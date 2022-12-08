Названа самая популярная страна для путешествий на Новый год
ОАЭ вошли в топ самых популярных направлений у российских туристов на новогодние праздники
© AP Photo / Kamran JebreiliВид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. ОАЭ вошли в топ самых популярных зарубежных направлений на новогодние праздники, сообщает АТОР.
"По итогам продаж во многих компаниях Эмираты занимают первое место. Страна даже перегнала Турцию, которая лидировала в предыдущие годы", — отмечают в ассоциации.
Спрос на новогодние путешествия в ОАЭ вырос на 50 процентов по сравнению с 2021-м. Повышение интереса к направлению эксперты связывают с наличием прямых рейсов, в том числе из регионов, небольшой продолжительностью полета (пять часов), комфортным климатом.
Чаще всего, по данным АТОР, россияне бронируют путевки в Дубай: на этот эмират приходится 40 процентов всех продаж. Также востребован отдых в Рас-эль-Хайме, Абу-Даби, Шардже.
"Туры в ОАЭ в этом году стали дороже примерно на 10–20 процентов, в том числе из-за удорожания авиаперевозки и курсовых колебаний. Несмотря на рост цен, туристы на новогодние праздники по-прежнему выбирают отели высокого уровня", — рассказывают в ассоциации.
Стоимость недельного отдыха в четырехзвездочном отеле с захватом главной ночи в году стартует от 109 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочном — от 275 тысяч.
Для въезда в страну понадобится только загранпаспорт: виза и ковидные документы не нужны.
16 ноября, 15:21ТуризмAir Arabia начнет летать из Москвы в еще один город ОАЭ