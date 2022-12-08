https://ria.ru/20221208/neft-1837323016.html

Си Цзиньпин заявил о готовности наращивать торговлю нефтью с Эр-Риядом

Си Цзиньпин заявил о готовности наращивать торговлю нефтью с Эр-Риядом - РИА Новости, 08.12.2022

Си Цзиньпин заявил о готовности наращивать торговлю нефтью с Эр-Риядом

Китай готов укреплять координацию с Саудовской Аравией по энергетике, наращивать масштабы торговли нефтью и реализовывать масштабные проекты в энергетической... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T19:15

2022-12-08T19:15

2022-12-08T19:15

си цзиньпин

китай

саудовская аравия

в мире

экономика

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ПЕКИН, 8 дек – РИА Новости. Китай готов укреплять координацию с Саудовской Аравией по энергетике, наращивать масштабы торговли нефтью и реализовывать масштабные проекты в энергетической сфере, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.Председатель КНР в среду прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развитие отношений Пекина со странами региона.

https://ria.ru/20221207/kitay-1837020832.html

китай

саудовская аравия

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си цзиньпин, китай, саудовская аравия, в мире, экономика