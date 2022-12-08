Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго не ожидает критичных колебаний добычи нефти в России - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221208/neft-1837160100.html
Минэнерго не ожидает критичных колебаний добычи нефти в России
Минэнерго не ожидает критичных колебаний добычи нефти в России - РИА Новости, 08.12.2022
Минэнерго не ожидает критичных колебаний добычи нефти в России
Возможные из-за потолка цен колебания объема добычи нефти в России не будут критическими, заявил журналистам замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:56
2022-12-08T11:57
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
санкции в отношении россии
павел сорокин
европа
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287172_171:1207:1666:2048_1920x0_80_0_0_6bd00699e033a91b3d9d1c68e9f1459c.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Возможные из-за потолка цен колебания объема добычи нефти в России не будут критическими, заявил журналистам замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин."Большая часть рынков доступны для нашего товара на адекватных рыночных принципах, и те колебания добычи нефти, которые возможны, не являются критическими и не превысят значений весенних колебаний", - сказал Сорокин, комментируя заявления экспертов ЦБ.Потолок цен на российскую нефть и запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу являются новым шоком, способным значимо снизить экономическую активность в России, сообщал в среду в своем бюллетене департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.
https://ria.ru/20221208/potolok-1837131170.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287172_339:977:1767:2048_1920x0_80_0_0_f68eeacc3ae5916496e79410cca63455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), санкции в отношении россии, павел сорокин, европа, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Санкции в отношении России, Павел Сорокин, Европа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
11:56 08.12.2022 (обновлено: 11:57 08.12.2022)
 
Минэнерго не ожидает критичных колебаний добычи нефти в России

Замглавы Минэнерго Сорокин: в России не ожидают критичных колебаний добычи нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Возможные из-за потолка цен колебания объема добычи нефти в России не будут критическими, заявил журналистам замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.
"Большая часть рынков доступны для нашего товара на адекватных рыночных принципах, и те колебания добычи нефти, которые возможны, не являются критическими и не превысят значений весенних колебаний", - сказал Сорокин, комментируя заявления экспертов ЦБ.
Потолок цен на российскую нефть и запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу являются новым шоком, способным значимо снизить экономическую активность в России, сообщал в среду в своем бюллетене департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 10:47
В Минэнерго прокомментировали заявление ЦБ о потолке цен на нефть
 
ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Санкции в отношении РоссииПавел СорокинЕвропаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала