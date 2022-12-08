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Минэнерго не ожидает критичных колебаний добычи нефти в России

Минэнерго не ожидает критичных колебаний добычи нефти в России - РИА Новости, 08.12.2022

Минэнерго не ожидает критичных колебаний добычи нефти в России

Возможные из-за потолка цен колебания объема добычи нефти в России не будут критическими, заявил журналистам замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:56

2022-12-08T11:56

2022-12-08T11:57

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

санкции в отношении россии

павел сорокин

европа

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Возможные из-за потолка цен колебания объема добычи нефти в России не будут критическими, заявил журналистам замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин."Большая часть рынков доступны для нашего товара на адекватных рыночных принципах, и те колебания добычи нефти, которые возможны, не являются критическими и не превысят значений весенних колебаний", - сказал Сорокин, комментируя заявления экспертов ЦБ.Потолок цен на российскую нефть и запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу являются новым шоком, способным значимо снизить экономическую активность в России, сообщал в среду в своем бюллетене департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.

https://ria.ru/20221208/potolok-1837131170.html

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), санкции в отношении россии, павел сорокин, европа, центральный банк рф (цб рф)