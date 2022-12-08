https://ria.ru/20221208/novikombank-1837182303.html
Новикомбанк выделил кредит для производства авиадвигателей ПД-14
Новикомбанк выделил кредит для производства авиадвигателей ПД-14 - РИА Новости, 08.12.2022
Новикомбанк выделил кредит для производства авиадвигателей ПД-14
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставил НПК "ОДК-Пермские моторы" финансирование в размере 4 миллиардов рублей на исполнение контракта на... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:52
2022-12-08T12:52
2022-12-08T12:52
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставил НПК "ОДК-Пермские моторы" финансирование в размере 4 миллиардов рублей на исполнение контракта на поставку двигателей ПД-14 для российского лайнера МС-21, сообщает банк.Кредит предоставлен предприятию, входящему в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха, по программе опережающего финансирования затрат в рамках комплексной госпрограммы "Развитие авиатранспортной отрасли до 2030 года". Соглашение между "ОДК-Пермские моторы" и Новикомбанком было подписано на Форуме "Армия-2022" в августе этого года."При финансовой поддержке Новикомбанка реализуются государственные программы по наращиванию производства и выпуску авиационных двигателей для российских гражданских и транспортных самолётов. Российский двигатель ПД-14 — проект национального значения, в который вовлечены десятки предприятий смежных отраслей. Предоставленное банком финансирование позволит "ОДК-Пермские моторы" модернизировать производственные мощности по изготовлению и ремонту ПД-14", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Новикомбанка Валерия Давыдова.Самолет МС-21, который будет оснащаться двигателями ПД-14, сейчас проходит сертификационные испытания, идут работы по импортозамещению бортовых систем, начало его серийного производства запланировано на 2024 год, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221116/pribyl-1831975716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, новикомбанк, мс-21, россия
Новости компаний - Экономика, Новикомбанк, МС-21, Россия
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставил НПК "ОДК-Пермские моторы" финансирование в размере 4 миллиардов рублей на исполнение контракта на поставку двигателей ПД-14 для российского лайнера МС-21, сообщает банк.
Кредит предоставлен предприятию, входящему в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха, по программе опережающего финансирования затрат в рамках комплексной госпрограммы "Развитие авиатранспортной отрасли до 2030 года". Соглашение между "ОДК-Пермские моторы" и Новикомбанком было подписано на Форуме "Армия-2022" в августе этого года.
"При финансовой поддержке Новикомбанка
реализуются государственные программы по наращиванию производства и выпуску авиационных двигателей для российских гражданских и транспортных самолётов. Российский двигатель ПД-14 — проект национального значения, в который вовлечены десятки предприятий смежных отраслей. Предоставленное банком финансирование позволит "ОДК-Пермские моторы" модернизировать производственные мощности по изготовлению и ремонту ПД-14", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Новикомбанка Валерия Давыдова.
Самолет МС-21, который будет оснащаться двигателями ПД-14, сейчас проходит сертификационные испытания, идут работы по импортозамещению бортовых систем, начало его серийного производства запланировано на 2024 год, отмечается в сообщении.