проблемами занимались и уполномоченный по правам человека в России, и комитет по международным делам Государственной думы, правозащитные организации", - заявил Брод.Он приветствует новость об обмене."То, что произошла договоренность об обмене, я считаю - это позитивный шаг", - заявил он.Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Грайнер, в свою очередь, была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.

https://ria.ru/20221208/but-1837273774.html

https://ria.ru/20221208/but-1837262571.html

россия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виктор бут, бриттни грайнер, александр брод, россия, сша, шереметьево (аэропорт), общество