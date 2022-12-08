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Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до девяти - РИА Новости, 08.12.2022
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Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до девяти
Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до девяти - РИА Новости, 08.12.2022
Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до девяти
Одна из пострадавших при обрушении жилого дома в Нижневартовске скончалась в больнице, таким образом, число погибших возросло до девяти, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T09:04
2022-12-08T10:08
происшествия
нижневартовск
взрыв газа в доме в нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Одна из пострадавших при обрушении жилого дома в Нижневартовске скончалась в больнице, таким образом, число погибших возросло до девяти, сообщила пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа."Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62-х лет спасти не удалось", — говорится в заявлении.В воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО произошел взрыв бытового газа, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Власти ранее сообщали, что погибли восемь человек, включая четырех детей. В больницах находились четыре пострадавших, двое — в крайне тяжелом состоянии.Отмечается, что в ожоговом центре в Сургуте в крайне тяжелом состоянии с отрицательной динамикой продолжает лечение один пациент. Две пациентки, продолжающие лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице, их состояние стабильно, угрозы их жизни нет.
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происшествия, нижневартовск, взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Нижневартовск, Взрыв газа в доме в Нижневартовске
09:04 08.12.2022 (обновлено: 10:08 08.12.2022)
 
Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до девяти

Правительство Югры: число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до девяти

© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаНа месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Одна из пострадавших при обрушении жилого дома в Нижневартовске скончалась в больнице, таким образом, число погибших возросло до девяти, сообщила пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа.
"Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62-х лет спасти не удалось", — говорится в заявлении.
В воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО произошел взрыв бытового газа, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Власти ранее сообщали, что погибли восемь человек, включая четырех детей. В больницах находились четыре пострадавших, двое — в крайне тяжелом состоянии.
Отмечается, что в ожоговом центре в Сургуте в крайне тяжелом состоянии с отрицательной динамикой продолжает лечение один пациент. Две пациентки, продолжающие лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице, их состояние стабильно, угрозы их жизни нет.
Люди возлагают цветы к мемориалу Добрый Ангел мира в память о погибших при частичном обрушении жилого дома на улице Мира в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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Мэрия Нижневартовска опубликовала список погибших при ЧП с газом
 
ПроисшествияНижневартовскВзрыв газа в доме в Нижневартовске
 
 
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