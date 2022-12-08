https://ria.ru/20221208/oae-1837275344.html

Названа самая популярная страна для путешествий на Новый год

Названа самая популярная страна для путешествий на Новый год - РИА Новости, 08.12.2022

Названа самая популярная страна для путешествий на Новый год

ОАЭ вошли в топ самых популярных зарубежных направлений на новогодние праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:29

2022-12-08T17:29

2022-12-08T17:29

туризм

новости - туризм

оаэ

дубай

ассоциация туроператоров россии (атор)

новый год

шарджа (эмират)

абу-даби

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. ОАЭ вошли в топ самых популярных зарубежных направлений на новогодние праздники, сообщает АТОР."По итогам продаж во многих компаниях Эмираты занимают первое место. Страна даже перегнала Турцию, которая лидировала в предыдущие годы", — отмечают в ассоциации.Спрос на новогодние путешествия в ОАЭ вырос на 50 процентов по сравнению с 2021-м. Повышение интереса к направлению эксперты связывают с наличием прямых рейсов, в том числе из регионов, небольшой продолжительностью полета (пять часов), комфортным климатом.Чаще всего, по данным АТОР, россияне бронируют путевки в Дубай: на этот эмират приходится 40 процентов всех продаж. Также востребован отдых в Рас-эль-Хайме, Абу-Даби, Шардже."Туры в ОАЭ в этом году стали дороже примерно на 10–20 процентов, в том числе из-за удорожания авиаперевозки и курсовых колебаний. Несмотря на рост цен, туристы на новогодние праздники по-прежнему выбирают отели высокого уровня", — рассказывают в ассоциации.Стоимость недельного отдыха в четырехзвездочном отеле с захватом главной ночи в году стартует от 109 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочном — от 275 тысяч.Для въезда в страну понадобится только загранпаспорт: виза и ковидные документы не нужны.

https://ria.ru/20221116/sharzhda-1831937121.html

оаэ

дубай

шарджа (эмират)

абу-даби

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, оаэ, дубай, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, шарджа (эмират), абу-даби, туризм, туристы, отдых