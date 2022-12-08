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Минэнерго не ожидает критичных колебаний добычи нефти в России
Минэнерго не ожидает критичных колебаний добычи нефти в России - РИА Новости, 08.12.2022
Минэнерго не ожидает критичных колебаний добычи нефти в России
Возможные из-за потолка цен колебания объема добычи нефти в России не будут критическими, заявил журналистам замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:56
2022-12-08T11:56
2022-12-08T11:57
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
санкции в отношении россии
павел сорокин
европа
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Возможные из-за потолка цен колебания объема добычи нефти в России не будут критическими, заявил журналистам замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин."Большая часть рынков доступны для нашего товара на адекватных рыночных принципах, и те колебания добычи нефти, которые возможны, не являются критическими и не превысят значений весенних колебаний", - сказал Сорокин, комментируя заявления экспертов ЦБ.Потолок цен на российскую нефть и запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу являются новым шоком, способным значимо снизить экономическую активность в России, сообщал в среду в своем бюллетене департамент исследований и прогнозирования ЦБ РФ. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), санкции в отношении россии, павел сорокин, европа, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Санкции в отношении России, Павел Сорокин, Европа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
11:56 08.12.2022 (обновлено: 11:57 08.12.2022)
Минэнерго не ожидает критичных колебаний добычи нефти в России
Замглавы Минэнерго Сорокин: в России не ожидают критичных колебаний добычи нефти