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Названа самая популярная страна для путешествий на Новый год - РИА Новости, 08.12.2022
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Туризм
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Названа самая популярная страна для путешествий на Новый год
Названа самая популярная страна для путешествий на Новый год - РИА Новости, 08.12.2022
Названа самая популярная страна для путешествий на Новый год
ОАЭ вошли в топ самых популярных зарубежных направлений на новогодние праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:29
2022-12-08T17:29
туризм
новости - туризм
оаэ
дубай
ассоциация туроператоров россии (атор)
новый год
шарджа (эмират)
абу-даби
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. ОАЭ вошли в топ самых популярных зарубежных направлений на новогодние праздники, сообщает АТОР."По итогам продаж во многих компаниях Эмираты занимают первое место. Страна даже перегнала Турцию, которая лидировала в предыдущие годы", — отмечают в ассоциации.Спрос на новогодние путешествия в ОАЭ вырос на 50 процентов по сравнению с 2021-м. Повышение интереса к направлению эксперты связывают с наличием прямых рейсов, в том числе из регионов, небольшой продолжительностью полета (пять часов), комфортным климатом.Чаще всего, по данным АТОР, россияне бронируют путевки в Дубай: на этот эмират приходится 40 процентов всех продаж. Также востребован отдых в Рас-эль-Хайме, Абу-Даби, Шардже."Туры в ОАЭ в этом году стали дороже примерно на 10–20 процентов, в том числе из-за удорожания авиаперевозки и курсовых колебаний. Несмотря на рост цен, туристы на новогодние праздники по-прежнему выбирают отели высокого уровня", — рассказывают в ассоциации.Стоимость недельного отдыха в четырехзвездочном отеле с захватом главной ночи в году стартует от 109 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочном — от 275 тысяч.Для въезда в страну понадобится только загранпаспорт: виза и ковидные документы не нужны.
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оаэ
дубай
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новости - туризм, оаэ, дубай, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, шарджа (эмират), абу-даби, туризм, туристы, отдых
Туризм, Новости - Туризм, ОАЭ, Дубай, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, Шарджа (эмират), Абу-Даби, Туризм, туристы, Отдых
17:29 08.12.2022
 
Названа самая популярная страна для путешествий на Новый год

ОАЭ вошли в топ самых популярных направлений у российских туристов на новогодние праздники

© AP Photo / Kamran JebreiliВид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. ОАЭ вошли в топ самых популярных зарубежных направлений на новогодние праздники, сообщает АТОР.
"По итогам продаж во многих компаниях Эмираты занимают первое место. Страна даже перегнала Турцию, которая лидировала в предыдущие годы", — отмечают в ассоциации.
Спрос на новогодние путешествия в ОАЭ вырос на 50 процентов по сравнению с 2021-м. Повышение интереса к направлению эксперты связывают с наличием прямых рейсов, в том числе из регионов, небольшой продолжительностью полета (пять часов), комфортным климатом.
Чаще всего, по данным АТОР, россияне бронируют путевки в Дубай: на этот эмират приходится 40 процентов всех продаж. Также востребован отдых в Рас-эль-Хайме, Абу-Даби, Шардже.
"Туры в ОАЭ в этом году стали дороже примерно на 10–20 процентов, в том числе из-за удорожания авиаперевозки и курсовых колебаний. Несмотря на рост цен, туристы на новогодние праздники по-прежнему выбирают отели высокого уровня", — рассказывают в ассоциации.
Стоимость недельного отдыха в четырехзвездочном отеле с захватом главной ночи в году стартует от 109 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочном — от 275 тысяч.
Для въезда в страну понадобится только загранпаспорт: виза и ковидные документы не нужны.
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ТуризмНовости - ТуризмОАЭДубайАссоциация туроператоров России (АТОР)Новый годШарджа (эмират)Абу-ДабиТуризмтуристыОтдых
 
 
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