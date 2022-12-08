https://ria.ru/20221208/nizhnevartovsk-1837113111.html

Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до девяти

Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до девяти - РИА Новости, 08.12.2022

Число погибших при обрушении дома в Нижневартовске выросло до девяти

Одна из пострадавших при обрушении жилого дома в Нижневартовске скончалась в больнице, таким образом, число погибших возросло до девяти, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T09:04

2022-12-08T09:04

2022-12-08T10:08

происшествия

нижневартовск

взрыв газа в доме в нижневартовске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Одна из пострадавших при обрушении жилого дома в Нижневартовске скончалась в больнице, таким образом, число погибших возросло до девяти, сообщила пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа."Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62-х лет спасти не удалось", — говорится в заявлении.В воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО произошел взрыв бытового газа, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Власти ранее сообщали, что погибли восемь человек, включая четырех детей. В больницах находились четыре пострадавших, двое — в крайне тяжелом состоянии.Отмечается, что в ожоговом центре в Сургуте в крайне тяжелом состоянии с отрицательной динамикой продолжает лечение один пациент. Две пациентки, продолжающие лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице, их состояние стабильно, угрозы их жизни нет.

https://ria.ru/20221206/nizhnevartovsk-1836684908.html

нижневартовск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нижневартовск, взрыв газа в доме в нижневартовске