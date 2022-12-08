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Си Цзиньпин заявил о готовности наращивать торговлю нефтью с Эр-Риядом - РИА Новости, 08.12.2022
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Си Цзиньпин заявил о готовности наращивать торговлю нефтью с Эр-Риядом
Си Цзиньпин заявил о готовности наращивать торговлю нефтью с Эр-Риядом - РИА Новости, 08.12.2022
Си Цзиньпин заявил о готовности наращивать торговлю нефтью с Эр-Риядом
Китай готов укреплять координацию с Саудовской Аравией по энергетике, наращивать масштабы торговли нефтью и реализовывать масштабные проекты в энергетической... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T19:15
2022-12-08T19:15
си цзиньпин
китай
саудовская аравия
в мире
экономика
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ПЕКИН, 8 дек – РИА Новости. Китай готов укреплять координацию с Саудовской Аравией по энергетике, наращивать масштабы торговли нефтью и реализовывать масштабные проекты в энергетической сфере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.Председатель КНР в среду прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развитие отношений Пекина со странами региона.
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си цзиньпин, китай, саудовская аравия, в мире, экономика
Си Цзиньпин, Китай, Саудовская Аравия, В мире, Экономика
19:15 08.12.2022
 
Си Цзиньпин заявил о готовности наращивать торговлю нефтью с Эр-Риядом

Си Цзиньпин заявил о готовности наращивать масштабы торговли нефтью с Саудовской Аравией

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 дек – РИА Новости. Китай готов укреплять координацию с Саудовской Аравией по энергетике, наращивать масштабы торговли нефтью и реализовывать масштабные проекты в энергетической сфере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
"Китай готов укреплять коммуникацию и координацию с Саудовской Аравией по политике в области энергетики, расширять масштабы торговли сырой нефтью, наращивать сотрудничество в области поиска, разведки и разработки (месторождений - ред.), а также реализовывать крупномасштабные проекты сотрудничества в энергетической сфере", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР в среду прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развитие отношений Пекина со странами региона.
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