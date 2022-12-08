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Новикомбанк выделил кредит для производства авиадвигателей ПД-14 - РИА Новости, 08.12.2022
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Новикомбанк выделил кредит для производства авиадвигателей ПД-14
Новикомбанк выделил кредит для производства авиадвигателей ПД-14 - РИА Новости, 08.12.2022
Новикомбанк выделил кредит для производства авиадвигателей ПД-14
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставил НПК "ОДК-Пермские моторы" финансирование в размере 4 миллиардов рублей на исполнение контракта на... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:52
2022-12-08T12:52
новости компаний - экономика
новикомбанк
мс-21
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставил НПК "ОДК-Пермские моторы" финансирование в размере 4 миллиардов рублей на исполнение контракта на поставку двигателей ПД-14 для российского лайнера МС-21, сообщает банк.Кредит предоставлен предприятию, входящему в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха, по программе опережающего финансирования затрат в рамках комплексной госпрограммы "Развитие авиатранспортной отрасли до 2030 года". Соглашение между "ОДК-Пермские моторы" и Новикомбанком было подписано на Форуме "Армия-2022" в августе этого года."При финансовой поддержке Новикомбанка реализуются государственные программы по наращиванию производства и выпуску авиационных двигателей для российских гражданских и транспортных самолётов. Российский двигатель ПД-14 — проект национального значения, в который вовлечены десятки предприятий смежных отраслей. Предоставленное банком финансирование позволит "ОДК-Пермские моторы" модернизировать производственные мощности по изготовлению и ремонту ПД-14", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Новикомбанка Валерия Давыдова.Самолет МС-21, который будет оснащаться двигателями ПД-14, сейчас проходит сертификационные испытания, идут работы по импортозамещению бортовых систем, начало его серийного производства запланировано на 2024 год, отмечается в сообщении.
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новости компаний - экономика, новикомбанк, мс-21, россия
Новости компаний - Экономика, Новикомбанк, МС-21, Россия
12:52 08.12.2022
 

Новикомбанк выделил кредит для производства авиадвигателей ПД-14

© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставил НПК "ОДК-Пермские моторы" финансирование в размере 4 миллиардов рублей на исполнение контракта на поставку двигателей ПД-14 для российского лайнера МС-21, сообщает банк.
Кредит предоставлен предприятию, входящему в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха, по программе опережающего финансирования затрат в рамках комплексной госпрограммы "Развитие авиатранспортной отрасли до 2030 года". Соглашение между "ОДК-Пермские моторы" и Новикомбанком было подписано на Форуме "Армия-2022" в августе этого года.
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"При финансовой поддержке Новикомбанка реализуются государственные программы по наращиванию производства и выпуску авиационных двигателей для российских гражданских и транспортных самолётов. Российский двигатель ПД-14 — проект национального значения, в который вовлечены десятки предприятий смежных отраслей. Предоставленное банком финансирование позволит "ОДК-Пермские моторы" модернизировать производственные мощности по изготовлению и ремонту ПД-14", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Новикомбанка Валерия Давыдова.
Самолет МС-21, который будет оснащаться двигателями ПД-14, сейчас проходит сертификационные испытания, идут работы по импортозамещению бортовых систем, начало его серийного производства запланировано на 2024 год, отмечается в сообщении.
 
Новости компаний - ЭкономикаНовикомбанкМС-21Россия
 
 
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