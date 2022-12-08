https://ria.ru/20221208/obmen-1837291177.html
В СПЧ оценили обмен Бута на Грайнер
В СПЧ оценили обмен Бута на Грайнер - РИА Новости, 08.12.2022
В СПЧ оценили обмен Бута на Грайнер
Много жалоб на необоснованные обвинения, условия содержания, неоказание медицинской помощи и недопуск адвокатов поступало от осужденного в США россиянина... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:27
2022-12-08T17:27
2022-12-08T17:27
виктор бут
бриттни грайнер
александр брод
россия
сша
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Много жалоб на необоснованные обвинения, условия содержания, неоказание медицинской помощи и недопуск адвокатов поступало от осужденного в США россиянина Виктора Бута, новость о его обмене на баскетболистку Бриттни Грайнер - позитивный шаг, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод."От Бута, его родственников было немало жалоб на необоснованные обвинения, на условия содержания, неоказание медицинской помощи, недопуск адвокатов и другие вопросы. Этими проблемами занимались и уполномоченный по правам человека в России, и комитет по международным делам Государственной думы, правозащитные организации", - заявил Брод.Он приветствует новость об обмене."То, что произошла договоренность об обмене, я считаю - это позитивный шаг", - заявил он.Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Грайнер, в свою очередь, была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево" в феврале 2022 года.
https://ria.ru/20221208/but-1837273774.html
https://ria.ru/20221208/but-1837262571.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор бут, бриттни грайнер, александр брод, россия, сша, шереметьево (аэропорт), общество
Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Александр Брод, Россия, США, Шереметьево (аэропорт), Общество
В СПЧ оценили обмен Бута на Грайнер
Член СПЧ Брод назвал обмен Бута на Грайнер позитивным шагом
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Много жалоб на необоснованные обвинения, условия содержания, неоказание медицинской помощи и недопуск адвокатов поступало от осужденного в США россиянина Виктора Бута, новость о его обмене на баскетболистку Бриттни Грайнер - позитивный шаг, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
"От Бута, его родственников было немало жалоб на необоснованные обвинения, на условия содержания, неоказание медицинской помощи, недопуск адвокатов и другие вопросы. Этими проблемами занимались и уполномоченный по правам человека в России, и комитет по международным делам Государственной думы, правозащитные организации", - заявил Брод.
Он приветствует новость об обмене.
"То, что произошла договоренность об обмене, я считаю - это позитивный шаг", - заявил он.
Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма. Грайнер, в свою очередь, была осуждена к 9 годам колонии за контрабанду 0,7 грамма гашиша, ее задержали в "Шереметьево
" в феврале 2022 года.