09:04 08.12.2022 (обновлено: 10:08 08.12.2022)
Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до девяти
Правительство Югры: число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до девяти
© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаНа месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Одна из пострадавших при обрушении жилого дома в Нижневартовске скончалась в больнице, таким образом, число погибших возросло до девяти, сообщила пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа.
"Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62-х лет спасти не удалось", — говорится в заявлении.
В воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО произошел взрыв бытового газа, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Власти ранее сообщали, что погибли восемь человек, включая четырех детей. В больницах находились четыре пострадавших, двое — в крайне тяжелом состоянии.
Отмечается, что в ожоговом центре в Сургуте в крайне тяжелом состоянии с отрицательной динамикой продолжает лечение один пациент. Две пациентки, продолжающие лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице, их состояние стабильно, угрозы их жизни нет.
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